MP Paramedical Staff Admit Card 2025 OUT: एमपी ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link

By Vijay Pratap Singh
Sep 22, 2025, 09:22 IST

MPESB Group 5 Paramedical Staff Admit Card 2025: एमपीईएसबी ने 27 सितंबर को होने वाली ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, वे अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें परीक्षा की तिथि, शिफ्ट, रिपोर्टिंग समय और परीक्षा केंद्र की जानकारी दी गई है। इस लेख में सीधा डाउनलोड लिंक भी दिया गया है।

MPESB Group 5 Paramedical Staff Admit Card 2025 OUT

MP Group 5 Paramedical Staff Admit Card 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (एमपीईएसबी) ने ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा।

MP Paramedical Staff Admit Card 2025-  एमपी ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ एडमिट कार्ड हाइलाइट्स

एमपीईएसबी ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ एडमिट कार्ड 2025 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे उम्मीदवारों को फोटो आईडी के साथ परीक्षा केंद्र पर लेकर जाना होगा। उम्मीदवार एमपीईएसबी ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ परीक्षा 2025 से जुड़ी सभी जानकारी नीचे दी तालिका में देख सकते हैं।

विवरण (Particulars)

जानकारी (Details)

परीक्षा का नाम

एमपीईएसबी पैरामेडिकल स्टाफ परीक्षा 2025

आयोजन संस्था का नाम

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB)

कुल रिक्तियों की संख्या

752

पद

फार्मासिस्ट ग्रेड-2, ओटी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, नेत्र सहायक, काउंसलर

परीक्षा तिथि

27 सितंबर 2025

एडमिट कार्ड जारी तिथि

19 सितंबर 2025

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सीय परीक्षण

आधिकारिक वेबसाइट

esb.mp.gov.in

MPESB Group 5 Paramedical Staff Admit Card 2025 Link

एमपीईएसबी ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ एडमिट कार्ड 2025 लिंक एक्टिव हो गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपने आवेदन संख्या, जन्म तिथि, मां के पहले दो अक्षर और आधार के अंतिम चार अंक के साथ इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये एडमिट कार्ड 27 सितंबर 2025 को होने वाली परीक्षा के लिए जारी किया गया है। इसमें परीक्षार्थी का नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि और समय, परीक्षा केंद्र का पता, और अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दर्ज होंगे। एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र पर ले जाना अनिवार्य है।

MPESB Paramedical Staff Admit Card 2025 Download Link

यहां क्लिक करें

एमपीईएसबी ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

एमपीईएसबी ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ एडमिट कार्ड 2025 आसानी से नीचे दिए सरल चरणों से डाउनलोड करें:

  1. आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in खोलें।

  2. होम पेज पर "Test Admit Card - Paramedical Combined Recruitment Test - 2025" लिंक पर क्लिक करें।

  3. अपना आवेदन नंबर, जन्म तिथि, मां के पहले दो अक्षर और आधार नंबर के अंतिम चार अंक भरें।

  4. सबमिट करें, आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  5. इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट निकाल लें।

Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

