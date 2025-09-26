MP TET Result 2025 OUT: एमपी टीईटी का रिजल्ट esb.mp.gov.in पर जारी, ये रहा Direct Link

MP TET Result 2025 OUT: मध्य प्रदेश के सभी शिक्षक उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB), भोपाल ने MP TET 2025 का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना स्कोर ऑनलाइन esb.mp.gov.in पर देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवार को अपनी जन्मतिथि DD/MM/YYYY फॉर्मेट में दर्ज करनी होगी। इसके बाद, अपनी माँ के नाम के पहले 2 अक्षर और अपने आधार नंबर के आखिरी 4 अंक मिलाकर एक कोड डालना होगा।

MP TET Result 2025 - एमपी टीईटी रिजल्ट हाइलाइट्स

एमपीईएसबी ने यह परीक्षा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक पदों के लिए आयोजित की थी। अब रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार पास हुए हैं, उन्हें चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। रिजल्ट से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका देख सकते हैं।