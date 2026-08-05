RSSB Conductor Cut off 2026: राजस्थान परिचालक जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणीवार कट ऑफ मार्क्स जारी
RSSB Conductor Cut off 2026: आरएसएसबी की ओर से राजस्थान परिचालक रिजल्ट के साथ कट ऑफ जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार 6 नवंबर 2025 की परीक्षा में शामिल थे, वे कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं।
RSSB Conductor Cut off 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने परिचालक की अंतिम कट ऑफ 4 अगस्त को जारी कर दी है। विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत परिचालक सीधी भर्ती के लिए आवेदन 19 दिसंबर तक मांगे गए थे। 500 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 6 नवंबर, 2025 को किया गया था। जिसके बाद वरीयता सूची 15 जनवरी, 2026 को जारी की गई।
उम्मीदवारों की पात्रता जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कुल 429 अभ्यार्थी को चयनित किया गया है। आयोग की ओर से कट ऑफ लिस्ट कैटेगरी वाइज जारी की गई है।
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Rajasthan Conductor Cut off 2026: कट ऑफ जारी
राजस्थान राज्य पथ परिवहन विभाग द्वारा पात्रता रिपोर्ट के अनुसार, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 454, अनुसूचित क्षेत्र में 46 और कुल 429 उम्मीवारों का चयन किया गया है। अंतिम मेरिट लिस्ट के अनुसार, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ इस साल 85.567 रही। एससी, एसटी सहित अन्य श्रेणीवार कट ऑफ जानने के लिए नीचे दिया गया टेबल देखें।
गैर अनुसूचित क्षेत्र
|
कैटेगरी
|
कट ऑफ
|
जनरल
|
GEN
|
85.567
|
FEM
|
78.3505
|
WID.
|
54.6392
|
DIV.
|
70.1031
|
EX
|
55.6701
|
जनरल EWS
|
GEN
|
83.5052
|
FEM
|
75.2577
|
WID.
|
45.3608
|
EX
|
49.4845
|
एससी
|
GEN
|
78.3505
|
FEM
|
67.0103
|
WID.
|
41.6014
|
DIV.
|
60.8247
|
EX
|
26.8041
|
एसटी
|
GEN
|
76.2887
|
FEM
|
68.0412
|
WID.
|
39.1753
|
DIV.
|
58.7629
|
EX
|
40.2062
|
ओबीसी
|
GEN
|
84.5361
|
FEM
|
76.2887
|
WID.
|
49.4845
|
DIV.
|
70.1031
|
EX
|
51.2131
|
एमबीसी
|
GEN
|
81.4433
|
FEM
|
71.134
|
WID.
|
41.2371
|
EX
|
48.5155
|
SAH
|
GEN
|
45.3608
अनुसूचित क्षेत्र -
|
कैटेगरी
|
कट ऑफ
|
जनरल
|
GEN
|
70.8007
|
FEM
|
61.8557
|
WID.
|
32.9897
|
EX
|
ना
|
एससी
|
GEN
|
69.0722
|
EX
|
ना
|
एसटी
|
GEN
|
62.5533
|
FEM
|
55.6701
|
WID.
|
21.6495
|
EX
|
ना
नोट: यदि किसी भी उम्मीदवार के प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, दस्तावेज या किसी भी प्रक्रार की विसंगति पाई जाती है, तो कैंडिडेट का चयन रोक दिया जाएगा।
RSSB Conductor Cut off 2026 Marks: कट ऑफ में उल्लेखित विवरण
राजस्थान परिचालक रिजल्ट और कट ऑफ मार्क्स 2026 में निम्नलिखित डिटेल्स उल्लेखित की रहेंगी।
- चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर
- श्रेणीवार कट ऑफ अंक
- नॉन-TSP और TSP क्षेत्र की अलग-अलग मेरिट लिस्ट
- दस्तावेज सत्यापन से संबंधित निर्देश
- यह PDF ही चयन का आधिकारिक प्रमाण मानी जाती है।
Executive - Editorial
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