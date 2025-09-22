RRB NTPC Graduate Level Cut Off 2025: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल कट ऑफ जारी, देखें CBT 1 के जोन-वाइज कट ऑफ मार्क्स

आधिकारिक RRB NTPC कट ऑफ 2025 संबंधित क्षेत्रीय RRB वेबसाइटों पर जोन-वाइज घोषित किया गया है। RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2025, 5 जून से 24 जून 2025 तक आयोजित की गई थी। जो Candidates Result और कट-ऑफ मार्क्स का इंतजार कर रहे हैं, वे अब अगले चरण में जाने की अपनी संभावनाओं की जांच कर सकते हैं। कट ऑफ हर कैटेगरी के लिए अलग से जारी किया जाएगा, जिसमें जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस शामिल हैं। आधिकारिक RRB NTPC कट ऑफ की जानकारी के लिए आगे पढ़ें।
RRB NTPC कट ऑफ 2025
RRB NTPC Result के साथ RRB NTPC कट ऑफ की घोषणा कर दी गई है। RRB NTPC भर्ती 2025 ग्रेजुएट और अंडरग्रेजुएट, दोनों स्तर के पदों की 11,558 रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। चयन प्रक्रिया के अगले चरण में जाने के लिए Candidates को RRB NTPC कट ऑफ 2025 हासिल करना जरूरी है। कट ऑफ न्यूनतम जरूरी क्वालीफाइंग मार्क है। जो Candidates CBT 1 पास करेंगे, वे CBT 2 के लिए योग्य होंगे। कट-ऑफ मार्क्स कई कारकों के आधार पर तय किए जाते हैं, जिनमें परीक्षा का कठिनाई स्तर और Candidates का कुल प्रदर्शन शामिल है।
RRB NTPC CBT 1 कट ऑफ 2025 PDF
RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल CBT 1 परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले Candidates ग्रेजुएट लेवल पदों के लिए RRB NTPC CBT 1 कट ऑफ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अपनी योग्यता की संभावनाओं का अंदाजा लगाने के लिए नीचे दिए गए जोन-वाइज कट-ऑफ मार्क्स देखें।
|
जोन
|
Official Cut Off PDF Link
|
Ahmedabad
|
Ajmer
|
Allahabad
|
Download PDF
|
Bangalore
|
Bhopal
|
Bhubaneswar
|
Download PDF
|
Bilaspur
|
Chandigarh
|
Download PDF
|
Chennai
|
Gorakhpur
|
Guwahati
|
Jammu
|
Kolkata
|
Malda
|
Mumbai
|
Patna
|
Ranchi
|
Secunderabad
|
Download PDF
|
Siliguri
|
Thiruvananthapuram
RRB NTPC कट ऑफ 2025 कैसे देखें?
आधिकारिक वेबसाइट पर RRB NTPC कट ऑफ 2025 देखने के लिए नीचे दिए गए कदम हैं:
-
अपने जोन की क्षेत्रीय RRB NTPC वेबसाइट पर जाएं।
-
लेटेस्ट नोटिफिकेशन सेक्शन में जाएं।
-
“RRB NTPC Cut Off/Result” शीर्षक वाले लिंक पर क्लिक करें।
-
अपने संदर्भ के लिए RRB NTPC कट ऑफ 2025 PDF डाउनलोड करें।
RRB NTPC कट ऑफ 2025 को तय करने वाले कारक
-
RRB NTPC कट ऑफ 2025 कई कारकों से प्रभावित होता है, जिनमें शामिल हैं:
-
जारी की गई रिक्तियों की कुल संख्या।
-
परीक्षा के लिए Registration कराने वाले या उपस्थित होने वाले Candidates की संख्या।
-
Candidates का कुल प्रदर्शन, खासकर टॉप स्कोर करने वालों का प्रदर्शन।
-
रेलवे भर्ती बोर्ड के अनुसार कैटेगरी-वाइज आरक्षण नियम।
-
परीक्षा के प्रश्नों का कठिनाई स्तर।
