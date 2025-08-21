RPSC School Lecturer Result 2025 OUT: स्कूल लेक्चरर रिजल्ट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट PDF

RPSC School Lecturer Result 2025 OUT: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने 20 अगस्त 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट, rpsc.rajasthan.gov.in पर RPSC स्कूल लेक्चरर Result 2025 जारी किया। RPSC स्कूल लेक्चरर परीक्षा 2025 का आयोजन 23 जून से 26 जुलाई के बीच राजस्थान के कई केंद्रों पर किया गया था। फिलहाल RPSC ने अंग्रेजी शिक्षकों के लिए Result जारी किया है और अन्य विषयों के Result भी जल्द ही जारी होने की उम्मीद है।

RPSC स्कूल लेक्चरर Result 2025 को PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है। इसमें उन Candidates के रोल नंबर हैं जिन्हें परीक्षा के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। RPSC स्कूल लेक्चरर अंग्रेजी परीक्षा 23 जून और 24 जून, 2025 को आयोजित की गई थी।

RPSC स्कूल लेक्चरर Result 2025

RPSS ने 23 जून और 6 जुलाई, 2025 के बीच हुई परीक्षाओं के Result जारी करना शुरू कर दिया है। Candidates आधिकारिक वेबसाइट, rpsc.rajasthan.gov.in से Result PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यह Result एक कठिन चयन प्रक्रिया के बाद जारी किया गया है। यह भर्ती विज्ञापन संख्या 19/Exam/School Lect./RPSC/EP-1/2024-25 के तहत हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान और गणित जैसे विषयों में 2,202 पदों के लिए की जा रही है। अभी तक, अंग्रेजी विषय का Result जारी किया गया है। RPSC स्कूल लेक्चरर Result 2025 PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें।