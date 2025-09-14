Asia Cup 2025 IND vs PAK: कब फेंकी जाएगी पहली गेंद, कहाँ और कैसे देखें LIVE टेलीकास्ट, चेक करें यहाँ

Asia Cup 2025 IND vs PAK: क्रिकेट प्रेमियों का इंतजार खत्म हो चुका है। एशिया कप 2025 का सबसे हाई-वोल्टेज मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान थोड़ी देर में खेला जाएगा। यह मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8:00 बजे (भारतीय समयानुसार) से शुरू होगा।
कब फेंकी जाएगी पहली गेंद:
भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 का महामुकाबला अभी थोड़ी देर में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस हाई-वोल्टेज भिड़ंत की पहली गेंद रात 8:00 बजे (IST) फेंकी जाएगी। फैन्स टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लाइव रोमांच का आनंद ले सकेंगे।
भारत में कहां देखें लाइव IND vs PAK मैच
टीवी प्रसारण – Sony Sports Network
-
Sony Sports Ten 1 / Ten 1 HD
-
Sony Sports Ten 5 / Ten 5 HD
हिंदी में यहाँ दिखेगा मैच
-
Sony Sports Ten 3 / Ten 3 HD (हिंदी कमेंट्री)
-
Sony Sports Ten 4 (तमिल/तेलुगु)
लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ देखें
-
SonyLIV ऐप और वेबसाइट (सब्सक्रिप्शन आवश्यक)
-
FanCode ऐप और वेबसाइट
OTT विकल्प: OTTplay Premium (SonyLIV बंडल के साथ उपलब्ध)
भारत के पड़ोस में कहां दिखेगा मैच
-
पाकिस्तान: PTV Sports (टीवी), Tamasha, MYCO (स्ट्रीमिंग)
-
यूके: Sky Sports Cricket, Sky Sports Main Event; ऑनलाइन – Sky Go ऐप
-
अमेरिका और कनाडा: Willow TV
-
बांग्लादेश: T Sports (टीवी), Tamasha, MYCO
-
श्रीलंका: Ten Cricket, TV 1, Sirsa TV
-
यूएई और ओमान: Criclife, CricLife MAX, STARZPLAY, Switch TV
IND vs Pak ऑनलाइन कैसे देखें?
भारतीय दर्शक SonyLIV ऐप/वेबसाइट पर आसानी से स्ट्रीम कर सकते हैं। इसके अलावा FanCode ऐप पर भी लाइव कवरेज और हाइलाइट्स उपलब्ध रहेंगी। अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को अपने देश के निर्धारित चैनल और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना होगा।
IND vs Pak Match Preview क्या है मैच का हाल:
-
भारत और पाकिस्तान दोनों टीमों ने एशिया कप 2025 के अपने शुरुआती मैच शानदार जीत के साथ शुरू किए हैं।
-
भारत की अगुवाई सूर्यकुमार यादव कर रहे हैं, जो एक युवा और विस्फोटक टीम के साथ मैदान में उतरेंगे।
-
वहीं पाकिस्तान की कप्तानी सलमान आगा कर रहे हैं, जो पिछले रिकॉर्ड्स से उबरने और बड़ा प्रदर्शन करने की कोशिश में हैं।
-
दोनों टीमों की भिड़ंत हमेशा ही रोमांचक रही है, और दुबई का स्टेडियम एक बार फिर से उत्साह, जोश और क्रिकेटिंग ड्रामा का गवाह बनेगा।
