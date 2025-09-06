UPSSSC PET Question Paper 2025: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा आयोजित प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) 2025 का आयोजन 6 और 7 सितंबर को दो-दो शिफ्टों में किया जा रहा है। इस परीक्षा में प्रदेशभर से लाखों अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा का पहला दिन आज, 6 सितंबर को दो शिफ्टों में पूरा होगा, जबकि दूसरा दिन कल, 7 सितंबर को निर्धारित है। प्रत्येक शिफ्ट में अलग-अलग प्रश्नपत्र आयोजित किए जाएंगे। परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी यूपी PET क्वेश्चन पेपर 2025 शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के प्रश्नपत्र पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड कर सकेंगे। इससे उम्मीदवार आगामी शिफ्ट या भविष्य की तैयारी के लिए प्रश्नपत्रों का विश्लेषण कर पाएंगे।

इस लेख में दोनों शिफ्टों के UPSSSC PET 2025 प्रश्नपत्र पीडीएफ उपलब्ध कराए जाएंगे। अभ्यर्थी सीधे लिंक पर क्लिक करके संबंधित प्रश्नपत्र डाउनलोड कर सकेंगे।