RRB NTPC Graduate Level Cut Off 2025: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल कट ऑफ जारी, देखें CBT 1 के जोन-वाइज कट ऑफ मार्क्स

आधिकारिक RRB NTPC कट ऑफ 2025 संबंधित क्षेत्रीय RRB वेबसाइटों पर जोन-वाइज घोषित किया गया है। RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2025, 5 जून से 24 जून 2025 तक आयोजित की गई थी। जो Candidates Result और कट-ऑफ मार्क्स का इंतजार कर रहे हैं, वे अब अगले चरण में जाने की अपनी संभावनाओं की जांच कर सकते हैं। कट ऑफ हर कैटेगरी के लिए अलग से जारी किया जाएगा, जिसमें जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस शामिल हैं। आधिकारिक RRB NTPC कट ऑफ की जानकारी के लिए आगे पढ़ें।

RRB NTPC कट ऑफ 2025

RRB NTPC Result के साथ RRB NTPC कट ऑफ की घोषणा कर दी गई है। RRB NTPC भर्ती 2025 ग्रेजुएट और अंडरग्रेजुएट, दोनों स्तर के पदों की 11,558 रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। चयन प्रक्रिया के अगले चरण में जाने के लिए Candidates को RRB NTPC कट ऑफ 2025 हासिल करना जरूरी है। कट ऑफ न्यूनतम जरूरी क्वालीफाइंग मार्क है। जो Candidates CBT 1 पास करेंगे, वे CBT 2 के लिए योग्य होंगे। कट-ऑफ मार्क्स कई कारकों के आधार पर तय किए जाते हैं, जिनमें परीक्षा का कठिनाई स्तर और Candidates का कुल प्रदर्शन शामिल है।