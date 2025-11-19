Punjab Police Constable Cut Off 2025: पंजाब पुलिस कांस्टेबल कट-ऑफ जारी, देखें कैटेगरी वाइज मार्क्स

पंजाब पुलिस कांस्टेबल फिजिकल कट-ऑफ 2025 को 18 नवंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर जारी किया गया था। पंजाब पुलिस ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर पुरुष और महिला उम्मीदवारों दोनों के लिए कैटेगरी के अनुसार कट-ऑफ अंक जारी किए हैं। जिन उम्मीदवारों के अंक इन कट-ऑफ के बराबर या उससे ज्यादा हैं, उन्हें फिजिकल टेस्ट में पास माना जाएगा और वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चरण में आगे बढ़ेंगे।
पंजाब पुलिस कांस्टेबल कट-ऑफ 2025
स्टेज III – डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए पंजाब पुलिस कांस्टेबल कट-ऑफ 2025 आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है। यह कट-ऑफ अंक पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए कैटेगरी के अनुसार जारी किए गए हैं। इसमें जनरल, बीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स-सर्विसमैन और पुलिस/रक्षा कर्मियों के वार्ड जैसी कैटेगरी शामिल हैं।
जिन उम्मीदवारों ने अपनी कैटेगरी में निर्धारित कट-ऑफ अंकों के बराबर या उससे ज्यादा अंक पाए हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी राउंड के लिए चुना गया है। इन अंकों से उम्मीदवारों को यह स्पष्ट अंदाजा मिलता है कि अंतिम चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की जरूरत है।
पंजाब पुलिस कांस्टेबल कट-ऑफ 2025 का संक्षिप्त विवरण
पंजाब पुलिस कांस्टेबल कट-ऑफ 2025 अब पंजाब पुलिस Result PDF के साथ जारी कर दिया गया है। यह कट-ऑफ अंक चयन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि केवल वही उम्मीदवारों अगले चरण में जाएंगे जिनके अंक निर्धारित कट-ऑफ के बराबर या उससे ज्यादा होंगे। उम्मीदवारों नीचे दी गई तालिका में परीक्षा की मुख्य बातें देख सकते हैं।
|
परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था
|
पंजाब पुलिस
|
परीक्षा का नाम
|
कांस्टेबल
|
पद
|
डिस्ट्रिक्ट और आर्म्ड कैडर में कांस्टेबल
|
पंजाब पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2024
|
1746
|
कैटेगरी
|
कट-ऑफ
|
जारी होने की तारीख
|
20 अगस्त 2025
|
परीक्षा का तरीका
|
Online
|
चयन प्रक्रिया
|
लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल
|
नौकरी का स्थान
|
पंजाब
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
punjabpolice.gov.in
पंजाब पुलिस कांस्टेबल फिजिकल कट-ऑफ 2025
डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर और आर्म्ड पुलिस कैडर में कांस्टेबल पदों के लिए फिजिकल मेज़रमेंट टेस्ट (PMT) और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (PST) के सफल समापन के बाद पंजाब पुलिस कांस्टेबल फिजिकल कट-ऑफ 2025 को आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है। पंजाब पुलिस ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पुरुष और महिला उम्मीदवारों दोनों के लिए कैटेगरी के अनुसार कट-ऑफ अंक प्रकाशित किए हैं। यह कट-ऑफ स्कोर फिजिकल परीक्षा पास करने और भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए जरूरी न्यूनतम अंक हैं। उम्मीदवारों नीचे दी गई तालिका में कैटेगरी के अनुसार कट-ऑफ अंक देख सकते हैं:
|
कैटेगरी
|
पुरुष कट-ऑफ
|
महिला कट-ऑफ
|
बैकवर्ड क्लासेस, पंजाब
|
83.80201
|
77.13087
|
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, पंजाब
|
80.29076
|
72.77164
|
एक्स-सर्विसमैन (जनरल), पंजाब
|
64.35731
|
0
|
एक्स-सर्विसमैन बैकवर्ड क्लासेस, पंजाब
|
63.38638
|
0
|
एक्स-सर्विसमैन एससी बाल्मीकि/मजहबी सिख, पंजाब
|
54.47906
|
0
|
एक्स-सर्विसमैन एससी रामदासिया और अन्य, पंजाब
|
62.73933
|
0
|
जनरल / ओपन / अनरिजर्व्ड
|
85.74636
|
80.03016
|
एससी बाल्मीकि/मजहबी सिख, पंजाब
|
77.91087
|
73.00692
|
एससी रामदासिया और अन्य, पंजाब
|
83.46013
|
76.86162
|
वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, पंजाब
|
40.83908
|
48.81912
|
वार्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनेल
|
40.40892
|
43.10828
लिखित परीक्षा के लिए पंजाब पुलिस कांस्टेबल कट-ऑफ 2025
लिखित परीक्षा (पेपर I – 100 अंकों में से) के लिए पंजाब पुलिस कांस्टेबल कट-ऑफ 2025 आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों अब पुरुष और महिला आवेदकों के लिए कैटेगरी के अनुसार कट-ऑफ अंक देख सकते हैं। यह अंक चयन प्रक्रिया के अगले चरण में जाने के लिए जरूरी न्यूनतम योग्यता स्कोर हैं। नीचे दी गई तालिका में लिखित परीक्षा के लिए कैटेगरी के अनुसार कट-ऑफ अंक देखें:
|
क्र.सं
|
कैटेगरी
|
पुरुष कट-ऑफ
|
महिला कट-ऑफ
|
1
|
बैकवर्ड क्लासेस, पंजाब
|
74.4386
|
68.31819
|
2
|
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस (EWS), पंजाब
|
61.61101
|
59.30137
|
3
|
एक्स-सर्विसमैन (जनरल), पंजाब
|
61.52401
|
43.3674
|
4
|
एक्स-सर्विसमैन बैकवर्ड क्लासेस, पंजाब
|
60.69185
|
–
|
5
|
एक्स-सर्विसमैन एससी बाल्मीकि/मजहबी सिख, पंजाब
|
52.39483
|
–
|
6
|
एक्स-सर्विसमैन एससी रामदासिया और अन्य, पंजाब
|
60.31145
|
–
|
7
|
जनरल / ओपन / UR
|
77.74488
|
74.03499
|
8
|
एससी बाल्मीकि/मजहबी सिख, पंजाब
|
67.75664
|
64.33805
|
9
|
एससी रामदासिया और अन्य, पंजाब
|
73.69111
|
68.86896
|
10
|
वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर
|
40.02001
|
41.46631
|
11
|
वार्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनेल
|
40.10134
|
40.84364
पंजाब पुलिस कांस्टेबल कट-ऑफ 2025 कैसे देखें?
उम्मीदवारों पंजाब पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से पंजाब पुलिस कांस्टेबल कट-ऑफ 2025 देख सकते हैं। अपने कट-ऑफ अंक देखने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
1. पंजाब पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट www.punjabpolice.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर, "भर्ती" सेक्शन पर जाएं, जहां सभी सूचनाएं, Result और अपडेट सूचीबद्ध होते हैं।
3. "पंजाब पुलिस भर्ती - 2024" शीर्षक वाले लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें।
4. एक नया पेज खुलेगा।
5. "मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ फॉर पंजाब पुलिस कांस्टेबल" का विकल्प चुनें।
6. पंजाब पुलिस कांस्टेबल कट-ऑफ 2025 PDF आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
7. कट-ऑफ अंकों को ध्यान से देखें और भविष्य के उपयोग के लिए PDF डाउनलोड या सेव कर लें।
पंजाब पुलिस कांस्टेबल कट-ऑफ 2025 को प्रभावित करने वाले कारक
पंजाब पुलिस कांस्टेबल कट-ऑफ 2025 कई कारकों से तय होता है, यही कारण है कि हर साल अंक अलग-अलग होते हैं। कट-ऑफ को आकार देने वाले प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं:
-
पदों की संख्या
-
आवेदन करने वालों की संख्या
-
परीक्षा का कठिनाई स्तर
-
उम्मीदवारों का कुल प्रदर्शन
-
कैटेगरी के अनुसार आरक्षण
-
अंकों का नॉर्मलाइजेशन
पंजाब पुलिस कांस्टेबल पिछले साल का कट-ऑफ
पंजाब पुलिस कांस्टेबल के पिछले साल के कट-ऑफ से उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धा के स्तर और भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए जरूरी न्यूनतम अंकों की स्पष्ट समझ मिलती है। जो लोग कट-ऑफ को पूरा नहीं कर पाते हैं, उन्हें चयन के चरणों से हटा दिया जाता है। इसलिए, न्यूनतम आवश्यकता से काफी ज्यादा स्कोर करने का लक्ष्य रखना महत्वपूर्ण है। नीचे लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी और अंतिम चयन के लिए पंजाब पुलिस कांस्टेबल कट-ऑफ 2024 के विस्तृत आंकड़े दिए गए हैं।
लिखित परीक्षा के पंजाब पुलिस कांस्टेबल कट-ऑफ 2024
पंजाब पुलिस कांस्टेबल कट-ऑफ 2024 को Result के साथ आधिकारिक वेबसाइट www.punjabpolice.gov.in पर जारी किया गया था। जिन उम्मीदवारों ने कट-ऑफ से ज्यादा अंक प्राप्त किए, उन्हें अगले चरण में जाने की अनुमति दी गई, जबकि योग्यता सीमा से नीचे वालों को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। हालांकि हर कैटेगरी के लिए कट-ऑफ अलग-अलग होता है, लेकिन आरक्षित कैटेगरी के लिए छूट के नियमों के कारण आमतौर पर कम अंकों की जरूरत होती है।
|
कैटेगरी
|
पुरुष
|
महिला
|
बैकवर्ड क्लासेस, पंजाब
|
68.83
|
59.79
|
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस (EWS), पंजाब
|
64.41
|
55.57
|
एक्स-सर्विसमैन (जनरल), पंजाब
|
53.59
|
35.23
|
एक्स-सर्विसमैन बैकवर्ड क्लासेस, पंजाब
|
54.81
|
—
|
एक्स-सर्विसमैन एससी बाल्मीकि/मजहबी सिख, पंजाब
|
47.83
|
—
|
एक्स-सर्विसमैन एससी रामदासिया और अन्य, पंजाब
|
53.34
|
—
|
जनरल / ओपन / अनरिजर्व्ड
|
71.70
|
65.15
|
एससी बाल्मीकि/मजहबी सिख, पंजाब
|
61.78
|
55.58
|
एससी रामदासिया और अन्य, पंजाब
|
68.17
|
59.93
|
वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर
|
40.13
|
40.13
|
वार्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनेल
|
40.02
|
41.16
पंजाब पुलिस कांस्टेबल कट-ऑफ 2024 – स्टेज 3 (डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी)
स्टेज 3 के कट-ऑफ अंक यह तय करते हैं कि कौन से उम्मीदवारों डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी राउंड के लिए योग्य हैं। पंजाब पुलिस ने सभी कैटेगरी में पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग कट-ऑफ जारी किए थे। उम्मीदवारों नीचे दी गई तालिका में डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए आधिकारिक कैटेगरी-वार कट-ऑफ स्कोर देख सकते हैं।
|
क्र.सं
|
कैटेगरी
|
महिला कट-ऑफ
|
पुरुष कट-ऑफ
|
1
|
बैकवर्ड क्लासेस, पंजाब
|
61.47419
|
74.44701
|
2
|
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस (EWS), पंजाब
|
68.14056
|
74.62392
|
3
|
एक्स-सर्विसमैन (जनरल), पंजाब
|
–
|
54.64413
|
4
|
एक्स-सर्विसमैन बैकवर्ड क्लासेस, पंजाब
|
–
|
56.37264
|
5
|
एक्स-सर्विसमैन एससी बाल्मीकि/मजहबी सिख, पंजाब
|
–
|
50.34245
|
6
|
एक्स-सर्विसमैन एससी रामदासिया और अन्य, पंजाब
|
–
|
55.65455
|
7
|
जनरल / ओपन / अनरिजर्व्ड
|
65.17256
|
77.24781
|
8
|
एससी बाल्मीकि/मजहबी सिख, पंजाब
|
58.28722
|
67.47541
|
9
|
एससी रामदासिया और अन्य, पंजाब
|
61.80821
|
74.15213
|
10
|
वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, पंजाब
|
40.13552
|
40.34931
|
11
|
वार्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनेल
|
41.16157
|
40.12472
पंजाब पुलिस कांस्टेबल फाइनल कट-ऑफ 2024
पंजाब पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए अंतिम कट-ऑफ अंक डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर और आर्म्ड पुलिस कैडर दोनों के लिए उम्मीदवारों का चयन तय करते हैं। यह स्कोर हर कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा के अंतिम स्तर को दर्शाते हैं। पूरी अंतिम कट-ऑफ सूची नीचे दी गई तालिका में दी गई है।
|
कैटेगरी
|
कैडर
|
पुरुष कट-ऑफ
|
महिला कट-ऑफ
|
जनरल / UR
|
डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर
|
80.76706
|
75.45914
|
जनरल / UR
|
आर्म्ड पुलिस कैडर
|
77.53145
|
69.64413
|
बैकवर्ड क्लास (BC)
|
डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर
|
79.08212
|
71.58396
|
बैकवर्ड क्लास (BC)
|
आर्म्ड पुलिस कैडर
|
76.43459
|
68.24818
|
एससी (रामदासिया और अन्य)
|
डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर
|
77.30047
|
70.70482
|
एससी (रामदासिया और अन्य)
|
आर्म्ड पुलिस कैडर
|
75.81256
|
67.34194
|
एससी (मजहबी सिख और बाल्मीकि)
|
डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर
|
72.23589
|
–
|
एससी (मजहबी सिख और बाल्मीकि)
|
आर्म्ड पुलिस कैडर
|
69.7521
|
62.25541
|
EWS
|
डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर
|
75.56286
|
72.56291
|
EWS
|
आर्म्ड पुलिस कैडर
|
–
|
66.31793
|
वार्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनेल
|
डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर
|
41.33862
|
73.64948
|
वार्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनेल
|
आर्म्ड पुलिस कैडर
|
77.27126
|
69.23435
|
एक्स-सर्विसमैन (जनरल)
|
डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर
|
59.29371
|
–
|
एक्स-सर्विसमैन (जनरल)
|
आर्म्ड पुलिस कैडर
|
56.13078
|
–
|
एक्स-सर्विसमैन (BC)
|
डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर
|
60.11393
|
–
|
एक्स-सर्विसमैन (BC)
|
आर्म्ड पुलिस कैडर
|
56.99422
|
–
|
एक्स-सर्विसमैन एससी (रामदासिया और अन्य)
|
डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर
|
59.29371
|
–
|
एक्स-सर्विसमैन एससी (रामदासिया और अन्य)
|
आर्म्ड पुलिस कैडर
|
55.85928
|
–
|
एक्स-सर्विसमैन एससी (मजहबी सिख और बाल्मीकि)
|
डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर
|
54.48039
|
–
|
एक्स-सर्विसमैन एससी (मजहबी सिख और बाल्मीकि)
|
आर्म्ड पुलिस कैडर
|
50.87507
|
–
|
वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर
|
आर्म्ड पुलिस कैडर
|
52.86385
|
46.79307
पंजाब पुलिस कांस्टेबल: न्यूनतम योग्यता अंक
पंजाब पुलिस विभाग न्यूनतम योग्यता अंक भी निर्धारित करता है, जिन्हें उम्मीदवारों को मेरिट सूची में शामिल होने के लिए प्राप्त करना होता है। यह अंक कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग होते हैं और केवल पेपर 1 पर लागू होते हैं, जो 100 अंकों का होता है। नीचे दी गई तालिका में जरूरी न्यूनतम योग्यता प्रतिशत और अंक देखें।
|
कैटेगरी
|
न्यूनतम योग्यता प्रतिशत
|
न्यूनतम योग्यता अंक
|
जनरल कैटेगरी
|
40%
|
100 में से 40 अंक
|
एससी / एसटी / ओबीसी / एक्स-सर्विसमैन
|
35%
|
100 में से 35 अंक
