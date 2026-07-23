RUHS CUET 2026 Round 1 अलॉटमेंट रिजल्ट Out: ruhscuet2026.com से तुरंत करें Download

RUHS CUET Round 1 Seat Allotment Result 2026 Out: राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS), ने B.Sc Nursing, B.Pharm, D.Pharm और Paramedical सिलेबस में एडमिशन के लिए RUHS CUET 2026 Round 1 Seat Allotment Result जारी कर दिया है। जिन छात्रों ने 16 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक के बीच हुई काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग प्रक्रिया को पूरा किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट ruhscuet2026.com पर जाकर अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। छात्र इसे देखने के लिए अपने लॉगिन क्रैडेंशियल्स जैसे रोल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करें। साथ ही, राउंड 1 में सीट अलॉट होने के बाद छात्र दिए गए टाइम पीरियड में कॉलेज में उपस्थित होकर रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करें। यह प्रक्रिया करीब 28 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी। RUHS CUET Round 1 Seat Allotment Result 2026 Out Link Active - यहां क्लिक करें RUHS CUET 2026 Counselling से जुड़ी हाइलाइट्स

राउंड 1 सीट अलॉटमेंट और एडमिशन प्रक्रिया से जुड़े सभी इंपोर्टेंट डिटेल्स और डेट्स के बारे में जानने के लिए छात्र यहां देखें। इवेंट डिटेल्स चॉइस फिलिंग और लॉकिंग विंडो 16 जुलाई से 20 जुलाई 2026 Round 1 Seat Allotment जारी 23 जुलाई 2026 (आज जारी) अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड और कॉलेज रिपोर्टिंग 23 जुलाई से 28 जुलाई 2026 Round 2 खाली सीटों की लिस्ट 30 जुलाई 2026 (एक्सपेक्टेड) Round 2 काउंसलिंग प्रक्रिया की शुरुआत अगस्त 2026 के प्रथम सप्ताह RUHS CUET Round 1 Seat Allotment Result 2026 कैसे चेक और डाउनलोड करें? छात्र RUHS CUET Round 1 Allotment Result 2026 को चेक करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 1. पोर्टल ruhscuet2026.com या ruhsraj.org पर विजिट करें। 2. होमपेज पर दिए गए 'CUET 2026 Counselling / Allotment Result' लिंक पर क्लिक करें।