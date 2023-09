Lal Bahadur Shastri Speech in Hindi: लाल बहादुर शास्त्री पर भाषण

How to get लाल बहादुर शास्त्री जयंती easy speech in Hindi?

लाल बहादुर शास्त्री जयंती easy speech in Hindi is given in this article by Jagran Josh

लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब और कहां हुई थी?

लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद, उज्बेकिस्तान में रहस्यमय परिस्थितियों में हो गई।

लाल बहादुर शास्त्री ने कौन से नारे दिए?

शास्त्री जी द्वारा "जय जवान जय किसान" (सैनिक की जय, किसान की जय) का नारा पहली बार 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान दिया गया था।