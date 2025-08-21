RPSC School Lecturer Result 2025 OUT: स्कूल लेक्चरर रिजल्ट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट PDF

RPSC School Lecturer Result 2025 OUT: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने 20 अगस्त 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट, rpsc.rajasthan.gov.in पर RPSC स्कूल लेक्चरर Result 2025 जारी किया। RPSC स्कूल लेक्चरर परीक्षा 2025 का आयोजन 23 जून से 26 जुलाई के बीच राजस्थान के कई केंद्रों पर किया गया था। फिलहाल RPSC ने अंग्रेजी शिक्षकों के लिए Result जारी किया है और अन्य विषयों के Result भी जल्द ही जारी होने की उम्मीद है।
RPSC स्कूल लेक्चरर Result 2025 को PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है। इसमें उन Candidates के रोल नंबर हैं जिन्हें परीक्षा के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। RPSC स्कूल लेक्चरर अंग्रेजी परीक्षा 23 जून और 24 जून, 2025 को आयोजित की गई थी।
RPSC स्कूल लेक्चरर Result 2025
RPSS ने 23 जून और 6 जुलाई, 2025 के बीच हुई परीक्षाओं के Result जारी करना शुरू कर दिया है। Candidates आधिकारिक वेबसाइट, rpsc.rajasthan.gov.in से Result PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यह Result एक कठिन चयन प्रक्रिया के बाद जारी किया गया है। यह भर्ती विज्ञापन संख्या 19/Exam/School Lect./RPSC/EP-1/2024-25 के तहत हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान और गणित जैसे विषयों में 2,202 पदों के लिए की जा रही है। अभी तक, अंग्रेजी विषय का Result जारी किया गया है। RPSC स्कूल लेक्चरर Result 2025 PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें।
RPSC स्कूल लेक्चरर Result 2025 PDF डाउनलोड लिंक
RPSC स्कूल लेक्चरर Result 2025-हाइलाइट्स
RPSC स्कूल लेक्चरर Result 2025, RPSC द्वारा राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी किया गया है। चयन प्रक्रिया में एक लिखित परीक्षा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल है। लिखित परीक्षा 450 अंकों की होती है (पेपर I के लिए 150 और पेपर II के लिए 300)। RPSC स्कूल लेक्चरर Result 2025 की मुख्य बातें जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।
|
विवरण
|
जानकारी
|
परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था
|
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)
|
पद का नाम
|
स्कूल लेक्चरर (फर्स्ट ग्रेड टीचर)
|
विज्ञापन संख्या
|
Adv. No. 19/Exam/School Lect./RPSC/EP-1/2024-25
|
कुल पद
|
2,202
|
परीक्षा की तारीखें
|
23 जून से 6 जुलाई 2025
|
रिजल्ट जारी होने की तारीख
|
20 अगस्त 2025
|
चयन प्रक्रिया
|
लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
www.rpsc.rajasthan.gov.in
RPSC स्कूल लेक्चरर Result 2025 कैसे देखें?
Candidates ऊपर दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करके RPSC फर्स्ट ग्रेड टीचर Result 2025 देख सकते हैं। इसके अलावा, वे नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन भी कर सकते हैं।
1. RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर Result सेक्शन में, "Result Preamble and Cutoff Marks (Provisional List for Eligibility Checking) for School Lecturer (School Edu.) - 2024" लिंक को खोजें।
3. अपने विषय से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
4. PDF डाउनलोड करें और लिस्ट में अपना रोल नंबर देखें।
5. भविष्य के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए Result को सेव कर लें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation