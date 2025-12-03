UP Police Jail Warder Syllabus 2025: यूपी पुलिस जेल वार्डर परीक्षा का लेटेस्लेट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यहाँ चेक करें

UP Police Jail Warder Syllabus 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) इस माह यूपी पुलिस विभाग में जेल वार्डर के 2800 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना जल्द ही जारी होने वाली है. जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उन्हें परीक्षा का लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पता होना जरुरी है. इसके साथ ही उम्मीदवारों को अपनी तैयारी प्रभावी बनाने के लिए और सफलता के लिए यूपी पुलिस जेल वार्डर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझना बेहद महत्वपूर्ण है।
यूपी जेल वार्डर सिलेबस 2025 में चार प्रमुख विषय शामिल हैं:
- सामान्य ज्ञान (जीके)
- संख्यात्मक
- मानसिक क्षमता और तर्क
- सामान्य हिंदी
प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम की स्पष्ट समझ से उम्मीदवारों को परीक्षा संरचना का अनुमान लगाने और उनकी तैयारी की प्रभावी ढंग से योजना बनाने में मदद मिलेगी। इस लेख में, हमने पाठ्यक्रम पीडीएफ डाउनलोड लिंक के साथ विषयवार यूपी जेल वार्डर सिलेबस का उल्लेख किया है।
यूपी पुलिस जेल वार्डर सिलेबस
यूपीपीआरपीबी 2833 जेल वार्डर रिक्तियों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हजारों अभ्यर्थी सीमित संख्या में सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे चयन प्रक्रिया अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगी। यूपी पुलिस जेल वार्डर परीक्षा 2025 में सफल होने के लिए, उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम से पूरी तरह परिचित होना चाहिए। पाठ्यक्रम को समझने से उम्मीदवारों को पूछे जाने वाले विषयों की पहचान करके प्रभावी ढंग से तैयारी करने में मदद मिलेगी, जिससे अंततः परीक्षा में उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी।
यूपी जेल वार्डर सिलेबस 2025 अवलोकन
यूपी पुलिस जेल वार्डर परीक्षा के पाठ्यक्रम में चार खंड शामिल हैं: सामान्य ज्ञान (जीके), संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, तर्क और सामान्य हिंदी। नीचे दी गई तालिका में मुख्य हाइलाइट्स देखें:
|
परीक्षा संचालन निकाय
|
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB)
|
पोस्ट नाम
|
जेल वार्डर
|
रिक्तियां
|
2,833
|
प्रश्न प्रकार
|
वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न
|
कवर किए गए विषय
|
सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, और मानसिक योग्यता/बुद्धि/तर्क
|
कुल सवाल
|
150
|
कुल मार्क
|
300
यूपी पुलिस जेल वार्डर सिलेबस पीडीएफ
आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवार यूपी पुलिस जेल वार्डर सिलेबस 2025 पीडीएफ को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। पाठ्यक्रम पीडीएफ में उम्मीदवारों को कुशलतापूर्वक अपनी पढ़ाई की योजना बनाने में मदद करने के लिए विषय-वार विषय और परीक्षा पैटर्न विवरण शामिल होंगे।
यूपीपीआरपीबी जेल वार्डर परीक्षा में चार मुख्य विषय शामिल हैं: सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, तर्कशक्ति और सामान्य हिंदी। कुल 150 प्रश्न 300 अंकों के होंगे।
- सामान्य ज्ञान में 38 प्रश्न होते हैं, जो कुल 76 अंकों के होते हैं।
- संख्यात्मक और मानसिक योग्यता में 38 प्रश्न भी शामिल हैं, जो कुल स्कोर में 76 अंकों का योगदान देते हैं। रीजनिंग में 37 प्रश्न होते हैं, जिनका योग 74 अंक होता है, जबकि सामान्य हिंदी में 37 प्रश्न होते हैं, जिनका योग 74 अंक होता है।
- प्रत्येक प्रश्न का भार दो अंकों का होता है।
|
विषयों
|
प्रश्नों की संख्या
|
अंक
|
सामान्य ज्ञान
|
38
|
76
|
संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता
|
38
|
76
|
तर्क
|
37
|
74
|
सामान्य संख्या
|
37
|
74
|
कुल
|
150
|
300
यूपी पुलिस जेल वार्डर सिलेबस 2025 विषयवार
यूपी जेल वार्डर परीक्षा में चार खंड शामिल हैं: सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, तर्कशक्ति और सामान्य हिंदी। प्रश्न निम्नलिखित विषयों पर आधारित होंगे:
यूपी जेल वार्डर जीके सिलेबस 2025
यह अनुभाग उम्मीदवार की वर्तमान मामलों, इतिहास, भूगोल और सामान्य विज्ञान के बारे में जागरूकता का आकलन करेगा।
|
सामान्य विज्ञान
|
पुरस्कार एवं सम्मान
|
पुरस्कार एवं सम्मान
|
पुस्तकें और लेखक
|
पुस्तकें और लेखक
|
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएँ
|
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के करेंट अफेयर्स
|
खेल समाचार
|
भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र
|
रेल बजट
|
भारतीय इतिहास
|
साइबर अपराध
|
भारतीय भूगोल
|
सोशल मीडिया संचार
यूपी जेल वार्डर सिलेबस 2025 संख्यात्मक और मानसिक क्षमता
यह अनुभाग गणितीय और तार्किक समस्या-समाधान कौशल का मूल्यांकन करता है। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता पाठ्यक्रम में शामिल विषय नीचे सारणीबद्ध हैं:
|
संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता
|
समय और कार्य साझेदारी, अनुपात और अनुपात, नाव और धाराएं, समय और दूरी, ट्रेनों पर समस्याएं, क्षेत्र, नस्ल और खेल, साधारण ब्याज, संख्याएं और उम्र, मिश्रण और आरोप, क्षेत्रमिति, क्रमपरिवर्तन और संयोजन, एलसीएम और एचसीएफ पर समस्याएं, पाइप और सिस्टर्न, प्रतिशत, सरल समीकरण, औसत, सूचकांक और सरड्स, चक्रवृद्धि ब्याज, मात्रा, विषम मान बाहर, द्विघात समीकरण, संख्याओं पर समस्याएँ, संभाव्यता, लाभ और हानि, सरलीकरण और सन्निकटन
रीजनिंग के लिए यूपी पुलिस जेल वार्डर सिलेबस
यह अनुभाग समस्या-समाधान क्षमता, निर्णय लेने के कौशल और तार्किक तर्क का परीक्षण करता है।
- कोडिंग-डिकोडिंग
- रक्त संबध
- दिशा बोध परीक्षण
- न्यायवाक्य
- उपमा
- वर्गीकरण
- वेन डायग्राम
- कथन एवं निष्कर्ष
- समस्या-समाधान और निर्णय लेना
- शृंखला समापन
- कथन की सत्यता का सत्यापन
- स्थिति प्रतिक्रिया परीक्षण
- दिशा बोध परीक्षण
- वर्गीकरण
- डेटा पर्याप्तता
- अल्फ़ा-न्यूमेरिक अनुक्रम
- पहेली परीक्षण
- दावा और तर्क
- अंकगणितीय तर्क
- गणित का संचालन
- वेन डायग्राम
- शब्द अनुक्रम
- गुम पात्र
- पात्रता परीक्षा
यूपी पुलिस जेल वार्डर सिलेबस हिंदी
यह अनुभाग उम्मीदवारों की हिंदी भाषा में दक्षता का परीक्षण करेगा। यूपी पुलिस जेल वार्डर हिंदी सिलेबस में शामिल विषयों की जाँच करें:
- हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ
- हिन्दी वर्णमाला
- हिंदी व्याकरण
- पर्यायवाची
- विलोम शब्द
- एकार्थी शब्द
- अपठित बोध
- तत्सम और तद्भव
- उपसर्ग, प्रत्यय
- सन्धि, समास
- वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण
- कहावतें और मुहावरे
- त्रुटि से सम्बंधित अनेकार्थी शब्द
- वर्तनी
- वाक्य संशोधन
- कारक
- लिंग
- वचन
यूपी जेल वार्डर पाठ्यक्रम के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें
किसी भी जानकारी को खोए बिना यूपी पुलिस वार्डर पाठ्यक्रम को व्यापक रूप से कवर करने के लिए, उम्मीदवारों को तैयारी के लिए सर्वोत्तम पुस्तकों का संदर्भ लेना चाहिए। नीचे कुछ अनुशंसित पुस्तकें हैं:
|
विषयों
|
पुस्तक का नाम
|
लेखक/प्रकाशक
|
सामान्य ज्ञान
|
ल्यूसेंट का सामान्य ज्ञान
|
ल्यूसेंट प्रकाशन
|
सामान्य संख्या
|
हिंदी
|
अरिहंत प्रकाशन
|
संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता
|
मात्रात्मक रूझान
|
आर.एस. अग्रवाल
|
मानसिक योग्यता और तर्क
|
मौखिक और गैर-मौखिक तर्क
|
आर.एस. अग्रवाल
