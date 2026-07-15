Rajasthan SET Application Form 2026: राजस्थान SET ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, फौरन करें uok.ac.in अप्लाई

Rajasthan SET Application Form 2026: राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज समाप्त होने जा रही है। यह आवेदन 6 सितंबर को आयोजित होने जा रही शिक्षक भर्ती के लिए मांगे जा रहे हैं। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से सहायक प्रोफेसर पद के लिए पात्र कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। जिसमें 35 विभिन्न विषयों के ज्ञान का परीक्षण शामिल है। आवेदन पूरी तरीके से ऑनलाइन ही स्वीकार किए जा रहे हैं। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वे आज 15 जुलाई तक एप्लिकेशन फॉर्म भर सकते हैं।

Rajasthan State Eligibility Test SET Online Form 2026

राजस्थान एसईटी पात्रता 2026 के नियमों के अनुसार, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य है। जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 55% अंक होने चाहिए। वहीं एससी, एसटी, EWS और दिव्यांग वर्ग के लिए 50% अंक आवश्यक माने जाते हैं। अंतिम समय में आने वाली तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से Application Form भर सकते हैं।