JEECUP Round 2 Result 2026 Out: यूपी पॉलिटेक्निक वर्किंग प्रोफेशनल राउंड 2 सीट अलॉटमेंट जारी; ऐसे डाउनलोड करें लेटर
JEECUP 2026 के राउंड 2 के सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट को जारी किए जा चुके हैं। साथ ही, अलॉटेड कॉलेज की लिस्ट को देखने के लिए यहां नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक को क्लिक करें।
JEECUP 2026 Round 2 Seat Allotment: संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (JEECUP) ने Working Professionals सिलेब्स के तहत डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक सिलेबस में एडमिशन के लिए आयोजित काउंसलिंग के राउंड 2 का Seat Allotment Result ऑफिशियल तौर पर जारी कर दिया गया है। काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल छात्र ऑफिशियल पोर्टल jeecup.admissions.nic.in पर जाकर अपने-अपने रिजल्ट को ऑनलाइन चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।
आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, छात्रों को उनकी JEECUP रैंक, भरी गई प्राथमिकताओं और कॉलेजो में बची सीटों के आधार पर कॉलेज और ब्रांच का अलॉटमेंट किया गया है। सीट अलॉटमेंट छात्रों को निर्धारित टाइम के अंदर अपनी फीस को जमा करके सीट को एक्सेप्ट करनी होगी।
JEECUP 2026 Round 2 Allotment: मुख्य हाइलाइट्स
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने Working Professionals राउंड 2 के रिजल्ट 2026 ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। छात्र नीचे दी गई इस टेबल को देखें।
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इवेंट
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इंपॉर्टेंट डिटेल्स
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आयोजक संस्था
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संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (JEECUP)
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सिलेब्स
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पॉलीटेक्निक/डिप्लोमा कोर्स (वर्किंग प्रोफेशनल्स कोटा)
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राउंड
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Round 2 Seat Allotment
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रिजल्ट स्थिति
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जारी (Out)
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मुख्य ऑप्शन
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फ्रीज या फ्लोट
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आवश्यक क्रेडेंशियल्स
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एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड
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ऑफिशियल वेबसाइट
JEECUP Round 2 Result 2026 List - यहां क्लिक करें
ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कैसे चेक करें?
JEECUP के राउंड 2 से जुड़े रिजल्ट स्टेटस को चेक करने के लिए छात्र नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करें।
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JEECUP की ऑफिशियल वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर विजिट करें।
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होमपेज पर उपलब्ध 'Candidate Activity Board' सेक्शन पर जाएं।
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'Round 2 Seat Allotment Result for JEECUP 2026' लिंक पर क्लिक करें।
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अपना एप्लिकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन फिल करके Login करें।
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स्क्रीन पर आपका सीट अलॉटडेट स्टेटस दिखाई देगा।
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प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें।
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फिर, इसका प्रिंटआउट निकाल लें।
अलॉटडेट के बाद क्या करें: Freeze vs Float ऑप्शन को देखें
सीट अलॉटडेट होने के बाद छात्र को पोर्टल पर दो ऑप्शन में से एक का ऑप्शन को चुनना होगा।
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फ्रीज: यदि आप अलॉट किए गए कॉलेज और ब्रांच से पूरी तरह संतुष्ट हैं, तो 'Freeze' के ऑप्शन को चुनें। फिर, इसके बाद निर्धारित सीट को एक्सेप्ट फीस जमा करें और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करें।
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फ्लोट: यदि आप मिली हुई सीट को सुरक्षित रखते हुए अगले काउंसलिंग राउंड में बेहतर कॉलेज - ब्रांच में अपग्रेडेशन चाहते हैं, तो 'Float' ऑप्शन को चुनें। साथ ही, आवश्यक ऑनलाइन फीस को जमा करें।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.