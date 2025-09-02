IBPS RRB Apply Online 2025, Direct Link
Focus
Quick Links
Breaking News

RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card 2025: सीनियर टीचर 2nd ग्रेड एडमिट कार्ड जल्द, परीक्षा 7 सितंबर से शुरू

By Vijay Pratap Singh
Sep 2, 2025, 09:35 IST

RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card 2025: आरपीएससी ग्रेड 2 सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा 2024 का एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर जारी होगा। एक बार जारी होने के बाद आप अपना लॉगिन विवरण दर्ज करके आरपीएससी 2nd ग्रेड शिक्षक एडमिट कार्ड 2025 प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा 7 से 12 सितंबर 2025 तक निर्धारित है।

RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card 2025
RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card 2025

RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सीनियर टीचर ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा 2024 के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख घोषित कर दी है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, एडमिट कार्ड जल्द ही आयोग की भर्ती पोर्टल recruitment.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होंगे। सीनियर टीचर ग्रेड 2 परीक्षा का आयोजन 7 से 12 सितंबर 2025 तक  किया जाएगा। परीक्षा राज्यभर के विभिन्न केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुँचें और आरपीएससी 2nd ग्रेड शिक्षक एडमिट कार्ड 2025 के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र भी साथ रखें।

RPSC 2nd Grade Admit Card 2025: आरपीएससी 2nd ग्रेड शिक्षक एडमिट कार्ड 2025 कब आएगा?

RPSC एडमिट कार्ड 2nd ग्रेड 2025 जल्द ही जारी होने वाला है। ताजा अपडेट के अनुसार, एडमिट कार्ड 4 सितंबर 2025 को RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in और SSO पोर्टल पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि लगाकर लॉगिन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। RPSC 2nd Grade Teacher परीक्षा 7 से 12 सितंबर 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसे परीक्षा केंद्र पर ले जाएं।

RPSC 2nd Grade Senior Teacher Hall Ticket 2025- हाइलाइट्स

आरपीएससी ने वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी परीक्षा 2025 के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप अपनी वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर जारी कर दी है। यह परीक्षा 7 से 12 सितंबर 2025 तक होगी। परीक्षा इन विषयों के लिए आयोजित की जाएगी: सामाजिक विज्ञान, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, गणित, अंग्रेजी और पंजाबी। उम्मीदवार परीक्षा से संबंधित सभी हाइलाइट्स नीचे दी तालिका में देख सकते हैं।

विवरण

जानकारी

आयोग का नाम

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)

पद का नाम

वरिष्ठ अध्यापक (Senior Teacher)

कुल रिक्तियाँ

2129

एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि

4 सितंबर 2025

परीक्षा तिथि

7 से 12 सितंबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट

rpsc.rajasthan.gov.in और recruitment.rajasthan.gov.in

RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार इस तरह अपना आरपीएससी 2nd ग्रेड शिक्षक एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं:

  1. आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.rpsc.rajasthan.gov.in या www.sso.rajasthan.gov.in पर जाएँ।

  2. होमपेज पर “महत्वपूर्ण लिंक” सेक्शन में वरिष्ठ शिक्षक परीक्षा एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।

  3. नया पेज खुलने पर अपना एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड / जन्मतिथि दर्ज करें।

  4. स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरें और लॉगिन पर क्लिक करें।

  5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।

  6. इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें।

RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card 2025: उम्मीदवारों के लिए परीक्षा के जरूरी निर्देश

  • एडमिट कार्ड पर दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

  • परीक्षा केंद्र पर प्रवेश केवल एडमिट कार्ड और फोटो पहचान पत्र दिखाने पर ही मिलेगा।

  • परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने की अनुमति नहीं होगी।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News