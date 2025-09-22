RRB NTPC Result 2025 OUT
RRB NTPC Graduate Level Cut Off 2025: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल कट ऑफ जारी, देखें CBT 1 के जोन-वाइज कट ऑफ मार्क्स

Sep 22, 2025, 10:15 IST

RRB NTPC कट ऑफ 2025 को रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की आधिकारिक वेबसाइटों पर जोन-वाइज जारी कर दिया गया है। Candidates को अपने चयन की संभावनाओं को समझने के लिए अनुमानित और आधिकारिक दोनों कट-ऑफ देखने चाहिए। इस लेख में पिछले साल के कट-ऑफ, CBT 1 और CBT 2 के लिए न्यूनतम क्वालीफाइंग मार्क्स और कट-ऑफ को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी बताया गया है।

आधिकारिक RRB NTPC कट ऑफ 2025 संबंधित क्षेत्रीय RRB वेबसाइटों पर जोन-वाइज घोषित किया गया है। RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2025, 5 जून से 24 जून 2025 तक आयोजित की गई थी। जो Candidates Result और कट-ऑफ मार्क्स का इंतजार कर रहे हैं, वे अब अगले चरण में जाने की अपनी संभावनाओं की जांच कर सकते हैं। कट ऑफ हर कैटेगरी के लिए अलग से जारी किया जाएगा, जिसमें जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस शामिल हैं। आधिकारिक RRB NTPC कट ऑफ की जानकारी के लिए आगे पढ़ें।

RRB NTPC Result के साथ RRB NTPC कट ऑफ की घोषणा कर दी गई है। RRB NTPC भर्ती 2025 ग्रेजुएट और अंडरग्रेजुएट, दोनों स्तर के पदों की 11,558 रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। चयन प्रक्रिया के अगले चरण में जाने के लिए Candidates को RRB NTPC कट ऑफ 2025 हासिल करना जरूरी है। कट ऑफ न्यूनतम जरूरी क्वालीफाइंग मार्क है। जो Candidates CBT 1 पास करेंगे, वे CBT 2 के लिए योग्य होंगे। कट-ऑफ मार्क्स कई कारकों के आधार पर तय किए जाते हैं, जिनमें परीक्षा का कठिनाई स्तर और Candidates का कुल प्रदर्शन शामिल है।

RRB NTPC CBT 1 कट ऑफ 2025 PDF

RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल CBT 1 परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले Candidates ग्रेजुएट लेवल पदों के लिए RRB NTPC CBT 1 कट ऑफ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अपनी योग्यता की संभावनाओं का अंदाजा लगाने के लिए नीचे दिए गए जोन-वाइज कट-ऑफ मार्क्स देखें।

जोन

Official Cut Off PDF Link

Ahmedabad

क्लिक करें

Ajmer

क्लिक करें

Allahabad

Download PDF

Bangalore

क्लिक करें

Bhopal

क्लिक करें

Bhubaneswar

Download PDF

Bilaspur

क्लिक करें

Chandigarh

Download PDF

Chennai

क्लिक करें

Gorakhpur

क्लिक करें

Guwahati

क्लिक करें

Jammu

क्लिक करें

Kolkata

क्लिक करें

Malda

क्लिक करें

Mumbai

क्लिक करें

Patna

क्लिक करें

Ranchi

क्लिक करें

Secunderabad

Download PDF

Siliguri

क्लिक करें

Thiruvananthapuram

क्लिक करें

RRB NTPC कट ऑफ 2025 कैसे देखें?

आधिकारिक वेबसाइट पर RRB NTPC कट ऑफ 2025 देखने के लिए नीचे दिए गए कदम हैं:

  • अपने जोन की क्षेत्रीय RRB NTPC वेबसाइट पर जाएं।

  • लेटेस्ट नोटिफिकेशन सेक्शन में जाएं।

  • “RRB NTPC Cut Off/Result” शीर्षक वाले लिंक पर क्लिक करें।

  • अपने संदर्भ के लिए RRB NTPC कट ऑफ 2025 PDF डाउनलोड करें।

RRB NTPC कट ऑफ 2025 को तय करने वाले कारक

  • RRB NTPC कट ऑफ 2025 कई कारकों से प्रभावित होता है, जिनमें शामिल हैं:

  • जारी की गई रिक्तियों की कुल संख्या।

  • परीक्षा के लिए Registration कराने वाले या उपस्थित होने वाले Candidates की संख्या।

  • Candidates का कुल प्रदर्शन, खासकर टॉप स्कोर करने वालों का प्रदर्शन।

  • रेलवे भर्ती बोर्ड के अनुसार कैटेगरी-वाइज आरक्षण नियम।

  • परीक्षा के प्रश्नों का कठिनाई स्तर।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

