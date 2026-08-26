(OUT) HP Board 10th Result 2026 Direct Link: एचपी बोर्ड 10वीं सप्लीमेंट्री व इम्प्रूवमेंट रिजल्ट जारी, यहां से पाएं Download Link

HPBOSE Matric Second Exam Result 2026: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE), ने 10वीं यानी मैट्रिक के सेकंड बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आज 26 अगस्त 2026 को वेबसाइट पर जारी कर दिया है। यह एग्जाम जुलाई 2026 में आयोजित किए गए थे। छात्र जो इन कंपार्टमेंट, मार्क्स इम्प्रूवमेंट, या एडिशनल सब्जेक्ट के एग्जाम में शामिल हुए थे, वे अब बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर जाकर अपने रोल नंबर को फिल करके स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।

हिमाचल बोर्ड द्वारा लागू की गई डुअल बोर्ड एग्जाम सिस्टम (Dual Board System) के अंदर जुलाई एग्जाम के रिजल्ट के बाद मैट्रिक का कुल जॉइंट पास प्रतिशत अब 89.54% तक पहुंच गया है।

HPBOSE 10वीं सेकंड एग्जाम 2026: रिजल्ट की मुख्य डिटेल्स

बोर्ड द्वारा HPBOSE 10वीं सेकंड एग्जाम 2026 का रिजल्ट जारी हो गया है। छात्र नंबर के अनुसार जुलाई एग्जाम और कुल रिजल्ट का डिटेल्स को यहां देखे।