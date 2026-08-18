MDU UG PG Result 2026 OUT: आपका रिजल्ट जारी हुआ या नहीं? सभी कोर्स के नतीजे यहां तुरंत करें चेक
MDU UG, PG Result 2026 OUT: महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने यूजी और पीजी सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट mdu.ac.in और result.mdu.ac.in पर जाकर मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
MDU UG, PG Result 2026 OUT: महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी (MDU), रोहतक (हरियाणा) की ओर से विभिन्न यूजी और पीजी सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। छात्र अब यूनिवर्सिटी के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने संबंधित कोर्स और सेमेस्टर के नतीजे देख सकते हैं। आपको बता दें कि आज यानी 18 अगस्त 2026 को Ph.D. कोर्स वर्क के साथ-साथ B.Com.LL.B. (Hons.) 5 Year और B.Tech के कई सेमेस्टर के रिजल्ट लिंक लाइव किए गए हैं। इससे पहले भी अगस्त माह में एमए, एमएससी, एमबीए, बी.आर्क और बी.फार्मेसी सहित कई अन्य महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम जारी किए जा चुके हैं।
ग्रेजुएट (UG) और पोस्ट ग्रेजुएट (PG) सेमेस्टर सहित वार्षिक परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब ऑनलाइन नतीजे देख सकते हैं। मार्कशीट की डिजिटल कॉपी डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा।
Maharshi Dayanand University Result 2026 Link
अभ्यर्थी नीचे दी गई तालिका में अपने संबंधित कोर्स के सामने दिए लिंक पर क्लिक कर रोल नंबर एवं रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके अपनी मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं।
|
Sr No
|
कोर्स के नाम
|
SEM/YR
|
तिथि
|
रिजल्ट लिंक
|
1
|
PH.D. COURSE WORK (ZOOLOGY)
|
01
|
18-AUG-2026
|
2
|
PH.D. COURSE WORK (YOGA SCIENCE)
|
01
|
18-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
3
|
PH.D. COURSE WORK (STATISTICS)
|
01
|
18-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
4
|
PH.D. COURSE WORK (PHYSICS)
|
01
|
18-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
5
|
PH.D. COURSE WORK (PHYSICS)- UIET
|
01
|
18-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
6
|
PH.D. COURSE WORK (PHARMACEUTICAL SCIENCES)
|
01
|
18-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
7
|
PH.D. COURSE WORK (MEDICAL BIO-TECHNOLOGY)
|
01
|
18-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
8
|
PH.D. COURSE WORK (MICROBIOLOGY)
|
01
|
18-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
9
|
PH.D. COURSE WORK (MATHS)- UIET
|
01
|
18-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
10
|
PH.D. COURSE WORK (MATHEMATICS)
|
01
|
18-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
11
|
PH.D. COURSE WORK (LAW)
|
01
|
18-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
12
|
PH.D. COURSE WORK (HOTEL MANAGEMENT)
|
01
|
18-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
13
|
PH.D. COURSE WORK (FORENSIC SCIENCE)
|
01
|
18-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
14
|
PH.D. COURSE WORK (ENVIRONMENTAL SCIENCE)
|
01
|
18-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
15
|
PH.D. COURSE WORK (ECONOMICS)
|
01
|
18-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
16
|
PH.D. COURSE WORK (DEFENCE & STRATEGIC STUDIES)
|
01
|
18-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
17
|
PH.D. COURSE WORK (CIVIL)-UIET
|
01
|
18-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
18
|
PH.D. COURSE WORK (BOTANY)
|
01
|
18-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
19
|
PH.D. COURSE WORK (BIO-TECHNOLOGY)
|
01
|
18-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
20
|
PH.D. COURSE WORK (BIOCHEMISTRY)
|
01
|
18-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
21
|
B.COM.LL.B. (HONS.) 5 YEAR
|
02
|
18-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
22
|
B.TECH
|
02 (REAPPEAR), 03, 04
|
18-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
23
|
M.A. (HINDU STUDIES)
|
04
|
14-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
24
|
M.SC. (STATISTICS)
|
04
|
13-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
25
|
MASTER OF SCIENCE (BOTANY)
|
02
|
13-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
26
|
MASTER OF SCIENCE (BIOINFORMATICS)
|
02
|
13-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
27
|
MASTER OF SCIENCE (BIOTECHNOLOGY)
|
02
|
13-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
28
|
MASTER OF SCIENCE (AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY)
|
02
|
13-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
29
|
MASTER OF ARTS (SANSKRIT)
|
04
|
13-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
30
|
MASTER OF ARTS (GEOGRAPHY)
|
02
|
13-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
31
|
APGDCA
|
01
|
13-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
32
|
MASTER OF COMMERCE
|
04
|
13-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
33
|
MCA (ONLY BRIDGE COURSE)
|
01
|
13-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
34
|
MASTER OF COMPUTER APPLICATION (MCA)
|
04
|
13-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
35
|
MASTER OF COMMERCE
|
04
|
13-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
36
|
MASTER OF ARTS (SANSKRIT)
|
02
|
13-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
37
|
MASTER OF ARTS (PSYCHOLOGY)
|
02
|
13-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
38
|
MASTER OF ARTS (HINDU STUDIES)
|
02
|
13-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
39
|
MASTER OF ARTS (GEOGRAPHY)
|
03
|
13-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
40
|
MASTER OF ARTS (ENGLISH)
|
02, 03
|
13-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
41
|
B.ARCH
|
02, 04, 06, 08, 10
|
13-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
42
|
DIPLOMA IN YOGA SCIENCE
|
01, 02
|
13-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
43
|
BACHELOR OF PHARMACY (B.PHARMACY)
|
01, 02, 03, 04, 05, 06
|
13-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
44
|
B.SC.(HOME SCIENCE) (ReAppear Only)
|
02, 04
|
13-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
45
|
B.VOC(SPORT,NUTRITION & PHYTHERAPY)
|
02, 04, 06
|
13-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
46
|
B.VOC.(SOFTWARE DEVELOPMENT)
|
04, 05, 06
|
13-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
47
|
B.VOC-(RETAIL MANAGEMENT)
|
02, 04, 05, 06
|
13-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
48
|
B.VOC (MRK. MGT. & INFORMATION TECHNOLOGY)
|
02, 04, 05, 06
|
13-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
49
|
B.VOC (INFORMATION TECHNOLOGY)
|
02, 04, 05, 06
|
13-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
50
|
BACHELOR OF VOCATIONAL (INTERIOR DESIGN)
|
02, 04
|
13-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
51
|
B.VOCATIONAL (CATERING TECHNOLOGY & HOTEL MANAGEMENT)
|
02, 06
|
13-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
52
|
MASTER OF SCIENCE MATHEMATICS (HONS) 5YEAR
|
02 (ReAppear), 10
|
12-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
53
|
MASTER OF ARTS (ECONOMIC HONS 5-YEAR)
|
10
|
12-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
54
|
L.L.B (HONS) 3 YEAR
|
02, 04, 05
|
11-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
55
|
B.B.A.LL.B.(HONS) 5 YEAR COURSE
|
02, 04, 06, 08, 09
|
11-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
56
|
MBA (EXECUTIVE) EVENING
|
04
|
11-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
57
|
MBA FOR WORKING PROFESSIONAL
|
02, 04
|
11-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
58
|
MBA BUSINESS PSYCHOLOGY
|
02, 04
|
11-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
59
|
MBA (ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCIENCE)
|
02
|
11-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
60
|
MBA
|
02, 03, 04
|
11-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
61
|
MASTER OF ARTS (PSYCHOLOGY)
|
03
|
11-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
62
|
MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE)
|
02
|
11-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
63
|
MASTER OF ARTS (HISTORY)
|
03, 04
|
11-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
64
|
M.A. (GUIDANCE AND COUNSELLING)
|
02
|
11-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
65
|
MBA 5- YEAR INTEGRATED
|
05, 06
|
11-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
66
|
MASTER OF SCIENCE MATHEMATICS (HONS) 5YEAR
|
08
|
11-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
67
|
MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS)
|
03, 04
|
10-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
68
|
PH.D. COURSE WORK (PSYCHOLOGY)
|
01
|
10-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
69
|
PH.D. COURSE WORK (BIOTECHNOLOGY) ENGG.
|
01
|
10-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
70
|
PH.D. COURSE WORK (ENGLISH)
|
01
|
10-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
71
|
PH.D. COURSE WORK (VISUAL ARTS)
|
01
|
10-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
72
|
PH.D. COURSE WORK (SANSKRIT)
|
01
|
10-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
73
|
PH.D. COURSE WORK (PUBLIC ADMIN)
|
01
|
10-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
74
|
PH.D. COURSE WORK (PHYSICS)
|
01
|
10-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
75
|
PH.D. COURSE WORK (LIBRARY & INFORMATION SC)
|
01
|
10-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
76
|
PH.D. COURSE WORK (JOURNALISM & MASS COMM)
|
01
|
10-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
77
|
PH.D. COURSE WORK (HOTEL & TOURISM MGMT)
|
01
|
10-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
78
|
PH.D. COURSE WORK (HISTORY)
|
01
|
10-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
79
|
PH.D. COURSE WORK (GEOGRAPHY)
|
01
|
10-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
80
|
PH.D. COURSE WORK (ECONOMICS)
|
01
|
10-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
81
|
PH.D. COURSE WORK (COMMERCE)
|
01
|
10-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
82
|
PH.D. COURSE WORK (COMPUTER SC.)
|
01
|
10-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
83
|
PH.D. COURSE WORK (CHEMISTRY)
|
01
|
10-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
84
|
PH.D. COURSE WORK (ELECTRICAL ENGG)
|
01
|
10-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
85
|
PH.D. COURSE WORK (COMPUTER SC. & ENGG.)
|
01
|
10-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
86
|
PH.D. COURSE WORK (MATHEMATICS)
|
01
|
10-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
87
|
MASTER OF ARTS.(ENGLISH HONS 5-YEAR)
|
02 (ReAppear Only)
|
10-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
88
|
M.TECH (CBCS)
|
04
|
07-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
89
|
M.TECH
|
02, 04
|
07-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
90
|
MASTER OF TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT
|
02, 04
|
07-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
91
|
MASTER OF ARTS (YOGA SCIENCE)
|
02, 03
|
07-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
92
|
MASTER OF ARTS (SOCIOLOGY)
|
03
|
07-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
93
|
MASTER OF ARTS (SOCIOLOGY)
|
02
|
07-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
94
|
MASTER OF ARTS (SANSKRIT)
|
03
|
07-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
95
|
MASTER OF ARTS (PUBLIC ADMINISTRATION)
|
03
|
07-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
96
|
MASTER OF ARTS (PUBLIC ADMINISTRATION)
|
02
|
07-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
97
|
MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE)
|
03
|
07-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
98
|
M.A. (MUSIC VOCAL)
|
04
|
07-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
99
|
M.A. (MUSIC VOCAL)
|
02
|
07-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
100
|
M.A. (MUSIC-INSTRUMENTAL) SITAR
|
04
|
07-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
101
|
M.A. (MUSIC-INSTRUMENTAL) SITAR
|
02
|
07-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
102
|
MASTER OF ARTS (HINDU STUDIES)
|
03
|
07-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
103
|
MASTER OF ARTS (HINDI)
|
03
|
07-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
104
|
MASTER OF ARTS (HINDI)
|
02
|
07-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
105
|
MASTER OF ARTS (ECONOMICS)
|
04
|
07-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
106
|
MASTER OF ARTS(DEFENCE & STRATEGIC STUDIES)
|
03
|
07-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
107
|
MASTER OF ARTS(DEFENCE & STRATEGIC STUDIES)
|
02
|
07-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
108
|
M.A. (FINE ARTS) (DRAWING & PAINTING)
|
02
|
07-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
109
|
M.A. (HONS.) PUBLIC ADMINISTRATION 5-YEAR INTEGRATED
|
06
|
07-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
110
|
L.L.M
|
04
|
07-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
111
|
MASTER OF ARTS.(PUBLIC ADMINISTRATION 5-YEAR INTEGRATED)
|
05 (ReAppear Only)
|
07-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
112
|
MASTER OF ARTS.(PUBLIC ADMINISTRATION 5-YEAR INTEGRATED)
|
06, 08, 09, 10
|
06-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
113
|
MASTER OF SCIENCE (ZOOLOGY)
|
02, 03
|
05-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
114
|
MASTER OF SCIENCE (PHYSICS)
|
03
|
05-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
115
|
MASTER OF SCIENCE (MICROBIOLOGY)
|
02
|
05-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
116
|
MASTER OF SCIENCE (MICROBIAL BIOTECHNOLOGY)
|
02, 03
|
05-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
117
|
MASTER OF SCIENCE (MEDICAL BIOTECHNOLOGY)
|
02, 03
|
05-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
118
|
MASTER OF SCIENCE (FORENSIC SCIENCE)
|
02, 03
|
05-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
119
|
MASTER OF SCIENCE (FOOD TECHNOLOGY)
|
02, 03
|
05-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
120
|
MASTER OF SCIENCE (ENVIRONMENTAL SCIENCE)
|
02, 03
|
05-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
121
|
MASTER OF SCIENCE (ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY)
|
02, 03
|
05-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
122
|
MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE)
|
03
|
05-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
123
|
MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY)
|
02, 03
|
05-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
124
|
MASTER OF SCIENCE (BOTANY)
|
03
|
05-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
125
|
MASTER OF SCIENCE (BIOTECHNOLOGY)
|
03
|
05-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
126
|
MASTER OF SCIENCE (BIOINFORMATICS)
|
03
|
05-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
127
|
MASTER OF SCIENCE (BIO-CHEMISTRY)
|
02, 03
|
05-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
128
|
MASTER OF SCIENCE (AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY)
|
03
|
05-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
129
|
M.SC. (ZOOLOGY)
|
02
|
05-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
130
|
M.SC. (MICROBIOLOGY)
|
02
|
05-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
131
|
M.SC. (MICROBIAL BIOTECHNOLOGY)
|
02
|
05-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
132
|
M.SC. (MEDICAL BIOTECHNOLOGY)
|
02
|
05-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
133
|
M.SC. (FORENSIC SCIENCE)
|
02
|
05-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
134
|
M.SC. (FOOD TECHNOLOGY)
|
02
|
05-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
135
|
M.SC. (ENVIRONMENTAL SCIENCE)
|
02
|
05-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
136
|
M.SC. (ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY)
|
02
|
05-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
137
|
M.SC. (CHEMISTRY)
|
02
|
05-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
138
|
M.SC. (BIO-CHEMISTRY)
|
02
|
05-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
139
|
MASTER OF ARTS.(ENGLISH HONS 5-YEAR)
|
05
|
04-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
140
|
BACHELOR OF HOTEL MANAGEMENT & CATERING TECHNOLOGY (BHM & CT)
|
02, 04, 06, 07 (ReAppear)
|
04-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
141
|
MASTER OF SCIENCE MATHEMATICS (HONS) 5YEAR
|
04, 05, 09 (ReAppear), 06 (Fresh & ReAppear)
|
04-AUG-2026
|यहां क्लिक करें
|
142
|
MASTER OF ARTS.(ENGLISH HONS 5-YEAR)
|
09
|
03-AUG-2026
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|
143
|
MASTER OF FINE ARTS (PAINTING) 5-YEAR INTEGRATED
|
06
|
03-AUG-2026
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|
144
|
M.A. (ENGLISH) HONS. 5-YEAR INTEGRATED
|
06, 10
|
03-AUG-2026
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|
145
|
MASTER OF SCIENCE (PHYSICS)
|
04
|
03-AUG-2026
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|
146
|
M.SC. (MEDICAL BIOTECHNOLOGY)
|
04
|
31-JUL-2026
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|
147
|
M.SC. (FOOD TECHNOLOGY)
|
04
|
31-JUL-2026
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|
148
|
M.SC. (ENVIRONMENTAL SCIENCE)
|
04
|
31-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
149
|
M.SC. (ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY)
|
04
|
31-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
150
|
MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE)
|
04
|
31-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
151
|
MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY)
|
04
|
31-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
152
|
MASTER OF SCIENCE (BOTANY)
|
04
|
31-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
153
|
M.SC. (BIOINFORMATICS)
|
04
|
31-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
154
|
MASTER OF SCIENCE (BIOTECHNOLOGY)
|
04
|
31-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
155
|
MASTER OF SCIENCE (BIO-CHEMISTRY)
|
04
|
31-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
156
|
M.A. (SOCIOLOGY)
|
04
|
31-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
157
|
M.A. (PUBLIC ADMINISTRATION)
|
04
|
31-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
158
|
MASTER OF ARTS (HINDI)
|
04
|
31-JUL-2026
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|
159
|
MASTER OF ARTS (GEOGRAPHY)
|
04
|
31-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
160
|
M.A. (DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES)
|
04
|
31-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
161
|
MASTER OF ARTS (PSYCHOLOGY)
|
04
|
31-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
162
|
MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE)
|
04
|
31-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
163
|
M.A. (GUIDANCE AND COUNSELLING)
|
04
|
31-JUL-2026
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|
164
|
MASTER OF ARTS (ENGLISH)
|
04
|
31-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
165
|
M.A. (HINDI) CBCS REAPPEAR
|
02
|
31-JUL-2026
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|
166
|
APGDCA
|
02
|
31-JUL-2026
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|
167
|
BBA, BBA (BUSINESS ECONOMICS), BBA (CAM), BBA (INDUSTRY INTEGRATED)
|
02, 04
|
30-JUL-2026
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|
168
|
MASTER OF ARTS.(PUBLIC ADMINISTRATION 5-YEAR INTEGRATED)
|
02, 04 (ReAppear Only)
|
29-JUL-2026
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|
169
|
BACHELOR OF PHYSICAL EDUCATION (B.P.ED)
|
02
|
29-JUL-2026
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|
170
|
B.A B.ED (INTEGRATED COURSE) B.SC B.ED (INTEGRATED COURSE)
|
02, 04, 06, 07, 08
|
28-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
171
|
BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION (BCA) 3 YEARS
|
02 (ReAppear Only), 04
|
28-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
172
|
MASTER OF PHYSICAL EDUCATION (M.P.ED)
|
04
|
27-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
173
|
MASTER OF ARTS.(ENGLISH HONS 5-YEAR)
|
04, 06
|
27-JUL-2026
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|
174
|
B.SC.(PASS)
|
04
|
27-JUL-2026
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|
175
|
B.A.(SEMESTER)
|
04
|
27-JUL-2026
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|
176
|
B.SC.(SPORT SCIENCE)
|
04, 05
|
27-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
177
|
B.SC.(HONS.)ZOOLOGY
|
02, 04
|
27-JUL-2026
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|
178
|
B.SC.(HONS.)PHYSICS
|
02, 04
|
27-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
179
|
B.SC.(HONS.)MATHEMATICS
|
02, 04
|
27-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
180
|
B.SC.(HONS.)COMPUTER SCIENCE
|
02, 04
|
27-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
181
|
B.SC.(HONS.)CHEMISTRY
|
02, 04
|
27-JUL-2026
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|
182
|
B.SC.(BIO-TECH)
|
02, 04
|
27-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
183
|
B.A.(HONS.)PSYCHOLOGY
|
02, 04
|
27-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
184
|
B.A.(HONS.)POLITICAL SCIENCE
|
02, 04
|
27-JUL-2026
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|
185
|
B.A.(HONS.)HISTORY
|
02, 04
|
27-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
186
|
B.A.(HONS.)HINDI
|
02, 04
|
27-JUL-2026
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|
187
|
B.A.(HONS.)GEOGRAPHY
|
02, 04
|
27-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
188
|
B.A.(HONS.)ENGLISH
|
02, 04
|
27-JUL-2026
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|
189
|
B.A.(HONS.)ECONOMICS
|
02, 04
|
27-JUL-2026
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|
190
|
B.A.(SEMESTER), B.SC.(PASS) Non-NEP
|
02
|
27-JUL-2026
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|
191
|
B.COM.(GENERAL), B.COM.(HONS.), B.COM.(VOCATIONAL)
|
02, 04
|
27-JUL-2026
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|
192
|
BACHELOR OF TOURISM & TRAVEL MANAGEMENT (BTTM) -4 YEAR)
|
08
|
23-JUL-2026
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|
193
|
BACHELOR OF HOTEL MANAGEMENT & CATERING TECHNOLOGY (BHM & CT)
|
08
|
23-JUL-2026
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|
194
|
B.COM.(GENERAL), B.COM.(HONS.), B.COM.(VOCATIONAL)
|
05
|
22-JUL-2026
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|
195
|
B.SC.(HONS.)PHYSICS REAPPEAR
|
05
|
21-JUL-2026
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|
196
|
B.SC.(PASS) REAPPEAR
|
05
|
21-JUL-2026
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|
197
|
B.SC.(HONS.)MATHEMATICS REAPPEAR
|
05
|
21-JUL-2026
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|
198
|
B.SC.(HONS.)COMPUTER SCIENCE REAPPEAR
|
05
|
21-JUL-2026
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|
199
|
B.SC.(HONS.)CHEMISTRY REAPPEAR
|
05
|
21-JUL-2026
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|
200
|
B.SC.(BIO-TECH) REAPPEAR
|
05
|
21-JUL-2026
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|
201
|
B.A.(HONS.)PSYCHOLOGY REAPPEAR
|
05
|
21-JUL-2026
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|
202
|
B.A.(HONS.)POLITICAL SCIENCE REAPPEAR
|
05
|
21-JUL-2026
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|
203
|
B.A.(SEMESTER) REAPPEAR
|
05
|
21-JUL-2026
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|
204
|
B.A.(HONS.)HISTORY REAPPEAR
|
05
|
21-JUL-2026
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|
205
|
B.A.(HONS.)HINDI REAPPEAR
|
05
|
21-JUL-2026
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|
206
|
B.A.(HONS.)GEOGRAPHY REAPPEAR
|
05
|
21-JUL-2026
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|
207
|
B.A.(HONS.)ENGLISH REAPPEAR
|
05
|
21-JUL-2026
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|
208
|
B.A.(HONS.)ECONOMICS REAPPEAR
|
05
|
21-JUL-2026
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|
209
|
DIPLOMA IN TRANSLATION (ENGLISH-HINDI-ENGLISH)
|
02
|
21-JUL-2026
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|
210
|
POST GRADUATE DIPLOMA IN TRANSLATION (ENGLISH-HINDI-ENGLISH)
|
02
|
21-JUL-2026
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|
211
|
VEDACHARYA
|
01, 02
|
21-JUL-2026
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|
212
|
VYAKARANACHARYA
|
01, 02
|
21-JUL-2026
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|
213
|
SHASHTRI (MDU SCHEME)
|
01, 02, 03
|
21-JUL-2026
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|
214
|
SHASTRI GURUKUL SCHEME
|
01, 02, 03
|
21-JUL-2026
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|
215
|
SAHITYACHARYA
|
01, 02
|
21-JUL-2026
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|
216
|
DARSHANACHARYA
|
01, 02
|
21-JUL-2026
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|
217
|
DIPLOMA IN PHYSICAL EDUCTION
|
04
|
20-JUL-2026
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|
218
|
BACHELOR IN PHYSICAL EDUCATION (B.P.ED)
|
03, 04
|
20-JUL-2026
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|
219
|
B.SC.(HOME SCIENCE)
|
06
|
18-JUL-2026
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|
220
|
B.SC.(SPORT SCIENCE)
|
02
|
18-JUL-2026
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|
221
|
BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION (BCA) 3 YEARS
|
05, 06
|
18-JUL-2026
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|
222
|
BACHELOR IN SOCIAL WORK (BSW)
|
06
|
18-JUL-2026
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|
223
|
B.SC.(HONS.)ZOOLOGY
|
06
|
18-JUL-2026
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|
224
|
B.SC.(HONS.)PHYSICS
|
06
|
18-JUL-2026
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|
225
|
B.SC.(PASS)
|
06
|
18-JUL-2026
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|
226
|
B.SC.(HONS.)MATHEMATICS
|
06
|
18-JUL-2026
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|
227
|
B.SC.(HONS.)COMPUTER SCIENCE
|
06
|
18-JUL-2026
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|
228
|
B.SC.(HONS.)CHEMISTRY
|
06
|
18-JUL-2026
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|
229
|
B.SC.(BIO-TECH)
|
06
|
18-JUL-2026
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|
230
|
B.A.(HONS.)PSYCHOLOGY
|
06
|
18-JUL-2026
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|
231
|
B.A.(HONS.)POLITICAL SCIENCE
|
06
|
18-JUL-2026
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|
232
|
B.A.(SEMESTER)
|
06
|
18-JUL-2026
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|
233
|
B.A.(HONS.)HISTORY
|
06
|
18-JUL-2026
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|
234
|
B.A.(HONS.)HINDI
|
06
|
18-JUL-2026
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|
235
|
B.A.(HONS.)GEOGRAPHY
|
06
|
18-JUL-2026
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|
236
|
B.A.(HONS.)ENGLISH
|
06
|
18-JUL-2026
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|
237
|
B.A.(HONS.) ECONOMICS
|
06
|
18-JUL-2026
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|
238
|
BBA (INDUSTRY INTEGRATED)
|
05, 06
|
17-JUL-2026
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|
239
|
BBA (CAM)
|
05, 06
|
17-JUL-2026
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|
240
|
BBA (BUSINESS ECONOMICS)
|
05, 06
|
17-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
241
|
BBA
|
05, 06
|
17-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
242
|
B.COM.(VOCATIONAL)
|
06
|
17-JUL-2026
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|
243
|
B.COM.(HONS.)
|
06
|
17-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
244
|
B.COM.(GENERAL)
|
06
|
17-JUL-2026
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|
245
|
B.TECH
|
07, 08
|
15-JUL-2026
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|
246
|
BACHELOR OF PHARMACY (B.PHARMACY)
|
07, 08
|
15-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
247
|
PH.D (PHARMACEUTICAL SCIENCES)
|
01
|
15-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
248
|
PH.D (LAW)
|
01
|
15-JUL-2026
|यहां क्लिक करें
|
249
|
B.SC.(SPORT SCIENCE)
|
06
|
13-JUL-2026
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|
250
|
B.A. (JOURNALISM & MASS COMMUNICATION)
|
06
|
13-JUL-2026
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MDU Result 2026 कैसे चेक करें?
छात्र MDU की आधिकारिक रिजल्ट वेबसाइट के माध्यम से अपना MDU परिणाम चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थी मार्कशीट डाउनलोड के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें:
-
सबसे पहले MDU की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
-
इसके बाद Examinations सेक्शन में Results पर क्लिक करें।
-
अब एक नई विंडो ओपन होगी।
-
मांगी गई जानकारी (रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर) दर्ज करें।
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Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.