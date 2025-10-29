MP Police Constable Exam Centre 2025: यहां देखें एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा केंद्र लिस्ट

एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा केंद्र 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) 30 अक्टूबर से एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 का आयोजन करेगा। यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी। यह परीक्षा हर दिन दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। सुबह की शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होगी, जबकि दोपहर की शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। यह राज्य स्तरीय परीक्षा प्रदेश के कई शहरों में आयोजित की जाएगी।

एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक वेबसाइट — esb.mp.gov.in पर जारी कर दिया गया है। जिन Candidates ने सफलतापूर्वक Registration कर लिया है, वे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में परीक्षा का शहर, केंद्र, तारीख, शिफ्ट का समय और जरूरी निर्देशों जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इस पोस्ट में एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के शहरों की पूरी सूची देखें।

MP Police Constable Admit Card 2025