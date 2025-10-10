UPPSC Admit Card 2025 OUT: यूपीपीएससी पीसीएस एडमिट कार्ड uppsc.up.nic.in पर जारी, यहां से डाउनलोड करें प्रवेश पत्र

UPPSC Admit Card 2025 OUT: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर UPPSC PCS प्रारंभिक परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार जो इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, वे अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अपना परीक्षा केंद्र जान सकते हैं। UPPSC PCS परीक्षा 202512 अक्टूबर को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड में उल्लिखित सभी व्यक्तिगत विवरणों की सही तरीके से जांच करें। अगर किसी भी प्रकार की विसंगति पाई जाती है, तो उम्मीदवारों को परीक्षा नियंत्रक को तुरंत सूचित करना चाहिए।
UPPSC PCS Admit Card 2025 Direct Link
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने UPPSC PCS प्रारंभिक परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड के लिए डायरेक्ट डाउनलोड लिंक अब अपनी आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in और इस लेख में सक्रिय कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
UPPSC PCS एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज़ है, और बिना इसे साथ लाए उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट निकालकर परीक्षा के दिन साथ लेकर जाएं।
UPPSC PCS Admit Card 2025 Link
UP PCS Admit Card Download कैसे करें?
UPPSC PCS एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करें।
चरण 1: सबसे पहले, UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।
चरण 2: वेबसाइट पर 'नया क्या है' सेक्शन में जाएं और UPPSC एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।
चरण 3: अब, UPPSC उम्मीदवार लॉगिन विंडो में अपना आवेदन क्रमांक और पासवर्ड दर्ज करें।
चरण 4: इसके बाद, UPPSC एडमिट कार्ड 2025 का पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। सुनिश्चित करें कि एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी विवरण सही हैं।
चरण 5: अब एडमिट कार्ड को अपने डिवाइस पर डाउनलोड करके सेव करें और उसे A4 शीट पर प्रिंट करें। ध्यान रखें कि प्रिंटआउट में सभी विवरण स्पष्ट रूप से दिखाई दें।
