RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card 2025: सीनियर टीचर 2nd ग्रेड एडमिट कार्ड जल्द, परीक्षा 7 सितंबर से शुरू

RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सीनियर टीचर ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा 2024 के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख घोषित कर दी है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, एडमिट कार्ड जल्द ही आयोग की भर्ती पोर्टल recruitment.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होंगे। सीनियर टीचर ग्रेड 2 परीक्षा का आयोजन 7 से 12 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। परीक्षा राज्यभर के विभिन्न केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुँचें और आरपीएससी 2nd ग्रेड शिक्षक एडमिट कार्ड 2025 के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र भी साथ रखें।

RPSC 2nd Grade Admit Card 2025: आरपीएससी 2nd ग्रेड शिक्षक एडमिट कार्ड 2025 कब आएगा?

RPSC एडमिट कार्ड 2nd ग्रेड 2025 जल्द ही जारी होने वाला है। ताजा अपडेट के अनुसार, एडमिट कार्ड 4 सितंबर 2025 को RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in और SSO पोर्टल पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि लगाकर लॉगिन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। RPSC 2nd Grade Teacher परीक्षा 7 से 12 सितंबर 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसे परीक्षा केंद्र पर ले जाएं।