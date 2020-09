JEE Main 2020 Topper List, NTA Score and Official Cut-off

JEE Main 2020 Topper List & NTA Score: Check JEE Main 2020 Toppers list & their marks or NTA Score & other updates. JEE Main 2020 Result has been announced by NTA at jeemain.nta.nic.in. JEE Advanced 2020 registration is going to start from tomorrow. Students who qualified for JEE Advanced can apply at jeeadv.ac.in from 12th September. In this article, we have provided all the statistics & mark of JEE Main 2020 toppers.

JEE Main 2020: Official Cut-off for JEE Advanced 2020

The Category wise Cut-off of NTA Score for JEE (Advanced)-2020 based on Paper-I will be as follows:

JEE Main 2020: Topper List With Marks (NTA Score)

The following 24 Candidates have received 100 NTA Score in JEE (Main) Jan - 2020 and April/ September - 2020 Examination in Paper- 1(B.E./B.Tech.)

SNO APPLICATION NO CANDIDATE NAME STATE 1 200310012227 NISARG CHADHA GUJARAT 2 200310032843 GURKIRAT SINGH DELHI (NCT) 3 200310041891 DIVYANSHU AGARWAL HARYANA 4 200310065452 LANDA JITENDRA ANDHRA PRADESH 5 200310071309 SWAYAM SHASHANK CHUBE MAHARASHTRA 6 200310120506 NISHANT AGARWAL DELHI (NCT) 7 200310145653 Y S S NARASIMHA NAIDU ANDHRA PRADESH 8 200310151723 R MUHENDER RAJ RAJASTHAN 9 200310166791 PARTH DWIVEDI RAJASTHAN

10 200310176112 HARSHVARDHAN AGARWAL HARYANA 11 200310185804 TUSHAR SETHI DELHI (NCT) 12 200310226303 VADAPALLI ARVIND NARASIMHA TELANGANA 13 200310326138 CHIRAG FALOR DELHI (NCT) 14 200310386279 CHAGARI KOUSHAL KUMAR REDDY TELANGANA 15 200310404791 THADAVARTHI VISHNU SRI SAI SANKAR ANDHRA PRADESH 16 200310423914 AKHIL AGRAWAL RAJASTHAN 17 200310436560 AKHIL JAIN RAJASTHAN 18 200310437355 CHUKKA TANUJA TELANGANA 19 200310504229 SHIVA KRISHNA SAGI TELANGANA 20 200310566235 DEETI YESHASH CHANDRA TELANGANA 21 200310574091 MORREDDIGARI LIKHITH REDDY TELANGANA 22 200310585775 RACHAPALLE SHASHANK ANIRUDH TELANGANA 23 200310594754 RONGALA ARUN SIDDARDHA TELANGANA 24 200310713902 LAKSH GUPTA DELHI (NCT)

State Wise toppers in Paper- 1(B.E./B.Tech.) are as follows

SNO APPLICATION NO CANDIDATE NAME STATE PERCENTILE 1 200320121831 B RAJESH ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS 99.0193998 2 200310065452 LANDA JITENDRA ANDHRA PRADESH 100.0000000 3 200310404791 THADAVARTHI VISHNU SRI SAI SANKAR ANDHRA PRADESH 100.0000000 4 200310145653 Y S S NARASIMHA NAIDU ANDHRA PRADESH 100.0000000 5 200310671088 NUTAN KUMARI SAH ARUNACHAL PRADESH 97.5660885 6 200310146902 EESHAAN DUTTA ASSAM 99.9338277 7 200310061027 SHUBH KUMAR BIHAR 99.9972380 8 200310541037 KUNWAR PREET SINGH CHANDIGARH 99.9972380 9 200310079651 SHREYA AGRAWAL CHHATTISGARH 99.9631811 10 200310380942 SHARAD VISHWAKARMA DADRA AND NAGAR HAVELI 99.2655484 11 200310187768 GUNJAN ATUL SHINDE DAMAN AND DIU 99.5816472 12 200310326138 CHIRAG FALOR DELHI (NCT) 100.0000000 13 200310032843 GURKIRAT SINGH DELHI (NCT) 100.0000000 14 200310713902 LAKSH GUPTA DELHI (NCT) 100.0000000 15 200310120506 NISHANT AGARWAL DELHI (NCT) 100.0000000 16 200310185804 TUSHAR SETHI DELHI (NCT) 100.0000000 17 200310128096 SIDDHANT GOVEKAR GOA 99.9109245 18 200310012227 NISARG CHADHA GUJARAT 100.0000000 19 200310041891 DIVYANSHU AGARWAL HARYANA 100.0000000

20 200310176112 HARSHVARDHAN AGARWAL HARYANA 100.0000000 21 200310018481 SARTHAK DIWAN HIMACHAL PRADESH 99.9683001 22 200310448405 ARYAN GUPTA JAMMU AND KASHMIR 99.7732692 23 200310154294 DAYAL KUMAR JHARKHAND 99.9909553 24 200310159880 SHUBHAN R KARNATAKA 99.9965251 25 200310049812 ADVAID DEEPAK KERALA 99.9943356 26 200310220758 PARVEEZ MEHDI LADAKH 96.5201553 27 200320111649 ASNA JALEEL K I LAKSHADWEEP 96.3068302 28 200310023789 AKARSH JAIN MADHYA PRADESH 99.9959069 29 200310071309 SWAYAM SHASHANK CHUBE MAHARASHTRA 100.0000000 30 200310295160 CHETANNA RAJKUMARI MANIPUR 97.3220500 31 200320191459 KHROO MEDA DKHAR MEGHALAYA 97.7655269 32 200320206296 ANDREW ZOSANGZUALA MIZORAM 94.1800739 33 200310732493 S NOKZENDI AIER NAGALAND 94.7785317 34 200310104782 SOURABH SOUMYAKANTA DAS ODISHA 99.9924070 35 200310177973 MOKSHITH NAIDU THAKKILAPATI OUTSIDE INDIA 99.6828094 36 200310094820 VISWANADHAPALLI RAJESH PUDUCHERRY 99.9172792 37 200310244253 UJJWAL MEHTA PUNJAB 99.9993109 38 200310423914 AKHIL AGRAWAL RAJASTHAN 100.0000000 39 200310436560 AKHIL JAIN RAJASTHAN 100.0000000 40 200310166791 PARTH DWIVEDI RAJASTHAN 100.0000000 41 200310151723 R MUHENDER RAJ RAJASTHAN 100.0000000 42 200310449824 UTKARSH SRIVASTAVA SIKKIM 98.8644564 43 200310237888 GAURAV R KOCHAR TAMIL NADU 99.9959069 44 200310386279 CHAGARI KOUSHAL KUMAR REDDY TELANGANA 100.0000000 45 200310437355 CHUKKA TANUJA TELANGANA 100.0000000 46 200310566235 DEETI YESHASH CHANDRA TELANGANA 100.0000000 47 200310574091 MORREDDIGARI LIKHITH REDDY TELANGANA 100.0000000 48 200310585775 RACHAPALLE SHASHANK ANIRUDH TELANGANA 100.0000000 49 200310594754 RONGALA ARUN SIDDARDHA TELANGANA 100.0000000 50 200310504229 SHIVA KRISHNA SAGI TELANGANA 100.0000000 51 200310226303 VADAPALLI ARVIND NARASIMHA TELANGANA 100.0000000 52 200310663342 GAURAV MALAKAR TRIPURA 99.9095741 53 200310041750 L GOKULNATH UTTAR PRADESH 99.9993050

54 200310174584 BASHAR AHMED UTTARAKHAND 99.9930425 55 200310113393 SREEMANTI DEY WEST BENGAL 99.9923468

State Wise toppers in Paper- 1 (B.E./B.Tech.) (Female) are as follows

SNO APPLICATION NO CANDIDATE NAME GENDER STATE PERCENTILE 1 200310685750 G SWATHI Female ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS 92.0655218 2 200310402642 REDDY BHAVANA Female ANDHRA PRADESH 99.9924070 3 200310671088 NUTAN KUMARI SAH Female ARUNACHAL PRADESH 97.5660885 4 200310019839 PRATIKSHA SHARMA Female ASSAM 98.9453362 5 200310168332 AAKRITY PANDEY Female BIHAR 99.9599641 6 200310614386 KASHISH KAUSHAL Female CHANDIGARH 99.6505001 7 200310079651 SHREYA AGRAWAL Female CHHATTISGARH 99.9631811 8 200310839571 PRIYANSHI SRIVASTAVA Female DADRA AND NAGAR HAVELI 99.0082771 9 200310206582 PATEL HEMALI SURESHBHAI Female DAMAN AND DIU 97.5564299 10 200310504193 ERA SARDA Female DELHI (NCT) 99.9951761 11 200310055545 SHAIKH RUBIYA ABDUSSALAM Female GOA 99.1080498 12 200310044849 NIYATI MANISH MEHTA Female GUJARAT 99.9926092 13 200310140873 MOLINA DHEMBLA Female HARYANA 99.9765955 14 200310334089 VANSHITA Female HIMACHAL PRADESH 99.8308803 15 200320116780 SAKSHI PANDITA Female JAMMU AND KASHMIR 99.6540306 16 200310190086 ANUSHKA Female JHARKHAND 99.9792848 17 200310125521 ANUSHKA SRIVASTAVA Female KARNATAKA 99.9107851 18 200310549985 ALEENA M R Female KERALA 99.8125971 19 200310762450 SOFIYA BANO Female LADAKH 87.6522111 20 200320111649 ASNA JALEEL K I Female LAKSHADWEEP 96.3068302 21 200310144079 SHREEYA MOGHE Female MADHYA PRADESH 99.9829453 22 200310606617 TAYDE INDRAYANI SADANAND Female MAHARASHTRA 99.9775971 23 200310295160 CHETANNA RAJKUMARI Female MANIPUR 97.3220500 24 200310864870 DEBJANI MONDAL Female MEGHALAYA 95.6318716 25 200310531117 AKANKSHA Female MIZORAM 90.2721290 26 200320275032 GHUNALI M KINNY Female NAGALAND 90.3765335

27 200310182863 STITIPRAJNA SAHOO Female ODISHA 99.9875957 28 200310115403 KRITHIKAA SENTHILKUMAR Female OUTSIDE INDIA 99.1044117 29 200320087307 RASAH NOURIN M Female PUDUCHERRY 97.8867320 30 200310325874 ANAAD KAUR Female PUNJAB 99.9536112 31 200310577753 GUTTA SINDHUJA Female RAJASTHAN 99.9951761 32 200310123201 SRIYA MISHRA Female SIKKIM 95.1002606 33 200310216155 S.NIRUPAMA Female TAMIL NADU 99.9227719 34 200310437355 CHUKKA TANUJA Female TELANGANA 100.0000000 35 200310721110 PRAKRITI BARUA Female TRIPURA 98.6482824 36 200310022602 TAPISHI KAUR Female UTTAR PRADESH 99.9362643 37 200310686086 VARNIKA BHATT Female UTTARAKHAND 99.7880142 38 200310113393 SREEMANTI DEY Female WEST BENGAL 99.9923468

The JEE (Main) Examination, 2020 for B.E./B.Tech has been conducted two times in CBT mode, in this year. The first Examination was conducted between 7th and 9th January, 2020 in 6 shifts, and the second JEE (Main) Examination was conducted from 2nd to 6th September, 2020 in 10 shifts.

The Number of candidates registered and appeared for JEE (Main)-2020 [B.E./B.Tech ]

Number of common candidates registered in both(January and April/ September) 2020 Examination. 5.88 lakhs Number of common candidates appeared in both (January and April/ September) 2020 Examination 4.81 lakhs Number of candidate registered in January, 2020 Examination 9.21 lakhs Number of candidate appeared in January, 2020 Examination 8.69 lakhs Number of candidate registered in April/September, 2020 Examination 8.41 lakhs Number of candidate appeared in April/September, 2020 Examination 6.35 lakhs Total Number of unique candidates registered in JEE(Main) Examination (January and April/September-2020) 11.74 lakhs Total Number of unique candidates appeared in JEE(Main) Examination (January and April/September-2020) 10.23 lakhs

Gender/Category wise distribution of candidates appeared: