UPSC CDS 2 Result 2025 OUT: यूपीएससी सीडीएस 2 परिणाम upsc.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट PDF

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 9 अक्टूबर 2025 को UPSC CDS 2 Result 2025 जारी कर दिया है। यह Result एक PDF फ़ाइल के रूप में है, जिसमें चुने गए Candidates के रोल नंबर दिए गए हैं। जिन Candidates ने 14 सितंबर 2025 को हुई CDS 2 2025 परीक्षा दी थी, वे अब UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर अपना Result देख सकते हैं। CDS 2 Result 2025 में चुने गए Candidates अब अगले चरण में जाएंगे। इसमें SSB इंटरव्यू और मेडिकल जांच शामिल है, जिसके बाद भारतीय सैन्य अकादमी (IMA), भारतीय नौसेना अकादमी (INA), वायु सेना अकादमी (AFA) और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (OTA) में अंतिम चयन होगा। UPSC CDS 2 Result PDF फ़ॉर्मैट में प्रकाशित किया गया है, जिसमें उन Candidates के रोल नंबर हैं जिन्होंने लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है। Check the UPSC CDS 2 Expected Cut Off 2025 UPSC CDS 2 Result 2025 OUT UPSC ने अपनी वेबसाइट पर UPSC CDS 2 Result 2025 को आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। यह Result 14 सितंबर 2025 को आयोजित परीक्षा के लिए जारी किया गया है। CDS 2 2025 परीक्षा का उद्देश्य भारतीय सैन्य अकादमी (IMA), भारतीय नौसेना अकादमी (INA), वायु सेना अकादमी (AFA), और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (OTA) के लिए योग्य Candidates की भर्ती करना था। अब Result घोषित होने के बाद, Candidates upsc.gov.in पर उपलब्ध मेरिट लिस्ट PDF में अपना रोल नंबर देख सकते हैं। UPSC CDS 2 Result में चुने गए Candidates के रोल नंबर हैं, और अंतिम मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा और SSB दोनों में Candidates के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी।

UPSC CDS 2 Result 2025 PDF Download UPSC CDS 2 Result 2025 PDF अब 9 अक्टूबर 2025 से UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। जिन Candidates ने 14 सितंबर 2025 को CDS 2 2025 की परीक्षा दी थी, वे Result PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं कि क्या वे चयन के अगले चरण के लिए चुने गए हैं। PDF में उन चुने गए Candidates के रोल नंबर हैं जिन्होंने लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है और SSB इंटरव्यू के लिए योग्य हैं। UPSC CDS 2 Result 2025 PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें। UPSC CDS 2 Result 2025 PDF CDS 2 Result 2025 OUT CDS 2 2025 परीक्षा 14 सितंबर 2025 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी, जिसके बाद 9 अक्टूबर 2025 को आधिकारिक तौर पर CDS 2 Result 2025 जारी कर दिया गया है। यह भर्ती भारतीय सैन्य अकादमी (IMA), भारतीय नौसेना अकादमी (INA), वायु सेना अकादमी (AFA), और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (OTA) के लिए है। UPSC CDS 2 Result PDF फ़ॉर्मैट में जारी किया गया है। CDS Result 2025 की मुख्य जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

पैरामीटर विवरण परीक्षा का नाम संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा 2 (CDS 2) परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) CDS 2 परीक्षा की तारीख 14 सितंबर 2025 CDS 2 Result की तारीख 9 अक्टूबर 2025 Result का तरीका PDF फ़ॉर्मैट (योग्य Candidates के रोल नंबर) रिक्तियां 457 अगला चरण SSB इंटरव्यू आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in UPSC CDS 2 Result 2025 कैसे देखें? CDS 2 Result 2025 को upsc.gov.in पर जारी किया गया है। यह Result एक PDF फ़ाइल के रूप में है जिसमें चुने गए Candidates के रोल नंबर दिए गए हैं। Result PDF को ऊपर दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करके या नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन करके डाउनलोड किया जा सकता है: 1. UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं। 2. अब "What’s New" सेक्शन में जाएं। 3. "Written Result – CDS Examination (II), 2025" शीर्षक वाले लिंक पर क्लिक करें।