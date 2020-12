Positive India: जानें कौन हैं ये 102 वर्षीय महिला एथलीट जिन्होंने 93 साल की उम्र में शुरू किया था अपना एथलेटिक करियर और जीते कई मैडल

जिस उम्र में अधिकांश लोग जीवन को त्यागने के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में 93 वर्षीय मन कौर ने एथलेटिक्स में कदम रखा था। आठ साल बाद, 2018 में उन्होंने ऑकलैंड में विश्व मास्टर्स खेलों में 100 मीटर स्प्रिंट जीतकर भारत को गौरवान्वित किया। मन कौर को यह प्रेरणा और प्रोत्साहन उनके 78 वर्षीय बेटे गुरदेव ने दिया जो स्वयं एक शानदार एथलीट हैं। गुरुदेव ने भी विश्व मास्टर्स गेम में भाग लिया है, जिसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओलंपिक माना जाता है। आइये जानते हैं कैसे शुरुआत हुए मन कौर के इस करियर की और कैसे रहा उनका अब तक का सफर।

मन कौर के बेटे गुरदेव ने 2011 में अपनी माँ को खेलों से परिचित कराया। वह कहते हैं कि उनकी माँ 93 की उम्र में भी किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं थी न ही वह कभी डॉक्टर के पास गई। गुरुदेव को अपनी माँ की क्षमता का अहसास हुआ और उन्होंने इस जाँचने के लिए सभी ज़रूरी टेस्ट कराए। मापदंडों से पता चला कि वह स्वस्थ थी और गुरुदेव ने तभी से उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। 2011 में मन कौर ने ट्रेनिंग की शुरुआत की और उसी वर्ष लंबी कूद (3.21 मीटर) में एक रजत, और 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता था।

मान कौर एक सख्त प्रशिक्षण और आहार का पालन करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि हर दिन इसका पालन हो। कौर चंडीगढ़ में आउटडोर खेल के मैदानों में हर एकांतर दिन पर ट्रेनिंग करती हैं और अन्य दिनों में जिम जाती हैं। हर बार जब वह खेल मैदान में उतरती है, तो पांच बार 50 मीटर दौड़ लगाती है और 100 मीटर और 200 मीटर की एक-एक दौड़ लगाती है। जिम में कौर अपने ऊपरी शरीर को प्रशिक्षित करती हैं। उनके बेटे बताते हैं कि वह रोज सुबह उठकर केफिर का एक गिलास पीती है और दिन में दो बार अंकुरित गेहूं से बनी रोटियां खाती है। इसके अतिरिक्त, वह फलों के रस, चार चम्मच व्हीटग्रास जूस, नट्स और बीजों का सेवन करती हैं।

