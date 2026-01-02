HPSC Exam Calendar 2026: आवेदन तिथियां, रिक्त पदों का नोटिफिकेशन जारी, PDF करें डाउनलोड

HPSC Exam Calendar 2026: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की ओर से परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी कर दिया गया है। जिसे पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है, जिसमें आवेदन करने की तिथियां, रिक्त पदों का विवरण दिया गया है। भर्ती पदों के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों को आगे लेख में दिए दिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है। जिसमें उम्मीदवार रिक्त पदों की संख्या और विभागों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि ये परीक्षा कैलेंडर 2026 को जारी किया गया है, जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी के कई पदों का विवरण शामिल है।

HPSC Exam Calendar 2026: परीक्षा कैलेंडर नोटिफिकेशन पीडीएफ

एचपीएससी परीक्षा कैलेंडर 2026 पीडीएफ फॉर्मेट में 1 जनवरी, 2026 को जारी किया गया है। जिसमें पूरे 21 विज्ञापनों जानकारी शामिल हैं जैसे मैनेजर, सब डिविजनल इंजीनियर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर आदि। उम्मीदवार नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं: