MDU UG PG Result 2026 OUT: आपका रिजल्ट जारी हुआ या नहीं? सभी कोर्स के नतीजे यहां तुरंत करें चेक

Sr No कोर्स के नाम SEM/YR तिथि रिजल्ट लिंक

1 PH.D. COURSE WORK (ZOOLOGY) 01 18-AUG-2026 यहां क्लिक करें

2 PH.D. COURSE WORK (YOGA SCIENCE) 01 18-AUG-2026 यहां क्लिक करें

3 PH.D. COURSE WORK (STATISTICS) 01 18-AUG-2026 यहां क्लिक करें

4 PH.D. COURSE WORK (PHYSICS) 01 18-AUG-2026 यहां क्लिक करें

5 PH.D. COURSE WORK (PHYSICS)- UIET 01 18-AUG-2026 यहां क्लिक करें

6 PH.D. COURSE WORK (PHARMACEUTICAL SCIENCES) 01 18-AUG-2026 यहां क्लिक करें

7 PH.D. COURSE WORK (MEDICAL BIO-TECHNOLOGY) 01 18-AUG-2026 यहां क्लिक करें

8 PH.D. COURSE WORK (MICROBIOLOGY) 01 18-AUG-2026 यहां क्लिक करें

9 PH.D. COURSE WORK (MATHS)- UIET 01 18-AUG-2026 यहां क्लिक करें

10 PH.D. COURSE WORK (MATHEMATICS) 01 18-AUG-2026 यहां क्लिक करें

11 PH.D. COURSE WORK (LAW) 01 18-AUG-2026 यहां क्लिक करें

12 PH.D. COURSE WORK (HOTEL MANAGEMENT) 01 18-AUG-2026 यहां क्लिक करें

13 PH.D. COURSE WORK (FORENSIC SCIENCE) 01 18-AUG-2026 यहां क्लिक करें

14 PH.D. COURSE WORK (ENVIRONMENTAL SCIENCE) 01 18-AUG-2026 यहां क्लिक करें

15 PH.D. COURSE WORK (ECONOMICS) 01 18-AUG-2026 यहां क्लिक करें

16 PH.D. COURSE WORK (DEFENCE & STRATEGIC STUDIES) 01 18-AUG-2026 यहां क्लिक करें

17 PH.D. COURSE WORK (CIVIL)-UIET 01 18-AUG-2026 यहां क्लिक करें

18 PH.D. COURSE WORK (BOTANY) 01 18-AUG-2026 यहां क्लिक करें

19 PH.D. COURSE WORK (BIO-TECHNOLOGY) 01 18-AUG-2026 यहां क्लिक करें

20 PH.D. COURSE WORK (BIOCHEMISTRY) 01 18-AUG-2026 यहां क्लिक करें

21 B.COM.LL.B. (HONS.) 5 YEAR 02 18-AUG-2026 यहां क्लिक करें

25 MASTER OF SCIENCE (BOTANY) 02 13-AUG-2026 यहां क्लिक करें

26 MASTER OF SCIENCE (BIOINFORMATICS) 02 13-AUG-2026 यहां क्लिक करें

27 MASTER OF SCIENCE (BIOTECHNOLOGY) 02 13-AUG-2026 यहां क्लिक करें

28 MASTER OF SCIENCE (AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY) 02 13-AUG-2026 यहां क्लिक करें

29 MASTER OF ARTS (SANSKRIT) 04 13-AUG-2026 यहां क्लिक करें

30 MASTER OF ARTS (GEOGRAPHY) 02 13-AUG-2026 यहां क्लिक करें

32 MASTER OF COMMERCE 04 13-AUG-2026 यहां क्लिक करें

33 MCA (ONLY BRIDGE COURSE) 01 13-AUG-2026 यहां क्लिक करें

34 MASTER OF COMPUTER APPLICATION (MCA) 04 13-AUG-2026 यहां क्लिक करें

35 MASTER OF COMMERCE 04 13-AUG-2026 यहां क्लिक करें

36 MASTER OF ARTS (SANSKRIT) 02 13-AUG-2026 यहां क्लिक करें

37 MASTER OF ARTS (PSYCHOLOGY) 02 13-AUG-2026 यहां क्लिक करें

38 MASTER OF ARTS (HINDU STUDIES) 02 13-AUG-2026 यहां क्लिक करें

39 MASTER OF ARTS (GEOGRAPHY) 03 13-AUG-2026 यहां क्लिक करें

40 MASTER OF ARTS (ENGLISH) 02, 03 13-AUG-2026 यहां क्लिक करें

42 DIPLOMA IN YOGA SCIENCE 01, 02 13-AUG-2026 यहां क्लिक करें

43 BACHELOR OF PHARMACY (B.PHARMACY) 01, 02, 03, 04, 05, 06 13-AUG-2026 यहां क्लिक करें

50 BACHELOR OF VOCATIONAL (INTERIOR DESIGN) 02, 04 13-AUG-2026 यहां क्लिक करें

51 B.VOCATIONAL (CATERING TECHNOLOGY & HOTEL MANAGEMENT) 02, 06 13-AUG-2026 यहां क्लिक करें

52 MASTER OF SCIENCE MATHEMATICS (HONS) 5YEAR 02 (ReAppear), 10 12-AUG-2026 यहां क्लिक करें

53 MASTER OF ARTS (ECONOMIC HONS 5-YEAR) 10 12-AUG-2026 यहां क्लिक करें

54 L.L.B (HONS) 3 YEAR 02, 04, 05 11-AUG-2026 यहां क्लिक करें

55 B.B.A.LL.B.(HONS) 5 YEAR COURSE 02, 04, 06, 08, 09 11-AUG-2026 यहां क्लिक करें

56 MBA (EXECUTIVE) EVENING 04 11-AUG-2026 यहां क्लिक करें

57 MBA FOR WORKING PROFESSIONAL 02, 04 11-AUG-2026 यहां क्लिक करें

58 MBA BUSINESS PSYCHOLOGY 02, 04 11-AUG-2026 यहां क्लिक करें

59 MBA (ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCIENCE) 02 11-AUG-2026 यहां क्लिक करें

61 MASTER OF ARTS (PSYCHOLOGY) 03 11-AUG-2026 यहां क्लिक करें

62 MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE) 02 11-AUG-2026 यहां क्लिक करें

63 MASTER OF ARTS (HISTORY) 03, 04 11-AUG-2026 यहां क्लिक करें

65 MBA 5- YEAR INTEGRATED 05, 06 11-AUG-2026 यहां क्लिक करें

66 MASTER OF SCIENCE MATHEMATICS (HONS) 5YEAR 08 11-AUG-2026 यहां क्लिक करें

67 MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) 03, 04 10-AUG-2026 यहां क्लिक करें

68 PH.D. COURSE WORK (PSYCHOLOGY) 01 10-AUG-2026 यहां क्लिक करें

69 PH.D. COURSE WORK (BIOTECHNOLOGY) ENGG. 01 10-AUG-2026 यहां क्लिक करें

70 PH.D. COURSE WORK (ENGLISH) 01 10-AUG-2026 यहां क्लिक करें

71 PH.D. COURSE WORK (VISUAL ARTS) 01 10-AUG-2026 यहां क्लिक करें

72 PH.D. COURSE WORK (SANSKRIT) 01 10-AUG-2026 यहां क्लिक करें

73 PH.D. COURSE WORK (PUBLIC ADMIN) 01 10-AUG-2026 यहां क्लिक करें

74 PH.D. COURSE WORK (PHYSICS) 01 10-AUG-2026 यहां क्लिक करें

75 PH.D. COURSE WORK (LIBRARY & INFORMATION SC) 01 10-AUG-2026 यहां क्लिक करें

76 PH.D. COURSE WORK (JOURNALISM & MASS COMM) 01 10-AUG-2026 यहां क्लिक करें

77 PH.D. COURSE WORK (HOTEL & TOURISM MGMT) 01 10-AUG-2026 यहां क्लिक करें

78 PH.D. COURSE WORK (HISTORY) 01 10-AUG-2026 यहां क्लिक करें

79 PH.D. COURSE WORK (GEOGRAPHY) 01 10-AUG-2026 यहां क्लिक करें

80 PH.D. COURSE WORK (ECONOMICS) 01 10-AUG-2026 यहां क्लिक करें

81 PH.D. COURSE WORK (COMMERCE) 01 10-AUG-2026 यहां क्लिक करें

82 PH.D. COURSE WORK (COMPUTER SC.) 01 10-AUG-2026 यहां क्लिक करें

83 PH.D. COURSE WORK (CHEMISTRY) 01 10-AUG-2026 यहां क्लिक करें

84 PH.D. COURSE WORK (ELECTRICAL ENGG) 01 10-AUG-2026 यहां क्लिक करें

85 PH.D. COURSE WORK (COMPUTER SC. & ENGG.) 01 10-AUG-2026 यहां क्लिक करें

86 PH.D. COURSE WORK (MATHEMATICS) 01 10-AUG-2026 यहां क्लिक करें

87 MASTER OF ARTS.(ENGLISH HONS 5-YEAR) 02 (ReAppear Only) 10-AUG-2026 यहां क्लिक करें

90 MASTER OF TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT 02, 04 07-AUG-2026 यहां क्लिक करें

91 MASTER OF ARTS (YOGA SCIENCE) 02, 03 07-AUG-2026 यहां क्लिक करें

92 MASTER OF ARTS (SOCIOLOGY) 03 07-AUG-2026 यहां क्लिक करें

93 MASTER OF ARTS (SOCIOLOGY) 02 07-AUG-2026 यहां क्लिक करें

94 MASTER OF ARTS (SANSKRIT) 03 07-AUG-2026 यहां क्लिक करें

95 MASTER OF ARTS (PUBLIC ADMINISTRATION) 03 07-AUG-2026 यहां क्लिक करें

96 MASTER OF ARTS (PUBLIC ADMINISTRATION) 02 07-AUG-2026 यहां क्लिक करें

97 MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE) 03 07-AUG-2026 यहां क्लिक करें

102 MASTER OF ARTS (HINDU STUDIES) 03 07-AUG-2026 यहां क्लिक करें

103 MASTER OF ARTS (HINDI) 03 07-AUG-2026 यहां क्लिक करें

104 MASTER OF ARTS (HINDI) 02 07-AUG-2026 यहां क्लिक करें

105 MASTER OF ARTS (ECONOMICS) 04 07-AUG-2026 यहां क्लिक करें

106 MASTER OF ARTS(DEFENCE & STRATEGIC STUDIES) 03 07-AUG-2026 यहां क्लिक करें

107 MASTER OF ARTS(DEFENCE & STRATEGIC STUDIES) 02 07-AUG-2026 यहां क्लिक करें

109 M.A. (HONS.) PUBLIC ADMINISTRATION 5-YEAR INTEGRATED 06 07-AUG-2026 यहां क्लिक करें

111 MASTER OF ARTS.(PUBLIC ADMINISTRATION 5-YEAR INTEGRATED) 05 (ReAppear Only) 07-AUG-2026 यहां क्लिक करें

112 MASTER OF ARTS.(PUBLIC ADMINISTRATION 5-YEAR INTEGRATED) 06, 08, 09, 10 06-AUG-2026 यहां क्लिक करें

113 MASTER OF SCIENCE (ZOOLOGY) 02, 03 05-AUG-2026 यहां क्लिक करें

114 MASTER OF SCIENCE (PHYSICS) 03 05-AUG-2026 यहां क्लिक करें

115 MASTER OF SCIENCE (MICROBIOLOGY) 02 05-AUG-2026 यहां क्लिक करें

116 MASTER OF SCIENCE (MICROBIAL BIOTECHNOLOGY) 02, 03 05-AUG-2026 यहां क्लिक करें

117 MASTER OF SCIENCE (MEDICAL BIOTECHNOLOGY) 02, 03 05-AUG-2026 यहां क्लिक करें

118 MASTER OF SCIENCE (FORENSIC SCIENCE) 02, 03 05-AUG-2026 यहां क्लिक करें

119 MASTER OF SCIENCE (FOOD TECHNOLOGY) 02, 03 05-AUG-2026 यहां क्लिक करें

120 MASTER OF SCIENCE (ENVIRONMENTAL SCIENCE) 02, 03 05-AUG-2026 यहां क्लिक करें

121 MASTER OF SCIENCE (ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY) 02, 03 05-AUG-2026 यहां क्लिक करें

122 MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) 03 05-AUG-2026 यहां क्लिक करें

123 MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY) 02, 03 05-AUG-2026 यहां क्लिक करें

124 MASTER OF SCIENCE (BOTANY) 03 05-AUG-2026 यहां क्लिक करें

125 MASTER OF SCIENCE (BIOTECHNOLOGY) 03 05-AUG-2026 यहां क्लिक करें

126 MASTER OF SCIENCE (BIOINFORMATICS) 03 05-AUG-2026 यहां क्लिक करें

127 MASTER OF SCIENCE (BIO-CHEMISTRY) 02, 03 05-AUG-2026 यहां क्लिक करें

128 MASTER OF SCIENCE (AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY) 03 05-AUG-2026 यहां क्लिक करें

139 MASTER OF ARTS.(ENGLISH HONS 5-YEAR) 05 04-AUG-2026 यहां क्लिक करें

140 BACHELOR OF HOTEL MANAGEMENT & CATERING TECHNOLOGY (BHM & CT) 02, 04, 06, 07 (ReAppear) 04-AUG-2026 यहां क्लिक करें

141 MASTER OF SCIENCE MATHEMATICS (HONS) 5YEAR 04, 05, 09 (ReAppear), 06 (Fresh & ReAppear) 04-AUG-2026 यहां क्लिक करें

142 MASTER OF ARTS.(ENGLISH HONS 5-YEAR) 09 03-AUG-2026 यहां क्लिक करें

143 MASTER OF FINE ARTS (PAINTING) 5-YEAR INTEGRATED 06 03-AUG-2026 यहां क्लिक करें

145 MASTER OF SCIENCE (PHYSICS) 04 03-AUG-2026 यहां क्लिक करें

150 MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) 04 31-JUL-2026 यहां क्लिक करें

151 MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY) 04 31-JUL-2026 यहां क्लिक करें

152 MASTER OF SCIENCE (BOTANY) 04 31-JUL-2026 यहां क्लिक करें

154 MASTER OF SCIENCE (BIOTECHNOLOGY) 04 31-JUL-2026 यहां क्लिक करें

155 MASTER OF SCIENCE (BIO-CHEMISTRY) 04 31-JUL-2026 यहां क्लिक करें

158 MASTER OF ARTS (HINDI) 04 31-JUL-2026 यहां क्लिक करें

159 MASTER OF ARTS (GEOGRAPHY) 04 31-JUL-2026 यहां क्लिक करें

160 M.A. (DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES) 04 31-JUL-2026 यहां क्लिक करें

161 MASTER OF ARTS (PSYCHOLOGY) 04 31-JUL-2026 यहां क्लिक करें

162 MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE) 04 31-JUL-2026 यहां क्लिक करें

164 MASTER OF ARTS (ENGLISH) 04 31-JUL-2026 यहां क्लिक करें

165 M.A. (HINDI) CBCS REAPPEAR 02 31-JUL-2026 यहां क्लिक करें

167 BBA, BBA (BUSINESS ECONOMICS), BBA (CAM), BBA (INDUSTRY INTEGRATED) 02, 04 30-JUL-2026 यहां क्लिक करें

168 MASTER OF ARTS.(PUBLIC ADMINISTRATION 5-YEAR INTEGRATED) 02, 04 (ReAppear Only) 29-JUL-2026 यहां क्लिक करें

169 BACHELOR OF PHYSICAL EDUCATION (B.P.ED) 02 29-JUL-2026 यहां क्लिक करें

171 BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION (BCA) 3 YEARS 02 (ReAppear Only), 04 28-JUL-2026 यहां क्लिक करें

172 MASTER OF PHYSICAL EDUCATION (M.P.ED) 04 27-JUL-2026 यहां क्लिक करें

173 MASTER OF ARTS.(ENGLISH HONS 5-YEAR) 04, 06 27-JUL-2026 यहां क्लिक करें

192 BACHELOR OF TOURISM & TRAVEL MANAGEMENT (BTTM) -4 YEAR) 08 23-JUL-2026 यहां क्लिक करें

193 BACHELOR OF HOTEL MANAGEMENT & CATERING TECHNOLOGY (BHM & CT) 08 23-JUL-2026 यहां क्लिक करें

198 B.SC.(HONS.)COMPUTER SCIENCE REAPPEAR 05 21-JUL-2026 यहां क्लिक करें

202 B.A.(HONS.)POLITICAL SCIENCE REAPPEAR 05 21-JUL-2026 यहां क्लिक करें

209 DIPLOMA IN TRANSLATION (ENGLISH-HINDI-ENGLISH) 02 21-JUL-2026 यहां क्लिक करें

210 POST GRADUATE DIPLOMA IN TRANSLATION (ENGLISH-HINDI-ENGLISH) 02 21-JUL-2026 यहां क्लिक करें

214 SHASTRI GURUKUL SCHEME 01, 02, 03 21-JUL-2026 यहां क्लिक करें

217 DIPLOMA IN PHYSICAL EDUCTION 04 20-JUL-2026 यहां क्लिक करें

218 BACHELOR IN PHYSICAL EDUCATION (B.P.ED) 03, 04 20-JUL-2026 यहां क्लिक करें

221 BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION (BCA) 3 YEARS 05, 06 18-JUL-2026 यहां क्लिक करें

222 BACHELOR IN SOCIAL WORK (BSW) 06 18-JUL-2026 यहां क्लिक करें