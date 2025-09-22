MP Paramedical Staff Admit Card 2025 OUT: एमपी ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link

MP Group 5 Paramedical Staff Admit Card 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (एमपीईएसबी) ने ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा।

MP Paramedical Staff Admit Card 2025- एमपी ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ एडमिट कार्ड हाइलाइट्स

एमपीईएसबी ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ एडमिट कार्ड 2025 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे उम्मीदवारों को फोटो आईडी के साथ परीक्षा केंद्र पर लेकर जाना होगा। उम्मीदवार एमपीईएसबी ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ परीक्षा 2025 से जुड़ी सभी जानकारी नीचे दी तालिका में देख सकते हैं।