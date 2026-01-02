HPSC Exam Calendar 2026: आवेदन तिथियां, रिक्त पदों का नोटिफिकेशन जारी, PDF करें डाउनलोड

HPSC Exam Calendar 2026: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की ओर से परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी कर दिया गया है। जिसे पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है, जिसमें आवेदन करने की तिथियां, रिक्त पदों का विवरण दिया गया है। भर्ती पदों के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों को आगे लेख में दिए दिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है। जिसमें उम्मीदवार रिक्त पदों की संख्या और विभागों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि ये परीक्षा कैलेंडर 2026 को जारी किया गया है, जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी के कई पदों का विवरण शामिल है।
HPSC Exam Calendar 2026: परीक्षा कैलेंडर नोटिफिकेशन पीडीएफ
एचपीएससी परीक्षा कैलेंडर 2026 पीडीएफ फॉर्मेट में 1 जनवरी, 2026 को जारी किया गया है। जिसमें पूरे 21 विज्ञापनों जानकारी शामिल हैं जैसे मैनेजर, सब डिविजनल इंजीनियर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर आदि। उम्मीदवार नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं:
|
एचपीएससी परीक्षा कैलेंडर 2026
HPSC Exam Calendar 2026: पद सहित महत्वपूर्ण विवरण
हरियाणा लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विभागों में पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आवेदन की तिथियों सहित विवरण दिया गया है। प्रत्येक पद के लिए विज्ञापन संख्या, विभाग, पद का नाम और आवेदन करने की तिथि और अंतिम तिथि का विवरण दिया गया है। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिया विवरण देख सकते हैं:
|
पद का नाम
|
विभाग
|
पदों की संख्या
|
आवेदन शुरू होने की तिथि
|
आवेदन की अंतिम तिथि
|
मैनेजर, पर्सनल (ग्रुप ए)
|
हरियाणा राज्य भंडारण निगम
|
1
|
10 जनवरी, 2026
|
9 फरवरी, 2026
|
सब डिविजनल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, पंचायती राज
|
विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा
|
2
|
11 जनवरी, 2026
|
10 फरवरी, 2026
|
सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, DNA, (ग्रुप बी)
|
फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, मधुबन करनाल
|
1
|
12 जनवरी, 2026
|
11 फरवरी, 2026
|
असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल), (ग्रुप बी)
|
हरियाणा के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
|
50
|
13 जनवरी, 2026
|
12 फरवरी, 2026
|
असिस्टेंट जनरल मैनेजर (फाइनेंस)
|
हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (HSIIDC)
|
3
|
15 जनवरी, 2026
|
16 फरवरी, 2026
|
सीनियर मैनेजर (फाइनेंस)
|
HSIIDC
|
2
|
15 जनवरी, 2026
|
16 फरवरी, 2026
|
मैनेजर (P&A)
|
HSIIDC
|
4
|
15 जनवरी, 2026
|
16 फरवरी, 2026
|
सीनियर मैनेजर (IA)
|
HSIIDC
|
4
|
15 जनवरी, 2026
|
16 फरवरी, 2026
|
मैनेजर (IA)
|
HSIIDC
|
10
|
15 जनवरी, 2026
|
16 फरवरी, 2026
|
मैनेजर (A/CS)
|
HSIIDC
|
8
|
15 जनवरी, 2026
|
16 फरवरी, 2026
|
मैनेजर (लीगल)
|
HSIIDC
|
4
|
15 जनवरी, 2026
|
16 फरवरी, 2026
|
असिस्टेंट टाउन प्लानर (ATP)
|
HSIIDC
|
3
|
15 जनवरी, 2026
|
16 फरवरी, 2026
|
सीनियर मैनेजर (एस्टेट)
|
HSIIDC
|
3
|
15 जनवरी, 2026
|
16 फरवरी, 2026
|
मैनेजर (एस्टेट)
|
HSIIDC
|
3
|
15 जनवरी, 2026
|
16 फरवरी, 2026
|
कंपनी सेक्रेटरी
|
HSIIDC
|
1
|
15 जनवरी, 2026
|
16 फरवरी, 2026
|
सिस्टम एनालिस्ट/ सीनियर प्रोग्रामर
|
HSIIDC
|
1
|
15 जनवरी, 2026
|
16 फरवरी, 2026
|
जूनियर सिस्टम एनालिस्ट/प्रोग्रामर
|
HSIIDC
|
4
|
15 जनवरी, 2026
|
16 फरवरी, 2026
|
लेक्चरर (फाइनेंशियल मैनेजमेंट)
|
विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा
|
1
|
15 जनवरी, 2026
|
16 फरवरी, 2026
|
लेक्चरर (इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी)
|
विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा
|
1
|
19 जनवरी, 2026
|
16 फरवरी, 2026
|
सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर - अपराध स्थल (समूह बी)
|
फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, मधुबन करनाल
|
17
|
20 जनवरी, 2026
|
18 फरवरी, 2026
|
पशु चिकित्सक
|
पशुपालन एवं दुधारू विभाग
|
162
|
10 जनवरी, 2026
|
19 फरवरी, 2026
HPSC Exam Calendar 2026: पीडीएफ डाउनलोड कैसे करें?
परीक्षा कैलेंडर डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 अब कैलेंडर में 21 विज्ञापनों की डिटेल देखें।
स्टेप 3 पीडीएफ डाउनलोड करें।
स्टेप 4 पदों का विवरण तिथि सहित विवरण देखें।
स्टेप 5 आवेदन शुरू होने की तिथि से साथ प्रक्रिया पूरी करें।
