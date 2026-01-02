MSBTE Winter Result 2025
HPSC Exam Calendar 2026: आवेदन तिथियां, रिक्त पदों का नोटिफिकेशन जारी, PDF करें डाउनलोड

By Priyanka Pal
Jan 2, 2026, 12:19 IST

HPSC Exam Calendar 2026: एचपीएससी की ओर से परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी कर दिया गया है। 1 जनवरी, 2026 को जारी किए गए इस कैलेंडर में परीक्षा के लिए आवेदन की तिथियां, रिक्त पदों का विवरण उम्मीदवार पीडीएफ समेत आगे लेख में देख सकते हैं।

HPSC Exam Calendar 2026
HPSC Exam Calendar 2026

HPSC Exam Calendar 2026: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की ओर से परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी कर दिया गया है। जिसे पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है, जिसमें आवेदन करने की तिथियां, रिक्त पदों का विवरण दिया गया है। भर्ती पदों के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों को आगे लेख में दिए दिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है। जिसमें उम्मीदवार रिक्त पदों की संख्या और विभागों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि ये परीक्षा कैलेंडर 2026 को जारी किया गया है, जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी के कई पदों का विवरण शामिल है।

HPSC Exam Calendar 2026: परीक्षा कैलेंडर नोटिफिकेशन पीडीएफ

एचपीएससी परीक्षा कैलेंडर 2026 पीडीएफ फॉर्मेट में 1 जनवरी, 2026 को जारी किया गया है। जिसमें पूरे 21 विज्ञापनों जानकारी शामिल हैं जैसे मैनेजर, सब डिविजनल इंजीनियर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर आदि। उम्मीदवार नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं:

एचपीएससी परीक्षा कैलेंडर 2026

पीडीएफ 

HPSC Exam Calendar 2026: पद सहित महत्वपूर्ण विवरण 

हरियाणा लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विभागों में पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आवेदन की तिथियों सहित विवरण दिया गया है। प्रत्येक पद के लिए विज्ञापन संख्या, विभाग, पद का नाम और आवेदन करने की तिथि और अंतिम तिथि का विवरण दिया गया है। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिया विवरण देख सकते हैं:

पद का नाम 

          विभाग 

पदों की संख्या 

आवेदन शुरू होने की तिथि

आवेदन की अंतिम तिथि 

मैनेजर, पर्सनल (ग्रुप ए)

हरियाणा राज्य भंडारण निगम

1

10 जनवरी, 2026

9 फरवरी,  2026

सब डिविजनल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, पंचायती राज 

विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा

2

11 जनवरी, 2026

10 फरवरी,  2026

सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, DNA, (ग्रुप बी)

फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, मधुबन करनाल 

1

12 जनवरी, 2026

11 फरवरी,  2026

असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल), (ग्रुप बी)

हरियाणा के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग 

50 

13 जनवरी, 2026

12 फरवरी,  2026

असिस्टेंट जनरल मैनेजर (फाइनेंस)

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (HSIIDC)

3

15 जनवरी, 2026

16 फरवरी,  2026

सीनियर मैनेजर (फाइनेंस)

HSIIDC

2

15 जनवरी, 2026

16 फरवरी,  2026

मैनेजर (P&A)

HSIIDC

4

15 जनवरी, 2026

16 फरवरी,  2026

सीनियर मैनेजर (IA)

HSIIDC

4

15 जनवरी, 2026

16 फरवरी,  2026

मैनेजर (IA)

HSIIDC

10 

15 जनवरी, 2026

16 फरवरी,  2026

मैनेजर (A/CS)

HSIIDC

8

15 जनवरी, 2026

16 फरवरी,  2026

मैनेजर (लीगल)

HSIIDC

4

15 जनवरी, 2026

16 फरवरी,  2026

असिस्टेंट टाउन प्लानर (ATP)

HSIIDC

3

15 जनवरी, 2026

16 फरवरी,  2026

सीनियर मैनेजर (एस्टेट)

HSIIDC

3

15 जनवरी, 2026

16 फरवरी,  2026

मैनेजर (एस्टेट)

HSIIDC

3

15 जनवरी, 2026

16 फरवरी,  2026

कंपनी सेक्रेटरी 

HSIIDC

1

15 जनवरी, 2026

16 फरवरी,  2026

सिस्टम एनालिस्ट/ सीनियर प्रोग्रामर

HSIIDC

1

15 जनवरी, 2026

16 फरवरी,  2026

जूनियर सिस्टम एनालिस्ट/प्रोग्रामर

HSIIDC

4

15 जनवरी, 2026

16 फरवरी,  2026

लेक्चरर (फाइनेंशियल मैनेजमेंट)

विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा

1

15 जनवरी, 2026

16 फरवरी,  2026

लेक्चरर (इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी)

विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा

1

19 जनवरी, 2026

16 फरवरी,  2026

सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर - अपराध स्थल (समूह बी)

फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, मधुबन करनाल 

17

20 जनवरी, 2026

18 फरवरी,  2026

पशु चिकित्सक 

पशुपालन एवं दुधारू विभाग 

162

10 जनवरी, 2026

19 फरवरी,  2026

Check: Haryana Police Recruitment 2026

HPSC Exam Calendar 2026: पीडीएफ डाउनलोड कैसे करें?

परीक्षा कैलेंडर डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाएं। 

स्टेप 2 अब कैलेंडर में 21 विज्ञापनों की डिटेल देखें। 

स्टेप 3 पीडीएफ डाउनलोड करें। 

स्टेप 4 पदों का विवरण तिथि सहित विवरण देखें।

स्टेप 5 आवेदन शुरू होने की तिथि से साथ प्रक्रिया पूरी करें।

