Top 5 Sarkari Naukari-11 October 2021: AMD, भारतीय सेना, UPSC, SBI, सीमा शुल्क बोर्ड एवं अन्य संगठनों में निकली 400+ सरकारी नौकरियां

Top 5 Sarkari Naukari-11 October 2021: सरकारी नौकरी की तलाश रहे युवाओं के लिए आज यानी 11 अक्टूबर 2021 के Top 5 Sarkari Naukari में आर्टिकल में हमAMD, भारतीय सेना, UPSC, SBI, सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा निकाली भर्तियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं. इन संगठनों द्वारा सुरक्षा गार्ड, ड्राइवर, अपर डिवीजन क्लर्क (यूडीसी), टेक्निशियन बी और साइंटिफिक असिस्टेंट, इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर ग्रेड, जूनियर टाइम स्केल (JTS) ग्रेड जैसे विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है.

जहाँ तक शैक्षणिक योग्यता कि बात है तो इन पदों के लिए 10वीं/12वीं/ग्रेजुएट/बीई/बीटेक/डिप्लोमा/पोस्ट ग्रेजुएट/एमसीए, एम.एससी योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. हमने इस आर्टिकल में आज निकली सभी भर्तियों की जानकारी आपको संक्षेप में दे रहे हैं. इसके साथ ही आप दिए लिंक पर क्लिक कर नोटिफिकेशन से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

AMD Recruitment 2021: 124 यूडीसी, सुरक्षा गार्ड और अन्य पदों की निकली भर्ती, 24 अक्टूबर तक होगा आवेदन

एएमडी भर्ती 2021 अधिसूचना: परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) ने 09 से 15 अक्टूबर 2021 के रोजगार समाचार पत्र में सुरक्षा गार्ड, ड्राइवर, अपर डिवीजन क्लर्क (यूडीसी), टेक्निशियन बी और साइंटिफिक असिस्टेंट बी की भर्ती के लिए एक नोटिस जारी किया है. ऑनलाइन आवेदन 09 अक्टूबर 2021 से आमंत्रित किए गए हैं. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 24 अक्टूबर 2021 तक या उससे पहले amd.gov.in पर एएमडी ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं.

भारतीय सेना TES 46 2021 भर्ती: टेक्निकल एंट्री स्कीम 10+2 के लिए लिए आवेदन करें @joinindianarmy.nic.in

भारतीय सेना टीईएस 46 भर्ती 2021 अधिसूचना: भारतीय सेना ने टेक्निकल एंट्री स्कीम (टीईएस) 10 + 2 एंट्री 46 कोर्स के लिए joinindianarmy.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन लिंक एक्टिव कर दिया है. जो भारतीय सेना टेक्निकल एंट्री स्कीम भर्ती के लिए इच्छुक हैं, वे 08 नवंबर 2021 को या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

भारतीय सेना ने दिनांक 09 अक्टूबर 2021 के रोजगार समाचार पत्र में अधिसूचना प्रकाशित किया है. आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. साथ ही, टीईएस-46 कोर्स से टीईएस में एंट्री के लिए जेईई मेन्स अनिवार्य है. कोर्स के लिए 90 रिक्तियां हैं. कोर्स के 4 साल के सफल समापन पर, कैडेटों को लेफ्टिनेंट के पद पर सेना में स्थायी कमीशन दिया जाएगा.

UPSC Recruitment 2021: प्राइवेट सेक्रेटरी एवं अन्य पदों की निकली भर्ती, ग्रेजुएट पास आवेदन के लिए पात्र

UPSC भर्ती 2021 अधिसूचना: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर ग्रेड, जूनियर टाइम स्केल (JTS) ग्रेड और यूथ ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. ऑनलाइन आवेदन लिंक upsc.gov.in पर 28 अक्टूबर 2021 तक उपलब्ध है.

इच्छुक उम्मीदवार जो उपर्युक्त पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे यूपीएससी रिक्ति 2021 से संबंधित अधिक विवरण जैसे रिक्ति-ब्रेक अप, शैक्षिक योग्यता और अन्य जानकारी इस आर्टिकल में नीचे देख सकते हैं.

SBI SO Recruitment 2021: स्टेट बैंक में 616 CRE, मैनेजर और अन्य पदों की रिक्तियां, 18 अक्टूबर तक होगा आवेदन

SBI SO Recruitment 2021: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है. sbi.co.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है. योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन 18 अक्टूबर 2021 को या उससे पहले जमा कर सकते हैं.

मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, रिलेशन मैनेजर, कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और सेंट्रल रिसर्च टीम पदों सहित कुल 606 रिक्तियां भरी जाएंगी.

उम्मीदवार नीचे इस लेख में एसबीआई एसओ अधिसूचना और एसबीआई एसओ ऑनलाइन आवेदन लिंक की जांच कर सकते हैं:

सीमा शुल्क बोर्ड दिल्ली भर्ती 2021: एमटीएस, टैक्स असिस्टेंट,एवं अन्य पदों की निकली भर्ती, 5 नवंबर तक आवेदन

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड दिल्ली भर्ती 2021:निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीपीएम), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने दिनांक 09 अक्टूबर 2021 के रोजगार समाचार पत्र में टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर जीआर- II, हवलदार और मल्टी टास्किंग के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना प्रकाशित की है.

पात्र और इच्छुक खिलाड़ी 05 नवंबर 2021 को या उससे पहले ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.