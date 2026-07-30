Uniraj Result 2026 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी UG-PG रिजल्ट जारी, यहां देखें Direct Link

Uniraj Result 2026 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने विभिन्न UG-PG और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर और वार्षिक रिजल्ट जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने आयोजित अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए आयोजित हुई सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं में भाग लिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट result.uniraj.ac.in पर जाकर अपना राजस्थान विश्वविद्यालय परिणाम ऑनलाइन देख सकते हैं। यूनिराज रिजल्ट 2026 चेक करने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा। Rajasthan University Result 2026 Download Link राजस्थान यूनिवर्सिटी का रिजल्ट केवल आधिकारिक वेबसाइट result.uniraj.ac.in पर उपलब्ध है। छात्र इसी पोर्टल पर जाकर अपने UG/PG कोर्स के नतीजे ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं। हमने छात्रों की आसानी के लिए रिजल्ट तक पहुंचने का डायरेक्ट लिंक भी दिया है। Uniraj Result 2026 Direct Link यहां क्लिक करें राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2026 हाइलाइट्स

स्टूडेंट्स नीचे दी गई टेबल में यूनिराज रिजल्ट से संबंधित सभी मुख्य विवरण देख सकते हैं। विश्वविद्यालय का नाम राजस्थान यूनिवर्सिटी (University of Rajasthan), जयपुर परीक्षा का नाम Uniraj UG & PG Exam 2026 पाठ्यक्रम UG और PG (विभिन्न सेमेस्टर और वार्षिक कोर्स) रिजल्ट मोड ऑनलाइन रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर आधिकारिक रिजल्ट वेबसाइट result.uniraj.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट uniraj.ac.in Uniraj Result 2026 कैसे चेक करें? राजस्थान यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले छात्र result.uniraj.ac.in पर जाएं। इसके बाद अपने कोर्स का चयन करके रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें। अब एडमिट कार्ड में छपे रोल नंबर को दर्ज करके Submit बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा। भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट भी लेकर रख लें। किन-किन कोर्सों का रिजल्ट जारी हुआ?