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MDU UG PG Result 2026 OUT: आपका रिजल्ट जारी हुआ या नहीं? सभी कोर्स के नतीजे यहां तुरंत करें चेक

By Vijay Pratap Singh
Last Updated: Aug 18, 2026, 14:07 IST

MDU UG, PG Result 2026 OUT: महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने यूजी और पीजी सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट mdu.ac.in और result.mdu.ac.in पर जाकर मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। 

महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2026 यहां करें चेक
महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2026 यहां करें चेक

MDU UG, PG Result 2026 OUT: महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी (MDU), रोहतक (हरियाणा) की ओर से विभिन्न यूजी और पीजी सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। छात्र अब यूनिवर्सिटी के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने संबंधित कोर्स और सेमेस्टर के नतीजे देख सकते हैं। आपको बता दें कि आज यानी 18 अगस्त 2026 को Ph.D. कोर्स वर्क के साथ-साथ B.Com.LL.B. (Hons.) 5 Year और B.Tech के कई सेमेस्टर के रिजल्ट लिंक लाइव किए गए हैं। इससे पहले भी अगस्त माह में एमए, एमएससी, एमबीए, बी.आर्क और बी.फार्मेसी सहित कई अन्य महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम जारी किए जा चुके हैं। 

ग्रेजुएट (UG) और पोस्ट ग्रेजुएट (PG) सेमेस्टर सहित वार्षिक परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब ऑनलाइन नतीजे देख सकते हैं। मार्कशीट की डिजिटल कॉपी डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा।

Maharshi Dayanand University Result 2026 Link 

अभ्यर्थी नीचे दी गई तालिका में अपने संबंधित कोर्स के सामने दिए लिंक पर क्लिक कर रोल नंबर एवं रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके अपनी मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं। 

Sr No

कोर्स के नाम

SEM/YR

तिथि

रिजल्ट लिंक

1

PH.D. COURSE WORK (ZOOLOGY)

01

18-AUG-2026

यहां क्लिक करें

2

PH.D. COURSE WORK (YOGA SCIENCE)

01

18-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

3

PH.D. COURSE WORK (STATISTICS)

01

18-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

4

PH.D. COURSE WORK (PHYSICS)

01

18-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

5

PH.D. COURSE WORK (PHYSICS)- UIET

01

18-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

6

PH.D. COURSE WORK (PHARMACEUTICAL SCIENCES)

01

18-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

7

PH.D. COURSE WORK (MEDICAL BIO-TECHNOLOGY)

01

18-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

8

PH.D. COURSE WORK (MICROBIOLOGY)

01

18-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

9

PH.D. COURSE WORK (MATHS)- UIET

01

18-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

10

PH.D. COURSE WORK (MATHEMATICS)

01

18-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

11

PH.D. COURSE WORK (LAW)

01

18-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

12

PH.D. COURSE WORK (HOTEL MANAGEMENT)

01

18-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

13

PH.D. COURSE WORK (FORENSIC SCIENCE)

01

18-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

14

PH.D. COURSE WORK (ENVIRONMENTAL SCIENCE)

01

18-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

15

PH.D. COURSE WORK (ECONOMICS)

01

18-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

16

PH.D. COURSE WORK (DEFENCE & STRATEGIC STUDIES)

01

18-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

17

PH.D. COURSE WORK (CIVIL)-UIET

01

18-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

18

PH.D. COURSE WORK (BOTANY)

01

18-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

19

PH.D. COURSE WORK (BIO-TECHNOLOGY)

01

18-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

20

PH.D. COURSE WORK (BIOCHEMISTRY)

01

18-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

21

B.COM.LL.B. (HONS.) 5 YEAR

02

18-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

22

B.TECH

02 (REAPPEAR), 03, 04

18-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

23

M.A. (HINDU STUDIES)

04

14-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

24

M.SC. (STATISTICS)

04

13-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

25

MASTER OF SCIENCE (BOTANY)

02

13-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

26

MASTER OF SCIENCE (BIOINFORMATICS)

02

13-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

27

MASTER OF SCIENCE (BIOTECHNOLOGY)

02

13-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

28

MASTER OF SCIENCE (AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY)

02

13-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

29

MASTER OF ARTS (SANSKRIT)

04

13-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

30

MASTER OF ARTS (GEOGRAPHY)

02

13-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

31

APGDCA

01

13-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

32

MASTER OF COMMERCE

04

13-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

33

MCA (ONLY BRIDGE COURSE)

01

13-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

34

MASTER OF COMPUTER APPLICATION (MCA)

04

13-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

35

MASTER OF COMMERCE

04

13-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

36

MASTER OF ARTS (SANSKRIT)

02

13-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

37

MASTER OF ARTS (PSYCHOLOGY)

02

13-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

38

MASTER OF ARTS (HINDU STUDIES)

02

13-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

39

MASTER OF ARTS (GEOGRAPHY)

03

13-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

40

MASTER OF ARTS (ENGLISH)

02, 03

13-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

41

B.ARCH

02, 04, 06, 08, 10

13-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

42

DIPLOMA IN YOGA SCIENCE

01, 02

13-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

43

BACHELOR OF PHARMACY (B.PHARMACY)

01, 02, 03, 04, 05, 06

13-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

44

B.SC.(HOME SCIENCE) (ReAppear Only)

02, 04

13-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

45

B.VOC(SPORT,NUTRITION & PHYTHERAPY)

02, 04, 06

13-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

46

B.VOC.(SOFTWARE DEVELOPMENT)

04, 05, 06

13-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

47

B.VOC-(RETAIL MANAGEMENT)

02, 04, 05, 06

13-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

48

B.VOC (MRK. MGT. & INFORMATION TECHNOLOGY)

02, 04, 05, 06

13-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

49

B.VOC (INFORMATION TECHNOLOGY)

02, 04, 05, 06

13-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

50

BACHELOR OF VOCATIONAL (INTERIOR DESIGN)

02, 04

13-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

51

B.VOCATIONAL (CATERING TECHNOLOGY & HOTEL MANAGEMENT)

02, 06

13-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

52

MASTER OF SCIENCE MATHEMATICS (HONS) 5YEAR

02 (ReAppear), 10

12-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

53

MASTER OF ARTS (ECONOMIC HONS 5-YEAR)

10

12-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

54

L.L.B (HONS) 3 YEAR

02, 04, 05

11-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

55

B.B.A.LL.B.(HONS) 5 YEAR COURSE

02, 04, 06, 08, 09

11-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

56

MBA (EXECUTIVE) EVENING

04

11-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

57

MBA FOR WORKING PROFESSIONAL

02, 04

11-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

58

MBA BUSINESS PSYCHOLOGY

02, 04

11-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

59

MBA (ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCIENCE)

02

11-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

60

MBA

02, 03, 04

11-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

61

MASTER OF ARTS (PSYCHOLOGY)

03

11-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

62

MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE)

02

11-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

63

MASTER OF ARTS (HISTORY)

03, 04

11-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

64

M.A. (GUIDANCE AND COUNSELLING)

02

11-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

65

MBA 5- YEAR INTEGRATED

05, 06

11-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

66

MASTER OF SCIENCE MATHEMATICS (HONS) 5YEAR

08

11-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

67

MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS)

03, 04

10-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

68

PH.D. COURSE WORK (PSYCHOLOGY)

01

10-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

69

PH.D. COURSE WORK (BIOTECHNOLOGY) ENGG.

01

10-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

70

PH.D. COURSE WORK (ENGLISH)

01

10-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

71

PH.D. COURSE WORK (VISUAL ARTS)

01

10-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

72

PH.D. COURSE WORK (SANSKRIT)

01

10-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

73

PH.D. COURSE WORK (PUBLIC ADMIN)

01

10-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

74

PH.D. COURSE WORK (PHYSICS)

01

10-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

75

PH.D. COURSE WORK (LIBRARY & INFORMATION SC)

01

10-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

76

PH.D. COURSE WORK (JOURNALISM & MASS COMM)

01

10-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

77

PH.D. COURSE WORK (HOTEL & TOURISM MGMT)

01

10-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

78

PH.D. COURSE WORK (HISTORY)

01

10-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

79

PH.D. COURSE WORK (GEOGRAPHY)

01

10-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

80

PH.D. COURSE WORK (ECONOMICS)

01

10-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

81

PH.D. COURSE WORK (COMMERCE)

01

10-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

82

PH.D. COURSE WORK (COMPUTER SC.)

01

10-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

83

PH.D. COURSE WORK (CHEMISTRY)

01

10-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

84

PH.D. COURSE WORK (ELECTRICAL ENGG)

01

10-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

85

PH.D. COURSE WORK (COMPUTER SC. & ENGG.)

01

10-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

86

PH.D. COURSE WORK (MATHEMATICS)

01

10-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

87

MASTER OF ARTS.(ENGLISH HONS 5-YEAR)

02 (ReAppear Only)

10-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

88

M.TECH (CBCS)

04

07-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

89

M.TECH

02, 04

07-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

90

MASTER OF TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT

02, 04

07-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

91

MASTER OF ARTS (YOGA SCIENCE)

02, 03

07-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

92

MASTER OF ARTS (SOCIOLOGY)

03

07-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

93

MASTER OF ARTS (SOCIOLOGY)

02

07-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

94

MASTER OF ARTS (SANSKRIT)

03

07-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

95

MASTER OF ARTS (PUBLIC ADMINISTRATION)

03

07-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

96

MASTER OF ARTS (PUBLIC ADMINISTRATION)

02

07-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

97

MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE)

03

07-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

98

M.A. (MUSIC VOCAL)

04

07-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

99

M.A. (MUSIC VOCAL)

02

07-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

100

M.A. (MUSIC-INSTRUMENTAL) SITAR

04

07-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

101

M.A. (MUSIC-INSTRUMENTAL) SITAR

02

07-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

102

MASTER OF ARTS (HINDU STUDIES)

03

07-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

103

MASTER OF ARTS (HINDI)

03

07-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

104

MASTER OF ARTS (HINDI)

02

07-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

105

MASTER OF ARTS (ECONOMICS)

04

07-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

106

MASTER OF ARTS(DEFENCE & STRATEGIC STUDIES)

03

07-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

107

MASTER OF ARTS(DEFENCE & STRATEGIC STUDIES)

02

07-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

108

M.A. (FINE ARTS) (DRAWING & PAINTING)

02

07-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

109

M.A. (HONS.) PUBLIC ADMINISTRATION 5-YEAR INTEGRATED

06

07-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

110

L.L.M

04

07-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

111

MASTER OF ARTS.(PUBLIC ADMINISTRATION 5-YEAR INTEGRATED)

05 (ReAppear Only)

07-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

112

MASTER OF ARTS.(PUBLIC ADMINISTRATION 5-YEAR INTEGRATED)

06, 08, 09, 10

06-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

113

MASTER OF SCIENCE (ZOOLOGY)

02, 03

05-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

114

MASTER OF SCIENCE (PHYSICS)

03

05-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

115

MASTER OF SCIENCE (MICROBIOLOGY)

02

05-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

116

MASTER OF SCIENCE (MICROBIAL BIOTECHNOLOGY)

02, 03

05-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

117

MASTER OF SCIENCE (MEDICAL BIOTECHNOLOGY)

02, 03

05-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

118

MASTER OF SCIENCE (FORENSIC SCIENCE)

02, 03

05-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

119

MASTER OF SCIENCE (FOOD TECHNOLOGY)

02, 03

05-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

120

MASTER OF SCIENCE (ENVIRONMENTAL SCIENCE)

02, 03

05-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

121

MASTER OF SCIENCE (ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY)

02, 03

05-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

122

MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE)

03

05-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

123

MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY)

02, 03

05-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

124

MASTER OF SCIENCE (BOTANY)

03

05-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

125

MASTER OF SCIENCE (BIOTECHNOLOGY)

03

05-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

126

MASTER OF SCIENCE (BIOINFORMATICS)

03

05-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

127

MASTER OF SCIENCE (BIO-CHEMISTRY)

02, 03

05-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

128

MASTER OF SCIENCE (AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY)

03

05-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

129

M.SC. (ZOOLOGY)

02

05-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

130

M.SC. (MICROBIOLOGY)

02

05-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

131

M.SC. (MICROBIAL BIOTECHNOLOGY)

02

05-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

132

M.SC. (MEDICAL BIOTECHNOLOGY)

02

05-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

133

M.SC. (FORENSIC SCIENCE)

02

05-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

134

M.SC. (FOOD TECHNOLOGY)

02

05-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

135

M.SC. (ENVIRONMENTAL SCIENCE)

02

05-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

136

M.SC. (ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY)

02

05-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

137

M.SC. (CHEMISTRY)

02

05-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

138

M.SC. (BIO-CHEMISTRY)

02

05-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

139

MASTER OF ARTS.(ENGLISH HONS 5-YEAR)

05

04-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

140

BACHELOR OF HOTEL MANAGEMENT & CATERING TECHNOLOGY (BHM & CT)

02, 04, 06, 07 (ReAppear)

04-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

141

MASTER OF SCIENCE MATHEMATICS (HONS) 5YEAR

04, 05, 09 (ReAppear), 06 (Fresh & ReAppear)

04-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

142

MASTER OF ARTS.(ENGLISH HONS 5-YEAR)

09

03-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

143

MASTER OF FINE ARTS (PAINTING) 5-YEAR INTEGRATED

06

03-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

144

M.A. (ENGLISH) HONS. 5-YEAR INTEGRATED

06, 10

03-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

145

MASTER OF SCIENCE (PHYSICS)

04

03-AUG-2026

  यहां क्लिक करें

146

M.SC. (MEDICAL BIOTECHNOLOGY)

04

31-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

147

M.SC. (FOOD TECHNOLOGY)

04

31-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

148

M.SC. (ENVIRONMENTAL SCIENCE)

04

31-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

149

M.SC. (ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY)

04

31-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

150

MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE)

04

31-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

151

MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY)

04

31-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

152

MASTER OF SCIENCE (BOTANY)

04

31-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

153

M.SC. (BIOINFORMATICS)

04

31-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

154

MASTER OF SCIENCE (BIOTECHNOLOGY)

04

31-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

155

MASTER OF SCIENCE (BIO-CHEMISTRY)

04

31-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

156

M.A. (SOCIOLOGY)

04

31-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

157

M.A. (PUBLIC ADMINISTRATION)

04

31-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

158

MASTER OF ARTS (HINDI)

04

31-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

159

MASTER OF ARTS (GEOGRAPHY)

04

31-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

160

M.A. (DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES)

04

31-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

161

MASTER OF ARTS (PSYCHOLOGY)

04

31-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

162

MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE)

04

31-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

163

M.A. (GUIDANCE AND COUNSELLING)

04

31-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

164

MASTER OF ARTS (ENGLISH)

04

31-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

165

M.A. (HINDI) CBCS REAPPEAR

02

31-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

166

APGDCA

02

31-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

167

BBA, BBA (BUSINESS ECONOMICS), BBA (CAM), BBA (INDUSTRY INTEGRATED)

02, 04

30-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

168

MASTER OF ARTS.(PUBLIC ADMINISTRATION 5-YEAR INTEGRATED)

02, 04 (ReAppear Only)

29-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

169

BACHELOR OF PHYSICAL EDUCATION (B.P.ED)

02

29-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

170

B.A B.ED (INTEGRATED COURSE) B.SC B.ED (INTEGRATED COURSE)

02, 04, 06, 07, 08

28-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

171

BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION (BCA) 3 YEARS

02 (ReAppear Only), 04

28-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

172

MASTER OF PHYSICAL EDUCATION (M.P.ED)

04

27-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

173

MASTER OF ARTS.(ENGLISH HONS 5-YEAR)

04, 06

27-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

174

B.SC.(PASS)

04

27-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

175

B.A.(SEMESTER)

04

27-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

176

B.SC.(SPORT SCIENCE)

04, 05

27-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

177

B.SC.(HONS.)ZOOLOGY

02, 04

27-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

178

B.SC.(HONS.)PHYSICS

02, 04

27-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

179

B.SC.(HONS.)MATHEMATICS

02, 04

27-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

180

B.SC.(HONS.)COMPUTER SCIENCE

02, 04

27-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

181

B.SC.(HONS.)CHEMISTRY

02, 04

27-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

182

B.SC.(BIO-TECH)

02, 04

27-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

183

B.A.(HONS.)PSYCHOLOGY

02, 04

27-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

184

B.A.(HONS.)POLITICAL SCIENCE

02, 04

27-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

185

B.A.(HONS.)HISTORY

02, 04

27-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

186

B.A.(HONS.)HINDI

02, 04

27-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

187

B.A.(HONS.)GEOGRAPHY

02, 04

27-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

188

B.A.(HONS.)ENGLISH

02, 04

27-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

189

B.A.(HONS.)ECONOMICS

02, 04

27-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

190

B.A.(SEMESTER), B.SC.(PASS) Non-NEP

02

27-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

191

B.COM.(GENERAL), B.COM.(HONS.), B.COM.(VOCATIONAL)

02, 04

27-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

192

BACHELOR OF TOURISM & TRAVEL MANAGEMENT (BTTM) -4 YEAR)

08

23-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

193

BACHELOR OF HOTEL MANAGEMENT & CATERING TECHNOLOGY (BHM & CT)

08

23-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

194

B.COM.(GENERAL), B.COM.(HONS.), B.COM.(VOCATIONAL)

05

22-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

195

B.SC.(HONS.)PHYSICS REAPPEAR

05

21-JUL-2026

 यहां क्लिक करें

196

B.SC.(PASS) REAPPEAR

05

21-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

197

B.SC.(HONS.)MATHEMATICS REAPPEAR

05

21-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

198

B.SC.(HONS.)COMPUTER SCIENCE REAPPEAR

05

21-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

199

B.SC.(HONS.)CHEMISTRY REAPPEAR

05

21-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

200

B.SC.(BIO-TECH) REAPPEAR

05

21-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

201

B.A.(HONS.)PSYCHOLOGY REAPPEAR

05

21-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

202

B.A.(HONS.)POLITICAL SCIENCE REAPPEAR

05

21-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

203

B.A.(SEMESTER) REAPPEAR

05

21-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

204

B.A.(HONS.)HISTORY REAPPEAR

05

21-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

205

B.A.(HONS.)HINDI REAPPEAR

05

21-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

206

B.A.(HONS.)GEOGRAPHY REAPPEAR

05

21-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

207

B.A.(HONS.)ENGLISH REAPPEAR

05

21-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

208

B.A.(HONS.)ECONOMICS REAPPEAR

05

21-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

209

DIPLOMA IN TRANSLATION (ENGLISH-HINDI-ENGLISH)

02

21-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

210

POST GRADUATE DIPLOMA IN TRANSLATION (ENGLISH-HINDI-ENGLISH)

02

21-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

211

VEDACHARYA

01, 02

21-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

212

VYAKARANACHARYA

01, 02

21-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

213

SHASHTRI (MDU SCHEME)

01, 02, 03

21-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

214

SHASTRI GURUKUL SCHEME

01, 02, 03

21-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

215

SAHITYACHARYA

01, 02

21-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

216

DARSHANACHARYA

01, 02

21-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

217

DIPLOMA IN PHYSICAL EDUCTION

04

20-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

218

BACHELOR IN PHYSICAL EDUCATION (B.P.ED)

03, 04

20-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

219

B.SC.(HOME SCIENCE)

06

18-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

220

B.SC.(SPORT SCIENCE)

02

18-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

221

BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION (BCA) 3 YEARS

05, 06

18-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

222

BACHELOR IN SOCIAL WORK (BSW)

06

18-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

223

B.SC.(HONS.)ZOOLOGY

06

18-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

224

B.SC.(HONS.)PHYSICS

06

18-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

225

B.SC.(PASS)

06

18-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

226

B.SC.(HONS.)MATHEMATICS

06

18-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

227

B.SC.(HONS.)COMPUTER SCIENCE

06

18-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

228

B.SC.(HONS.)CHEMISTRY

06

18-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

229

B.SC.(BIO-TECH)

06

18-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

230

B.A.(HONS.)PSYCHOLOGY

06

18-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

231

B.A.(HONS.)POLITICAL SCIENCE

06

18-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

232

B.A.(SEMESTER)

06

18-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

233

B.A.(HONS.)HISTORY

06

18-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

234

B.A.(HONS.)HINDI

06

18-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

235

B.A.(HONS.)GEOGRAPHY

06

18-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

236

B.A.(HONS.)ENGLISH

06

18-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

237

B.A.(HONS.) ECONOMICS

06

18-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

238

BBA (INDUSTRY INTEGRATED)

05, 06

17-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

239

BBA (CAM)

05, 06

17-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

240

BBA (BUSINESS ECONOMICS)

05, 06

17-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

241

BBA

05, 06

17-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

242

B.COM.(VOCATIONAL)

06

17-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

243

B.COM.(HONS.)

06

17-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

244

B.COM.(GENERAL)

06

17-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

245

B.TECH

07, 08

15-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

246

BACHELOR OF PHARMACY (B.PHARMACY)

07, 08

15-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

247

PH.D (PHARMACEUTICAL SCIENCES)

01

15-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

248

PH.D (LAW)

01

15-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

249

B.SC.(SPORT SCIENCE)

06

13-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

250

B.A. (JOURNALISM & MASS COMMUNICATION)

06

13-JUL-2026

  यहां क्लिक करें

MDU Result 2026 कैसे चेक करें?

छात्र MDU की आधिकारिक रिजल्ट वेबसाइट के माध्यम से अपना MDU परिणाम चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थी मार्कशीट डाउनलोड के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें:

  1. सबसे पहले MDU की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  2. इसके बाद Examinations सेक्शन में Results पर क्लिक करें।

  3. अब एक नई विंडो ओपन होगी।

  4. मांगी गई जानकारी (रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर) दर्ज करें।

  5. Proceed Now पर क्लिक करें। आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  6. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट लेकर रख लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive - Editorial

Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.

He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.

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First Published: Aug 18, 2026, 14:03 IST

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