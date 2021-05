MP Apex Bank Officer Result 2021 Out @apexbank.in: Next Round in June, Check Download Link Here

MP Apex Bank Officer Result 2021: Apex Bank, MP (M.P. Rajya Sahakari Bank Mydt) has released the result of exam for the post of Officers Grade (Deputy General Manager, Assistant General Manager & Deputy Manager). Candidates who appeared in Apex Bank Exam on 20 March 2021 and 27 March 2021 can download Apex Result 2021 from the official website - apexbank.in.

MP Apex Bank Officer Result Links are given below. The candidates can also download MP Apex Bank Result, directly, through the link below:

MP Apex Bank Officer Result for 27 March Exam

MP Apex Bank Officer Result for 20 March Exam

Candidates who are shortlisted in the APEX Bank Officer Exam will appear for the next phase of the exam, which is scheduled to be conducted in the month of June 2021 details pertaining to date and venue shall be shared soon.

The official website reads, - " शीर्ष बैंक में 29 अधिकारियों के विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन मुख्य परीक्षा जून 2021 के पहले सप्ताह में आयोजित की जावेगी। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए सभी उम्मीदवारों को हमारी बधाई। ऑनलाइन मुख्य परीक्षा की तिथि और स्थल से संबंधित विवरण जल्द ही साझा किए जाएंगे।

शीर्ष बैंक में 75 कैडर अधिकारियों के विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन मुख्य परीक्षा जून 2021 के तीसरे सप्ताह में आयोजित की जावेगी। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए सभी उम्मीदवारों को हमारी बधाई। ऑनलाइन मुख्य परीक्षा की तिथि और स्थल से संबंधित विवरण जल्द ही साझा किए जाएंगे।

How to Download MP Apex Bank Officer Result 2021 ?