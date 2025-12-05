KVS & NVS Recruitment 2025 Date Extend: 7 दिन आगे बढ़ी, टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों की रजिस्ट्रेशन तिथि

KVS & NVS Recruitment 2025: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने KVS और NVS (टीचर और नॉन-टीचिंग) भर्ती 2025 आवेदन की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना आवेदन पूरा नहीं किया था। वे अंतिम समय में आने वाली परेशानियों से बचने के लिए 11 दिसंबर, 2025 या इससे पहले अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 नवंबर, 2025 से मांगे गए थे। जिसकी अंतिम तिथि 4 दिसंबर थी, जो कि अब बढ़ा दी गई है। पात्रता मानदंड पूरी करने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर cbse.gov.in, kvsangthan.nic.in और navodaya.gov.in समय से पहले आवेदन पूरा कर सकते हैं।

KVS & NVS Recruitment 2025: ऑनलाइन आवेदन

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए संबंधित भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना आवेदन ध्यान से भरें, क्योंकि गलत जानकारी देने पर आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा। KVS ऑनलाइन आवेदन, आवेदन के सिंपल स्टेप, जरूरी डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फीस और अन्य जानकारी के लिए इस लेख को आगे पढ़ सकते हैं।