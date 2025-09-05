Rajasthan 2nd Grade Teacher Admit Card 2025 OUT: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर आरपीएससी सेकंड ग्रेड एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। परीक्षा के लिए पंजीकृत उम्मीदवार अपने पंजीकरण विवरण का उपयोग करके लॉगिन कर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। RPSC सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2025 7 से 12 सितंबर 2025 तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा कई विषयों के लिए होगी और हॉल टिकट परीक्षा में प्रवेश के लिए अनिवार्य दस्तावेज है। उम्मीदवारों को हॉल टिकट के साथ किसी मान्य फोटो पहचान पत्र को भी साथ ले जाना अनिवार्य होगा।
अधिकारियों ने उम्मीदवारों से सलाह दी है कि वे तकनीकी परेशानियों से बचने के लिए प्रवेश पत्र समय से पहले डाउनलोड कर लें और परीक्षा की तारीख, समय, केंद्र और व्यक्तिगत विवरणों की सही जानकारी सुनिश्चित कर लें।
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राजस्थान द्वितीय श्रेणी शिक्षक एडमिट कार्ड 2025 के लिए डाउनलोड लिंक एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर अपने रजिस्ट्रेशन विवरण से लॉगिन कर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 7 से 12 सितंबर 2025 तक विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। RPSC सेकंड ग्रेड टीचर हॉल टिकट 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
RPSC 2nd Grade Teacher Exam Date 2025; परीक्षा शिफ्ट और समय क्या है?
आरपीएससी ने Second Grade Senior Teacher Exam 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह परीक्षा 7 से 12 सितंबर 2025 तक छह दिनों में होगी, और हर दिन दो शिफ्ट आयोजित की जाएंगी। परीक्षा की तारीख और शिफ्ट समय की पूरी जानकारी उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।
|परीक्षा तिथि
|ग्रुप
|विषय / पद
|परीक्षा समय
|7 सितंबर 2025
|समूह-A
|सामान्य ज्ञान
|10:00 AM – 12:00 PM
|7 सितंबर 2025
|समूह-A
|सामाजिक विज्ञान
|3:00 PM – 5:30 PM
|8 सितंबर 2025
|समूह-B
|सामान्य ज्ञान
|10:00 AM – 12:00 PM
|8 सितंबर 2025
|समूह-B
|हिंदी
|3:00 PM – 5:30 PM
|9 सितंबर 2025
|समूह-C
|सामान्य ज्ञान
|10:00 AM – 12:00 PM
|9 सितंबर 2025
|समूह-C
|विज्ञान
|3:00 PM – 5:30 PM
|10 सितंबर 2025
|-
|संस्कृत
|10:00 AM – 12:00 PM
|10 सितंबर 2025
|-
|उर्दू
|3:00 PM – 5:30 PM
|11 सितंबर 2025
|समूह-D
|सामान्य ज्ञान
|10:00 AM – 12:00 PM
|11 सितंबर 2025
|समूह-D
|गणित
|3:00 PM – 5:30 PM
|12 सितंबर 2025
|-
|अंग्रेजी
|10:00 AM – 12:00 PM
|12 सितंबर 2025
|-
|पंजाबी
|3:00 PM – 5:30 PM
RPSC 2nd Grade Senior Teacher Admit Card 2025 Kaise Download Kare?
उम्मीदवार आरपीएससी द्वितीय श्रेणी शिक्षक प्रवेश पत्र 2025 को नीचे दिए आसान ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट प्राप्त करने के लिए आपके पास Application Number और जन्मतिथि होना जरूरी है।
चरण 1: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।
चरण 2: होम पेज पर “Admit Card for Sr. Teacher (Sec. Edu.) ( Group A and B)” पर क्लिक करें।
चरण 3: लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज खुलेगा। यहां अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें और सुरक्षा के लिए कैप्चा कोड भी दर्ज करें।
चरण 4: लॉगिन करने के बाद अपने एडमिट कार्ड की सभी जानकारी—जैसे नाम, फोटो, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, समय और परीक्षा केंद्र—चेक करें। और अंत में परीक्षा में शामिल होने के लिए एक प्रिंट ले।
