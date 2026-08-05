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RSSB Conductor Cut off 2026: राजस्थान परिचालक जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणीवार कट ऑफ मार्क्स जारी

By Priyanka Pal
Last Updated: Aug 5, 2026, 11:45 IST

RSSB Conductor Cut off 2026: आरएसएसबी की ओर से राजस्थान परिचालक रिजल्ट के साथ कट ऑफ जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार 6 नवंबर 2025 की परीक्षा में शामिल थे, वे कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं। 

RSSB Conductor Cut off 2026: राजस्थान परिचालक जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणीवार कट ऑफ मार्क्स
RSSB Conductor Cut off 2026: राजस्थान परिचालक जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणीवार कट ऑफ मार्क्स

RSSB Conductor Cut off 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने परिचालक की अंतिम कट ऑफ 4 अगस्त को जारी कर दी है। विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत परिचालक सीधी भर्ती के लिए आवेदन 19 दिसंबर तक मांगे गए थे। 500 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 6 नवंबर, 2025 को किया गया था। जिसके बाद वरीयता सूची 15 जनवरी, 2026 को जारी की गई। 

उम्मीदवारों की पात्रता जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कुल 429 अभ्यार्थी को चयनित किया गया है। आयोग की ओर से कट ऑफ लिस्ट कैटेगरी वाइज जारी की गई है। 

यहां क्लिक करें - राजस्थान परिचालक कट ऑफ 2026 

Rajasthan Conductor Cut off 2026: कट ऑफ जारी 

राजस्थान राज्य पथ परिवहन विभाग द्वारा पात्रता रिपोर्ट के अनुसार, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 454, अनुसूचित क्षेत्र में 46 और कुल 429 उम्मीवारों का चयन किया गया है। अंतिम मेरिट लिस्ट के अनुसार, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ इस साल 85.567 रही। एससी, एसटी सहित अन्य श्रेणीवार कट ऑफ जानने के लिए नीचे दिया गया टेबल देखें।

गैर अनुसूचित क्षेत्र 

                        कैटेगरी 

कट ऑफ

जनरल 

GEN 

85.567 

FEM 

78.3505 

WID. 

54.6392 

DIV. 

70.1031 

EX 

55.6701 

जनरल EWS

GEN 

83.5052 

FEM 

75.2577 

WID. 

45.3608 

EX 

49.4845 

एससी 

GEN 

78.3505 

FEM 

67.0103 

WID. 

41.6014 

DIV. 

60.8247 

EX 

26.8041 

एसटी 

GEN 

76.2887 

FEM 

68.0412 

WID. 

39.1753 

DIV. 

58.7629 

EX 

40.2062 

ओबीसी 

GEN 

84.5361 

FEM 

76.2887 

WID. 

49.4845 

DIV. 

70.1031 

EX 

51.2131 

एमबीसी 

GEN 

81.4433 

FEM 

71.134 

WID. 

41.2371 

EX 

48.5155 

SAH 

GEN 

45.3608 

अनुसूचित क्षेत्र - 

                        कैटेगरी 

कट ऑफ

जनरल 

GEN 

70.8007 

FEM 

61.8557 

WID. 

32.9897 

EX 

ना

एससी 

GEN 

69.0722 

EX 

ना

एसटी 

GEN 

62.5533 

FEM 

55.6701 

WID. 

21.6495 

EX 

ना

नोट: यदि किसी भी उम्मीदवार के प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, दस्तावेज या किसी भी प्रक्रार की विसंगति पाई जाती है, तो कैंडिडेट का चयन रोक दिया जाएगा।

RSSB Conductor Cut off 2026 Marks: कट ऑफ में उल्लेखित विवरण 

राजस्थान परिचालक रिजल्ट और कट ऑफ मार्क्स 2026 में निम्नलिखित डिटेल्स उल्लेखित की रहेंगी। 

  • चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर
  • श्रेणीवार कट ऑफ अंक
  • नॉन-TSP और TSP क्षेत्र की अलग-अलग मेरिट लिस्ट
  • दस्तावेज सत्यापन से संबंधित निर्देश
  • यह PDF ही चयन का आधिकारिक प्रमाण मानी जाती है।

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Executive - Editorial

Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.

Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.

Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.

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First Published: Aug 5, 2026, 11:45 IST

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