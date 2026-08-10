JEECUP Round 2 Result 2026 Out: यूपी पॉलिटेक्निक वर्किंग प्रोफेशनल राउंड 2 सीट अलॉटमेंट जारी; ऐसे डाउनलोड करें लेटर

JEECUP 2026 Round 2 Seat Allotment: संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (JEECUP) ने Working Professionals सिलेब्स के तहत डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक सिलेबस में एडमिशन के लिए आयोजित काउंसलिंग के राउंड 2 का Seat Allotment Result ऑफिशियल तौर पर जारी कर दिया गया है। काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल छात्र ऑफिशियल पोर्टल jeecup.admissions.nic.in पर जाकर अपने-अपने रिजल्ट को ऑनलाइन चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।

आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, छात्रों को उनकी JEECUP रैंक, भरी गई प्राथमिकताओं और कॉलेजो में बची सीटों के आधार पर कॉलेज और ब्रांच का अलॉटमेंट किया गया है। सीट अलॉटमेंट छात्रों को निर्धारित टाइम के अंदर अपनी फीस को जमा करके सीट को एक्सेप्ट करनी होगी।

JEECUP 2026 Round 2 Allotment: मुख्य हाइलाइट्स

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने Working Professionals राउंड 2 के रिजल्ट 2026 ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। छात्र नीचे दी गई इस टेबल को देखें।