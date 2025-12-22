IBPS RRB Admit Card 2025 आउट: आईबीपीएस आरआरबी मेंस, स्केल 2 और स्केल 3 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, ibps.in से करें डाउनलोड

IBPS RRB Admit Card 2025: आईबीपीएस ने आरआरबी पीओ मेंस परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. ये एडमिट कार्ड आईबीपीएस की ऑफिसियल वेबसाइट पर जारी हुए हैं इसके साथ ही उम्मीदवार इस पेज पर दिए गए लिंक से भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए आपको अपने लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करने होंगे. इसके साथ ही आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 और स्केल 3 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं. आईबीपीएस आरआरबी की सभी परीक्षाएं 28 दिसम्बर को आयोजित होगी.
IBPS RRB Admit Card 2025: हाईलाइट्स
|
आर्गेनाइजेशन
|
आईबीपीएस आरआरबी
|
परीक्षा का नाम
|
मेंस, स्केल 2 और स्केल 3
|
परीक्षा की तारीख
|
28 दिसम्बर 2025
|
एडमिट कार्ड की स्थिति
|
जारी
|
ऑफिसियल वेबसाइट
|
ibps.in
IBPS RRB Admit Card 2025
आईबीपीएस आरआरबी (RRBs) में ऑफिसर स्केल I, II, और III पदों के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवार अब अपने कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम शिफ्ट टाइमिंग और एग्जाम सेंटर जैसी ज़रूरी जानकारी देख सकते हैं।
IBPS RRB PO Mains Admit Card 2025 डाउनलोड लिंक
आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल II, और III Admit Card download Link
IBPS RRB Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें ?
उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
स्टेप-1: आईबीपीएस आरआरबी की ऑफिसियल वेबसाइट ibps.in पर जायें
स्टेप-2: एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें
स्टेप-3: मांगे गए विवरण को दर्ज करें
स्टेप-4: सबमिट बटन पर क्लिक करें
स्टेप-5: अब स्क्रीन पर आपके एडमिट कार्ड ओपन होगा उसमें दी गई डिटेल्स को चेक करें
स्टेप-5: एडमिट कार्ड का प्रिंट अपने परीक्षा केंद्र के लिए डाउनलोड कर लें
