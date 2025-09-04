Rajasthan RSSB Jail Prahari Score Card 2025: राजस्थान जेल प्रहरी स्कोर कार्ड जारी, यहां recruitment.rajasthan.gov.in से करें डाउनलोड

Rajasthan RSSB Jail Prahari Result 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। जेल प्रहरी के लिए राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा में जो उम्मीदवार शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट रोल नंबर दर्ज कर मेरिट लिस्ट की जांच कर सकते हैं। यह परीक्षा 12 अप्रैल 2025 को आयोजित की गई थी और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2025 थी।
उम्मीदवार पोर्टल पर लॉग इन करके अपने नामांकन संख्या, पंजीकरण संख्या या जन्मतिथि का उपयोग करके अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। आगे लेख में दिए गए स्टेर के जरिए चेक करें परिणाम 2025।
Rajasthan RSSB Jail Prahari Score Card 2025: डायरेक्ट लिंक
उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए राजस्थान जेल प्रहरी परिणाम 2025 की जांच कर सकते हैं:
|
राजस्थान जेल प्रहरी परिणाम 2025
जेल प्रहरी स्कोर कार्ड 2025: महत्वपूर्ण विवरण
उम्मीदवार नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करके परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं:
|
भर्ती निकाय
|
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)
|
पद का नाम
|
जेल प्रहरी / वार्डर
|
पदों की संख्या
|
968
|
परीक्षा तिथि
|
12 अप्रैल 2025
|
परिणाम तिथि
|
30 अगस्त, 2025
|
स्कोरकार्ड तिथि
|
4 सितंबर, 2025
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
rssb.rajasthan.gov.in
|
उपस्थित उम्मीदवार
|
610,168
|
योग्य उम्मीदवार
|
208,946
|
अगला चरण
|
शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) और शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी)
राजस्थान जेल प्रहरी परिणाम 2025 ऑनलाइन कैसे चेक करें?
उम्मीदवार निम्नलिखित स्टेप के जरिए अपना परिणाम आसानी से चेक कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 परिणाम अनुभाग ढूंढें “उम्मीदवार कॉर्नर” या “स्कोर कार्ड” पर जाएं।
स्टेप 3 “जेल प्रहरी स्कोर कार्ड 2025” पर जाएं।
स्टेप 4 पीडीएफ डाउनलोड करें।
स्टेप 5 उत्तर कुंजी पीडीएफ प्रारूप में खुलेगी।
स्टेप 6 इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लें।
