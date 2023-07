UGC NET Result 2023 Date Announced: यूजीसी अध्यक्ष ने दी जानकारी 26 या 27 जुलाई को जारी होगा यूजीसी नेट का रिजल्ट, जानें कैसे करें चेक ?

UGC NET Result Date Announced 2023 : यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने अपने ट्वीटर हैंडल से जानकारी दी है कि यूजीसी नेट का रिजल्ट 26 या 27 जुलाई तक जारी हो सकता है और यदि इसमें कोई परिवर्तन होता है तो उसके विषय में आयोग द्वारा जानकारी दे दी जाएगी I

UGC-NET: NTA aims to announce the results by 26 or 27 July. Will update if there is any change. pic.twitter.com/X5JlIyadYU