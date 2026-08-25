UP Cooperative Bank Exam Date 2026: लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड (UPCISB) ने कंबाइंड कोऑपरेटिव बैंकिंग एंड टेक्निकल सर्विसेज एग्जामिनेशन (स्पेशल रिक्रूटमेंट) की डेट का अनाउंसमेंट 24 अगस्त को कर दिया है। जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, UP कोऑपरेटिव बैंक परीक्षा 2026 का आयोजन 7 और 8 सितंबर 2026 को कई शिफ्ट में किया जाएगा। परीक्षा में मैनेजर, असिस्टेंट/कैशियर, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) और असिस्टेंट/टाइपिस्ट समेत विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार शामिल होंगे।

UP Cooperative Bank Exam Date 2026: परीक्षा शिफ्ट और समय

उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा-मण्डल द्वारा जारी विशेष सूचना के अनुसार सम्मिलित सहकारी बैंकिंग तथा तकनीकी सेवा परीक्षा (विशेष चयन) 2026 के कुछ पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा एक चरण में आयोजित की जाएगी। परीक्षा 7 और 8 सितंबर 2026 को निर्धारित है। परीक्षा का कार्यक्रम इस प्रकार है: