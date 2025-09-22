MP Paramedical Staff Admit Card 2025 OUT: एमपी ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link

MP Group 5 Paramedical Staff Admit Card 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (एमपीईएसबी) ने ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा।
MP Paramedical Staff Admit Card 2025- एमपी ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ एडमिट कार्ड हाइलाइट्स
एमपीईएसबी ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ एडमिट कार्ड 2025 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे उम्मीदवारों को फोटो आईडी के साथ परीक्षा केंद्र पर लेकर जाना होगा। उम्मीदवार एमपीईएसबी ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ परीक्षा 2025 से जुड़ी सभी जानकारी नीचे दी तालिका में देख सकते हैं।
|
विवरण (Particulars)
|
जानकारी (Details)
|
परीक्षा का नाम
|
एमपीईएसबी पैरामेडिकल स्टाफ परीक्षा 2025
|
आयोजन संस्था का नाम
|
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB)
|
कुल रिक्तियों की संख्या
|
752
|
पद
|
फार्मासिस्ट ग्रेड-2, ओटी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, नेत्र सहायक, काउंसलर
|
परीक्षा तिथि
|
27 सितंबर 2025
|
एडमिट कार्ड जारी तिथि
|
19 सितंबर 2025
|
चयन प्रक्रिया
|
लिखित परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सीय परीक्षण
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
esb.mp.gov.in
MPESB Group 5 Paramedical Staff Admit Card 2025 Link
एमपीईएसबी ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ एडमिट कार्ड 2025 लिंक एक्टिव हो गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपने आवेदन संख्या, जन्म तिथि, मां के पहले दो अक्षर और आधार के अंतिम चार अंक के साथ इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये एडमिट कार्ड 27 सितंबर 2025 को होने वाली परीक्षा के लिए जारी किया गया है। इसमें परीक्षार्थी का नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि और समय, परीक्षा केंद्र का पता, और अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दर्ज होंगे। एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र पर ले जाना अनिवार्य है।
|
MPESB Paramedical Staff Admit Card 2025 Download Link
एमपीईएसबी ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?
एमपीईएसबी ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ एडमिट कार्ड 2025 आसानी से नीचे दिए सरल चरणों से डाउनलोड करें:
-
आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in खोलें।
-
होम पेज पर "Test Admit Card - Paramedical Combined Recruitment Test - 2025" लिंक पर क्लिक करें।
-
अपना आवेदन नंबर, जन्म तिथि, मां के पहले दो अक्षर और आधार नंबर के अंतिम चार अंक भरें।
-
सबमिट करें, आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
-
इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट निकाल लें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation