HSSC CET Result 2025 OUT, Download PDF
Focus
Quick Links

KVS & NVS Recruitment 2025 Date Extend: 7 दिन आगे बढ़ी, टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों की रजिस्ट्रेशन तिथि

By Priyanka Pal
Dec 5, 2025, 12:16 IST

KVS & NVS Recruitment 2025 Extend: KVS और NVS के टीचिंग और नॉन -टीचिंग रिक्त पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं किया है, उन्हें 11 दिसंबर, 2025 या उससे पहले पूरा करने की सलाह दी जाती है। 

Add as a preferred source on Google
Join us
KVS & NVS Recruitment 2025 Date Extend
KVS & NVS Recruitment 2025 Date Extend

KVS & NVS Recruitment 2025: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने KVS और NVS (टीचर और नॉन-टीचिंग) भर्ती 2025 आवेदन की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना आवेदन पूरा नहीं किया था। वे अंतिम समय में आने वाली परेशानियों से बचने के लिए 11 दिसंबर, 2025 या इससे पहले अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 नवंबर, 2025 से मांगे गए थे। जिसकी अंतिम तिथि 4 दिसंबर थी, जो कि अब बढ़ा दी गई है। पात्रता मानदंड पूरी करने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर cbse.gov.in, kvsangthan.nic.in और navodaya.gov.in समय से पहले आवेदन पूरा कर सकते हैं। 

KVS & NVS Recruitment 2025: ऑनलाइन आवेदन 

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए संबंधित भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना आवेदन ध्यान से भरें, क्योंकि गलत जानकारी देने पर आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा। KVS ऑनलाइन आवेदन, आवेदन के सिंपल स्टेप, जरूरी डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फीस और अन्य जानकारी के लिए इस लेख को आगे पढ़ सकते हैं। 

KVS & NVS Recruitment 2025: महत्वपूर्ण तिथियां 

इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय में आने वाली तकनीकी परेशानियों से बचने के लिए 11 दिसंबर 2025 (रात 11:50 बजे) से पहले पूरा करें। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हमने महत्वपूर्ण तिथियां नीचे टेबल में दी है:

महत्वपूर्ण विवरण 

तिथियां 

नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 

13 नवंबर 2025

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 

14 नवंबर 2025 

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 

11 दिसंबर, 2025 (आगे बढ़ी)

एप्लिकेशन फीस भरने की अंतिम तिथि 

11 दिसंबर 2025 (रात 11:50 बजे)

UP Police Recruitment 2025

KVS & NVS Recruitment 2025 Selection Process: चयन प्रक्रिया 

सभी पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया अलग - अलग हो सकती है, जिसका विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं:

पोस्ट का नाम 

चयन प्रक्रिया 

प्रधानाचार्य

टियर 1- टियर 2- साक्षात्कार

वाइस प्रिंसिपल

टियर 1- टियर 2- साक्षात्कार

पीजीटी

टियर 1- टियर 2- साक्षात्कार

टीजीटी

टियर 1- टियर 2- साक्षात्कार

पीआरटी

टियर 1- टियर 2- साक्षात्कार

लाइब्रेरियन

टियर 1- टियर 2- साक्षात्कार

सहायक अनुभाग अधिकारी

टियर 1- टियर 2

वित्त अधिकारी

टियर 1- टियर 2- साक्षात्कार

सहायक आयुक्त

टियर 1- टियर 2- साक्षात्कार

सहायक अभियंता (सिविल)

टियर 1- टियर 2- साक्षात्कार

स्टेनोग्राफर ग्रेड II

टियर 1- टियर 2- कौशल परीक्षा

वरिष्ठ सचिवालय सहायक

टियर 1- टियर 2

जूनियर सचिवालय सहायक

टियर 1- टियर 2- कौशल परीक्षा

KVS & NVS Recruitment 2025 Link: आवेदन लिंक 

KVS और NVS रिक्त पदों के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए डायरेक्ट लिंक के जरिए अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं:

ऑनलाइन आवेदन 

आवेदन लिंक


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News