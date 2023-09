Lal Bahadur Shastri Essay in Hindi: लाल बहादुर शास्त्री पर निबंध हिन्दी में

Lal Bahadur Shastri Hindi Essay: भारत के दूसरे प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर, 1904 को मुगलसराय, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। वह न केवल एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे बल्कि एक समर्पित स्वतंत्रता सेनानी भी थे जिन्होंने प्रसिद्ध नारा "जय जवान जय किसान" गढ़ा था। 1965 के भारत-पाक युद्ध, ताशकंद समझौते और हरित क्रांति में भी शास्त्री के नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रत्येक वर्ष, 2 अक्टूबर को उनकी जयंती के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण संयोग है कि उन्होंने महात्मा गांधी से बहुत प्रेरणा ली, जिनकी जयंती 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में भी मनाई जाती है।

इस लेख में, आपको हिंदी में 100, 200 और 500 शब्दों के लाल बहादुर शास्त्री निबंध मिलेंगे, जो स्कूली छात्रों और सभी उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त हैं।

2 अक्टूबर 1904 को जन्मे श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधान मंत्री थे। वह एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने अपने जीवनकाल में कई महत्वपूर्ण विभाग संभाले। वह 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान प्रसिद्ध नारा "जय जवान जय किसान" भी लेकर आए।

उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे जिनकी मृत्यु तब हो गई जब शास्त्री सिर्फ डेढ़ साल के थे। वह एक साधारण पृष्ठभूमि से आए थे और उनका जीवन उनकी मातृभूमि और उसके लोगों के प्रति उनकी ईमानदारी और समर्पण को दर्शाता है।

लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी, 1966 को ताशकंद, उज्बेकिस्तान में हुई थी। राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए भारत उन्हें हमेशा याद रखेगा।

2 अक्टूबर 1904 को जन्मे श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के दूसरे प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया। बचपन में उनके करीबी और प्रियजन उन्हें प्यार से 'नन्हे' कहकर बुलाते थे। शास्त्री ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत के संघर्ष में एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में हरित क्रांति में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे, जिसका उद्देश्य कृषि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था।

अपनी विनम्र पृष्ठभूमि, सादगी, ईमानदारी और सार्वजनिक सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाने वाले शास्त्री भारतीय इतिहास में एक सम्मानित व्यक्ति हैं। उन्होंने 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान प्रसिद्ध नारा "जय जवान जय किसान" गढ़ा, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों और कृषि समुदाय दोनों का मनोबल बढ़ाना था।

प्रधान मंत्री के रूप में शास्त्री के कार्यकाल का एक प्रमुख आकर्षण 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करना था, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया। हालाँकि, 11 जनवरी, 1966 को ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो जाने पर उनका जीवन दुखद रूप से समाप्त हो गया। आज तक, उनकी मृत्यु जांच और बहस का विषय बनी हुई है।

लाल बहादुर शास्त्री को हमेशा ईमानदारी और समर्पण के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा, जो भावी पीढ़ियों को सीखने और प्रशंसा करने के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करते हैं।

लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधान मंत्री थे, जिन्होंने 1964 से 1966 तक सेवा की। महान साहस और दृढ़ संकल्प के व्यक्ति, वह महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शास्त्री - 'एक छोटे से डायनेमो' व्यक्ति को उनकी सादगी, ईमानदारी और सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था।

लाल बहादुर का जन्म 2 अक्टूबर, 1904 को मुगलसराय, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। वह एक साधारण पृष्ठभूमि से आते थे और बचपन में उन्हें कई वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालाँकि, वह हमेशा सफल होने के लिए दृढ़ थे और शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। उन्होंने वाराणसी के काशी विद्यापीठ से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 'शास्त्री' उन्हें वहां दी गई स्नातक की डिग्री थी, लेकिन अंततः यह उनके नाम का हिस्सा बन गई और इस तरह, उन्हें लाल बहादुर "शास्त्री" के नाम से जाना जाने लगा।

शास्त्री जब 16 वर्ष के थे तब वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। वे अहिंसा और सत्य की गांधीवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। शास्त्री ने कई सविनय अवज्ञा आंदोलनों में भाग लिया और ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कई बार कैद किया गया। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद, शास्त्री ने स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई कभी नहीं छोड़ी।

1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद, शास्त्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार में शामिल हो गये। उन्होंने रेलवे और परिवहन मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री और गृह मामलों के मंत्री सहित कई महत्वपूर्ण विभाग संभाले। शास्त्री अपने प्रशासनिक कौशल और काम करवाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे।

1964 में, नेहरू का निधन हो गया और शास्त्री भारत के दूसरे प्रधान मंत्री के रूप में चुने गए। शास्त्री ने ऐसे समय में पदभार संभाला जब भारत गंभीर सूखे, आर्थिक विकास में मंदी और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद सहित कई चुनौतियों का सामना कर रहा था।

प्रधान मंत्री के रूप में शास्त्री की पहली बड़ी चुनौती 1965 के सूखे से निपटना था। सूखे ने पूरे भारत में लाखों लोगों को प्रभावित किया और बड़े पैमाने पर फसल बर्बाद हो गई। शास्त्री सरकार ने प्रभावित लोगों की मदद के लिए कई राहत उपाय शुरू किए। उन्होंने भारत को कृषि आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी सहायता की अपील की.

शास्त्री के सामने एक और चुनौती आर्थिक विकास में मंदी थी। आजादी के बाद शुरुआती वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी थी। हालाँकि, 1960 के दशक की शुरुआत में, अर्थव्यवस्था धीमी होनी शुरू हो गई। शास्त्री की सरकार ने विकास को बढ़ावा देने के लिए कई आर्थिक सुधार शुरू किए।

1965 में, भारत ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ युद्ध किया। 1965 का भारत-पाक युद्ध 17 दिनों तक चला और गतिरोध में समाप्त हुआ। शास्त्री ने भारत को युद्ध में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ताशकंद समझौते पर बातचीत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध का अंत हुआ।

11 जनवरी, 1966 को ताशकंद, उज़्बेकिस्तान की यात्रा के दौरान शास्त्री की अप्रत्याशित मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु भारत और विश्व के लिए एक बड़ा झटका थी। वह एक महान नेता थे जिन्होंने अपना जीवन भारत के लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। शास्त्री की विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है। वह अत्यंत सादगी, ईमानदारी और साहस के व्यक्ति थे।

