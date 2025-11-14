PGIMER एडमिट कार्ड 2025 हुआ जारी, यहां से डाउनलोड करें PGIMER Admit Card

जिन Candidates ने जूनियर टेक (लैब), लीगल असिस्टेंट, जूनियर टेक एक्स-रे, डेंटल हाइजीनिस्ट ग्रेड II, स्टोर कीपर, नर्सिंग ऑफिसर, जूनियर ऑडिटर, स्टोर कीपर, असिस्टेंट डायटीशियन और रिसेप्शनिस्ट सहित कई पदों के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे नीचे दिए गए लिंक से सीधे अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ ने जूनियर टेक (लैब), लीगल असिस्टेंट, जूनियर टेक एक्स-रे, डेंटल हाइजीनिस्ट ग्रेड II, स्टोर कीपर, नर्सिंग ऑफिसर, जूनियर ऑडिटर, स्टोर कीपर, असिस्टेंट डायटीशियन और रिसेप्शनिस्ट के पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी किए हैं। यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में 20 नवंबर और 22 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। आप आयोग की वेबसाइट pgimer.edu.in पर जाकर PGIMER एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। PGIMER एडमिट कार्ड का लिंक नीचे भी दिया गया है।

PGIMER Admit Card 2025 Download Link

PGIMER एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

आप नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं-

स्टेप 1: PGIMER की वेबसाइट pgimer.edu.in पर जाएं।

स्टेप 2: होम पेज पर ‘Click here to download Admit Card’ Jr. Tech. (Lab), Legal Assistant, Jr. Tech X-ray, Dental Hygienist Grade II, Store Keeper, Nursing Officer, Jr. Auditor, Store Keeper, Assistant Dietician and Receptionist to be held on 20 Nov and 22 Nov 2025’ लिखे हुए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपनी 'यूजर आईडी' और 'पासवर्ड' डालें।

स्टेप 4: PGIMER एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

PGIMER एडमिट कार्ड 2025 पर दी गई जानकारी

जिन Candidates को परीक्षा देनी है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड को अच्छी तरह से देख लें। इसमें परीक्षा केंद्र, समय, पता, Candidate का रोल नंबर, नाम, जन्मतिथि, अभिभावक का नाम और अन्य जानकारी दी गई होगी। आपको अपने एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जानकारी को जांच लेना चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि उसमें दी गई सभी जानकारी सही है। आपको सभी जरूरी जानकारी जांचने की सलाह दी जाती है और हॉल टिकट पर दी गई जानकारी में कोई गलती होने पर संबंधित अधिकारी को सूचित करना चाहिए। हॉल टिकट पर आपको ये जरूरी जानकारियां मिलेंगी-