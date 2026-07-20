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रज्जू भैया यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2026 OUT: MA, MSc और M.Ed 2nd सेमेस्टर के नतीजे जारी, यहां देखें Direct Link

By Vijay Pratap Singh
Last Updated: Jul 20, 2026, 13:56 IST

Rajju Bhaiya University Result 2026 OUT: राज्जू भैया विश्वविद्यालय ने M.A., M.Sc. और M.Ed सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

Rajju Bhaiya University Result 2026 OUT: M.A., M.Sc. और M.Ed. 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट जारी।
Rajju Bhaiya University Result 2026 OUT: M.A., M.Sc. और M.Ed. 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट जारी।

Rajju Bhaiya University Result 2026 OUT: प्रयागराज स्थित प्रो. राजेंद्र सिंह (राज्जू भैया) विश्वविद्यालय ने रज्जू भैया यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय ने M.A., M.Sc. और M.Ed सेकंड सेमेस्टर के विभिन्न पाठ्यक्रमों के परिणाम ऑनलाइन घोषित किए हैं। जिन छात्रों ने इन परीक्षाओं में भाग लिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट prsuniv.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और मार्कशीट की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

रज्जू भैया यूनिवर्सिटी लेटेस्ट रिजल्ट 2026

किन-किन कोर्सों के जारी हुए रिजल्ट?

विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए रिजल्ट में निम्नलिखित पाठ्यक्रम शामिल हैं:

कोर्स के नाम

रिजल्ट जारी होने की तिथि

M.A. Political Science – II Semester

16 जुलाई 2026

M.A. English Literature – II Semester

16 जुलाई 2026

M.A. Sanskrit – II Semester

16 जुलाई 2026

M.A. Medieval and Modern History – II Semester

16 जुलाई 2026

M.Sc. Zoology – II Semester

16 जुलाई 2026

M.Sc. Mathematics – II Semester

16 जुलाई 2026

M.Ed. – II Semester

16 जुलाई 2026

Rajju Bhaiya University Result 2026 Download Link

प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) यूनिवर्सिटी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम देखने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया है। छात्र अब आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल पर जाकर Session, Category, Semester/Type का चयन करने के बाद Roll Number दर्ज करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र नीचे दिए गए Direct Link के माध्यम से रिजल्ट पेज पर जाकर अपनी डिजिटल मार्कशीट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। 

रज्जू भैया यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2026 लिंक

यहां क्लिक करें

रज्जू भैया यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें?

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को देख करके अपना रज्जू भैया यूनिवर्सिटी रिजल्ट देख सकते हैं।

  1. राज्जू भैया विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  2. होमपेज पर Result सेक्शन पर क्लिक करें।

  3. Session, Category और Semester/Type चुनें।

  4. फिर अपना Roll Number दर्ज करके Submit बटन पर क्लिक करें।

  5. Submit बटन पर क्लिक करें।

  6. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  7. इसे डाउनलोड करें और प्रिंट लें।

रिजल्ट में क्या-क्या विवरण होंगे?

रज्जू भैया यूनिवर्सिटी मार्कशीट 2026 में छात्रों को निम्नलिखित जानकारी मिलेगी:

  • छात्र का नाम

  • रोल नंबर

  • कोर्स का नाम

  • सेमेस्टर

  • विषयवार अंक

  • कुल अंक

  • परिणाम (Pass/Fail)

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive - Editorial

Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.

He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.

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First Published: Jul 20, 2026, 09:13 IST

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