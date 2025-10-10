UPPSC Admit Card 2025 OUT: यूपीपीएससी पीसीएस एडमिट कार्ड uppsc.up.nic.in पर जारी, यहां से डाउनलोड करें प्रवेश पत्र

UPPSC Admit Card 2025 OUT: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर UPPSC PCS प्रारंभिक परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार जो इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, वे अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अपना परीक्षा केंद्र जान सकते हैं। UPPSC PCS परीक्षा 202512 अक्टूबर को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड में उल्लिखित सभी व्यक्तिगत विवरणों की सही तरीके से जांच करें। अगर किसी भी प्रकार की विसंगति पाई जाती है, तो उम्मीदवारों को परीक्षा नियंत्रक को तुरंत सूचित करना चाहिए।

UPPSC PCS Admit Card 2025 Direct Link

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने UPPSC PCS प्रारंभिक परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड के लिए डायरेक्ट डाउनलोड लिंक अब अपनी आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in और इस लेख में सक्रिय कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।