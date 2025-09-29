SSC Phase 13 Answer Key 2025: एसएससी सिलेक्शन फेज 13 आंसर-की ssc.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें PDF

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने 26 सितंबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर SSC Phase 13 आंसर-की 2025 जारी कर दी है। यह आंसर-की मैट्रिक लेवल, हायर सेकेंडरी (10+2) लेवल और ग्रेजुएशन व उससे ऊपर के लेवल जैसे कई पदों के लिए है। आंसर-की के साथ SSC Phase 13 रिस्पॉन्स शीट 2025 भी जारी की गई है। इससे Candidates अपने दिए गए जवाबों का मिलान आधिकारिक जवाबों से कर सकते हैं। SSC Phase 13 आंसर-की 2025 PDF को अब आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। Candidates अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने के लिए अपनी Registration ID और पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉग-इन करके आधिकारिक आंसर-की देख सकते हैं। आंसर-की की मदद से Candidates अपने अनुमानित अंकों का हिसाब लगा सकते हैं और परीक्षा के अगले चरण की तैयारी शुरू कर सकते हैं। SSC Phase 13 की मार्किंग स्कीम के अनुसार, सही जवाब के लिए +2 अंक मिलेंगे और गलत जवाब के लिए -0.50 अंक काटे जाएंगे। जिन सवालों का जवाब नहीं दिया गया है, उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा।

SSC Phase 13 आंसर-की 2025 की आधिकारिक नोटिस PDF मैट्रिक लेवल, हायर सेकेंडरी (10+2) लेवल और ग्रेजुएशन व उससे ऊपर के लेवल के लिए SSC Phase 13 आंसर-की 2025 को 26 सितंबर, 2025 को जारी किया गया। इसके लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 24 जुलाई से 22 अगस्त, 2025 और 29 अगस्त, 2025 के बीच आयोजित की गई थी। अब जब आधिकारिक आंसर-की ssc.gov.in पर उपलब्ध है, तो Candidates अपने प्रदर्शन का आकलन कर सकते हैं। इससे उन्हें भर्ती प्रक्रिया में अपनी संभावनाओं का एक वास्तविक अंदाजा लग जाएगा। इस रिलीज में SSC Phase 13 रिस्पॉन्स शीट 2025 और प्रोविजनल आंसर-की दोनों शामिल हैं। इससे Candidates अपने जवाबों का मिलान कर सकते हैं और अपने अनुमानित स्कोर की गणना कर सकते हैं। आधिकारिक सूचना पढ़ने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें। SSC Phase 13 आंसर-की 2025 की आधिकारिक नोटिस PDF SSC Phase 13 आंसर-की 2025 लिंक एक्टिव SSC Phase 13 आंसर-की 2025 का लिंक ssc.gov.in पर एक्टिव कर दिया गया है। जो Candidates 24 जुलाई से 22 अगस्त, 2025 और 29 अगस्त, 2025 के बीच आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) में शामिल हुए थे, वे अब लॉग-इन करके आधिकारिक की (key) के साथ अपने दिए गए जवाबों का मिलान कर सकते हैं। किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर Candidates अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने की विंडो 30 सितंबर, 2025 (शाम 6 बजे तक) तक खुली है। SSC Phase 13 आंसर-की 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।

SSC Phase 13 आंसर-की 2025 का एक्टिव लिंक SSC Phase 13 आंसर-की 2025 SSC Phase 13 आंसर-की 2025 को 26 सितंबर, 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया। Candidates अपना Registration नंबर और पासवर्ड डालकर आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने की विंडो 30 सितंबर, 2025 तक खुली है। SSC Phase 13 आंसर-की 2025 के लिए नीचे दी गई टेबल देखें। विवरण जानकारी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था कर्मचारी चयन आयोग (SSC) पद का नाम फेज 13 परीक्षा की तारीखें 24 जुलाई से 22 अगस्त और 29 अगस्त आंसर-की जारी होने की तारीख 26 सितंबर, 2025 रिस्पॉन्स शीट की उपलब्धता हां आपत्ति दर्ज कराने की विंडो 30 सितंबर, 2025 तक खुली है मार्किंग स्कीम सही के लिए +2, गलत के लिए -0.50 आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in SSC Phase 13 आंसर-की 2025 PDF कैसे डाउनलोड करें? Candidates ऊपर दिए गए डायरेक्ट लिंक से SSC Phase 13 आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं या वे SSC Phase 13 आंसर-की 2025 को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन कर सकते हैं।