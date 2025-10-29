MP Police Constable Exam Centre 2025: यहां देखें एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा केंद्र लिस्ट

RRB JE Notification 2025
By Vijay Pratap Singh
Oct 29, 2025, 17:41 IST

एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025, 30 अक्टूबर से शुरू होगी। यह भर्ती 7500 खाली पदों को भरने के लिए की जा रही है। जो Candidates परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपने परीक्षा केंद्रों, शिफ्ट के समय और परीक्षा के दिन ले जाने वाली जरूरी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। इससे वे आखिरी समय में होने वाली किसी भी परेशानी से बच सकते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा केंद्रों की पूरी सूची और परीक्षा के दिन के लिए जरूरी निर्देश नीचे दिए गए हैं।

एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा केंद्र 2025
एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा केंद्र 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) 30 अक्टूबर से एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 का आयोजन करेगा। यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी। यह परीक्षा हर दिन दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। सुबह की शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होगी, जबकि दोपहर की शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। यह राज्य स्तरीय परीक्षा प्रदेश के कई शहरों में आयोजित की जाएगी।

एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक वेबसाइट — esb.mp.gov.in पर जारी कर दिया गया है। जिन Candidates ने सफलतापूर्वक Registration कर लिया है, वे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में परीक्षा का शहर, केंद्र, तारीख, शिफ्ट का समय और जरूरी निर्देशों जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इस पोस्ट में एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के शहरों की पूरी सूची देखें।

MP Police Constable Admit Card 2025

एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 30 अक्टूबर से 12 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। इसके जरिए 7500 खाली पदों को भरा जाएगा। MPESB ने आवेदन पत्र में Candidates द्वारा दी गई पसंद के आधार पर परीक्षा केंद्र आवंटित किए हैं। परीक्षा के शहर और पते की जानकारी एमपी पुलिस एडमिट कार्ड पर दी गई है। इसे MPESB की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

एमपी पुलिस परीक्षा केंद्रों की सूची

MPESB ने आधिकारिक सूचना में एमपी पुलिस परीक्षा केंद्रों की सूची दी है। यह परीक्षा 16 जिलों में आयोजित की जाएगी, जिसमें भोपाल, उज्जैन, रतलाम और अन्य शहर शामिल हैं। जिन शहरों में MPESB कांस्टेबल परीक्षा आयोजित की जाएगी, उनकी सूची नीचे दी गई है।

  •    भोपाल

  •    इंदौर

  •    जबलपुर

  •    ग्वालियर

  •    उज्जैन

  •    नीमच

  •    रतलाम

  •    मंदसौर

  •    सागर

  •    सतना

  •    खंडवा

  •    गुना

  •    दमोह

  •    सीधी

  •    छिंदवाड़ा

  •    बालाघाट

MP कांस्टेबल परीक्षा केंद्रों पर ले जाने वाली चीजें

उम्मीदवारों को एमपी पुलिस एडमिट कार्ड के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज परीक्षा हॉल में ले जाने होंगे।

  •    एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट

  •    एक वैध फोटो पहचान पत्र (पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)

  •    पासपोर्ट साइज की तस्वीरें

  •    PwD Candidates के लिए दस्तावेज

