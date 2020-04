UPSC (IAS) Prelims Exam 2020: Check State-wise List of GI Tagged Products in India

You must have heard about Madhubani Paintings of Bihar, Rasogulla of West Bengal & Chanderi fabric of Madhya Pradesh. These all are unique products from each state which come ith a uniquely identified label of - GI Tagged products.

A geographical indication (GI) is a sign used on products that have a specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that origin. In order to function as a GI, a sign must identify a product as originating in a given place.

In this article, we have compiled all the GI Tagged products in India arranged state-wise to help the UPSC IAS aspirants grasp faster.

GI Tagged Products in Andhra Pradesh

S. No. Geographical Indication Goods Type Srikalahasthi Kalamkari Handicraft Kondapalli Bommallu Handicraft Machilipatnam Kalamkari Handicraft Budithi Bell & Brass Metal Craft Handicraft Andhra Pradesh Leather Puppetry Handicraft Uppada Jamdani Sarees Handicraft Tirupathi Laddu Food Stuff Guntur Sannam Chilli Agricultural Venkatagiri Sarees Handicraft Bobbili Veena Handicraft Mangalagiri Sarees and Fabrics Handicraft Dharmavaram Handloom Pattu Sarees And Paavadas Handicraft Bandar Laddu Food Stuff Udayagiri Wooden Cutlery Handicraft Durgi Stone Carvings Handicraft Etikoppaka Toys Handicraft Allagadda Stone Carving Handicraft Araku Valley Arabica Coffee Agricultural

GI Tagged Products in Arunachal Pradesh

S. No. Geographical Indication Goods Type Idu Mishmi Textiles Handicraft Arunachal Orange Agricultural

GI Tagged Products in Assam

S. No. Geographical Indication Goods Type Muga Silk of Assam Handicraft Assam (Orthodox) Agricultural Muga Silk of Assam (Logo) Handicraft Assam Karbi Anglong Ginger Agricultural Joha Rice of Assam Agricultural Tezpur Litchi Agricultural Boka Chaul Agricultural Kaji Nemu Agricultural

GI Tagged Products in Bihar

S. No. Geographical Indication Goods Type Madhubani Paintings Handicraft Applique (Khatwa) Work of Bihar Handicraft Sujini Embroidery Work of Bihar Handicraft Sikki Grass Products of Bihar Handicraft Bhagalpur Silk Handicraft Applique (Khatwa) Work of Bihar (Logo) Handicraft Sikki Grass Products of Bihar (Logo) Handicraft Sujini Embroidery Work of Bihar(Logo) Handicraft Bhagalpuri Zardalu Agricultural Katarni Rice Agricultural Magahi Paan Agricultural Shahi Litchi of Bihar Agricultural Silao Khaja Food Stuff

GI Tagged Products in Chattisgarh

S. No. Geographical Indication Goods Type Bastar Dhokra Handicraft Bastar Wooden Craft Handicraft Bastar Iron Craft Handicraft

GI Tagged Products in Goa

S. No. Geographical Indication Goods Type Feni Manufactured Khola Chilli Agricultural

GI Tagged Products in Gujarat

S. No. Geographical Indication Goods Type Sankheda Furniture Handicraft Agates of Cambay Handicraft Kutch Embroidery Handicraft Tangaliya Shawl Handicraft Surat Zari Craft Handicraft Gir Kesar Mango Agricultural Bhalia Wheat Agricultural Kachchh Shawls Handicraft Patan Patola Handicraft Sankheda Furniture (Logo) Handicraft Kutch Embroidery (Logo) Handicraft Agates of Cambay (Logo) Handicraft Jamnagari Bandhani Handicraft RajKot Patola Handicraft Pethapur Printing Blocks Handicraft

GI Tagged Products in Himachal Pradesh

S. No. Geographical Indication Goods Type Kullu Shawl Handicraft Kangra Tea Handicraft Chamba Rumal Handicraft Kinnauri Shawl Handicraft Kullu ShawL (Logo) Handicraft Kangra Paintings Handicraft Himachali Kala Zeera Agricultural Himachali Chulli Oil Manufactured

GI Tagged Products in Jammu & Kashmir

S. No. Geographical Indication Goods Type Kani Shawl Handicrafts Kashmir Pashmina Handicrafts Kashmir Paper Machie Handicrafts Kashmir Walnut Wood Carving Handicrafts Khatamband Handicrafts Kashmiri Hand Knotted Carpet Handicrafts

GI Tagged Products in Karnataka

S. No. Geographical Indication Goods Type Mysore Silk Handicraft Mysore Agarbathi Manufactured Bidriware Handicraft Channapatna Toys & Dolls Handicraft Mysore Rosewood Inlay Handicraft Mysore Sandalwood Oil Manufactured Mysore Sandal soap Manufactured Kasuti Embroidery Handicraft Mysore Traditional Paintings Handicraft Coorg Orange Agricultural Mysore Betel leaf Agricultural Nanjanagud Banana Agricultural Udupi Malligae Agricultural Mysore Malligae Agricultural Hadagali Malligae Agricultural Ilkal Sarees Handicraft Ganjifa Cards of Mysore Handicraft Navalgund Durries Handicraft Karnataka Bronzeware Handicraft Coorg Green Cardamom Agricultural Dharwad Pedha Food Stuff Devanahalli Pomello Agricultural Appemidi Mango Agricultural Kamalapur Red Banana Agricultural Sandur Lambani Embroidery Handicraft Byadagi Chilli Agricultural Udupi Mattu Gulla Brinjal Agricultural Kinhal Toys Handicraft Bangalore Blue Grapes Agricultural Bangalore Rose Onion Agricultural Karnataka Bronzeware (Logo) Handicraft Ganjifa Cards of Mysore (Logo) Handicraft Navalgund Durries (Logo) Handicraft Guledgudd Khana Handicraft Udupi Sarees Handicraft Mysore Silk (Logo) Handicraft Coorg Arabica Coffee Agricultural Chikmagalur Arabica Coffee Agricultural Bababudangiris Arabica Coffee Agricultural Sirsi Supari Agricultural Gulbarga Tur Dal Agricultural

GI Tagged Products in Kerala

S. No. Geographical Indication Goods Type Tirur Betel Leaf (Tirur Vettila) Agricultural Alleppey Coir Handicraft Navara Rice Agricultural Palakkadan Matta Rice Agricultural Alleppey Green Cardamom Agricultural Maddalam of Palakkad Handicraft Screw Pine Craft of Kerala Handicraft Brass Broidered Coconut Shell Crafts of Kerala Handicraft Pokkali Rice Agricultural Vazhakulam Pineapple Agricultural Cannanore Home Furnishings Handicraft Balaramapuram Sarees and Fine Cotton Fabrics Handicraft Kasaragod Sarees Handicraft Kuthampully Sarees Handicraft Central Travancore Jaggery Agricultural Wayanad Jeerakasala Rice A Agricultural Wayanad Gandhakasala Rice Agricultural Payyannur Pavithra Ring Handicraft Chendamangalam Dhoties & Set Mundu Handicraft Kaipad Rice Chengalikodan Nendran Banana Agricultural Kuthampally Dhoties & Set Mundu Handicraft Maddalam of Palakkad (Logo) Handicraft Brass Broidered Coconut Shell Craft of Kerala (Logo) Handicraft Screw Pine Craft of Kerala (Logo Handicraft Nilambur Teak Agricultural Wayanaad Robusta Coffee Agricultural Marayoor Jaggery (Marayoor Sharkara) Agricultural Tirur Betel Leaf (Tirur Vettila) Agricultural

GI Tagged Products in Madhya Pradesh

S. No. Geographical Indication Goods Type Chanderi Sarees Handicraft Leather Toys of Indore Handicraft Bagh Prints of Madhya Pradesh Handicraft Bell Metal Ware of Datia and Tikamgarh Handicraft Maheshwar Sarees & Fabrics Handicraft Bell Metal Ware of Datia and Tikamgarh (Logo) Handicraft Leather Toys of Indore (Logo) Handicraft Ratlami Sev Food Stuff Bagh Prints of Madhya Pradesh (Logo ) Handicraft Jhabua Kadaknath Black Chicken Meat Food stuff

GI Tagged Products in Manipur

S. No. Geographical Indication Goods Type Shaphee Lanphee Handicraft Wangkhei Phee Handicraft Moirang Phee Handicraft Kachai Lemon Agricultural

GI Tagged Products in Meghalaya

S. No. Geographical Indication Goods Type Khasi Mandarin Agricultural Memong Narang Agricultural

GI Tagged Products in Mizoram

S. No. Geographical Indication Goods Type Mizo Chilli Agricultural Pawndum Handicraft Ngotekherh Handicraft Hmaram Handicraft Tawlhlohpuan Handicraft Mizo Puanchei Handicraft

GI Tagged Products in Nagaland

S. No. Geographical Indication Goods Type Naga Mircha Agricultural Naga Tree Tomato Agricultural Chakshesang Shawl Handicraft

GI Tagged Products in Odisha

S. No. Geographical Indication Goods Type Kotpad Handloom fabric Handicraft Orissa Ikat Handicraft Konark Stone carving Handicraft Orissa Pattachitra Handicraft Pipli Applique Work Handicraft Khandua Saree and Fabrics Handicraft Gopalpur Tussar Fabrics Handicraft Ganjam Kewda Rooh Manufactured Ganjam Kewda Flower Agricultural Dhalapathar Parda & Fabrics Handicraft Sambalpuri Bandha Saree & Fabrics Handicraft Bomkai Saree & Fabrics Handicraft Habaspuri Saree & Fabrics Handicraft Berhampur Patta (Phoda Kumbha) Saree & Joda Handicraft Orissa Pattachitra (Logo) Handicraft Kandhamal Haladi Handicraft Odisha Rasagola Food Stuff

GI Tagged Products in Rajasthan

S. No. Geographical Indication Goods Type Kota Doria Handicraft Blue Pottery of Jaipur Handicraft Molela Clay Work Handicraft Kathputlis of Rajasthan Handicraft Bikaneri Bhujia Manufactured Kota Doria (Logo) Handicraft Bagru Hand Block Print Handicraft Thewa Art Work Handicraft Makrana Marble Natural Goods Molela Clay Work of Rajasthan (Logo) Handicraft Blue Pottery of Jaipur (Logo) Handicraft Kathputlis of Rajasthan (Logo) Handicraft Pokaran Pottery Handicraft

GI Tagged Products in Tripura

S. No. Geographical Indication Goods Type Tripura Queen Pineapple Agricultural

GI Tagged Products in Telangana

S. No. Geographical Indication Goods Type Pochampalli Ikat Handicrafts Silver Filigree of Karimnagar Handicrafts Nirmal Toys and Craft Handicrafts Nirmal Furniture Handicrafts Nirmal Paintings Handicrafts Gadwal Sarees Handicrafts Hyderabad Haleem Food Stuff Cheriyal Paintings Handicrafts Siddipet Gollabama Handicrafts Narayanpet Handloom Sarees Handicrafts Pochampally Ikat (Logo) Handicrafts Adilabad Dokra Handicrafts Warangal Durries Handicrafts

GI Tagged Products in West Bengal

S. No. Geographical Indication Goods Type Darjeeling Tea (word & logo) Agricultural Nakshi Kantha Handicraft Santiniketan Leather Goods Handicraft Malda Laxman Bhog Mango Agricultural Malda Khirsapati (Himsagar) Mango Agricultural Malda Fazli Mango Agricultural Santipore Saree Handicraft Baluchari Saree Handicraft 7. Dhaniakhali Saree Handicraft 8. Joynagar Moa Food Stuff 9. Bardhaman Sitabhog Food Stuff 10. Bardhaman Mihidana Food Stuff 11. Gobindobhog Rice Agricultural 12. Tulapanji Rice Agricultural 13. Banglar Rasogolla Food Stuff 14. Bankura Panchmura Terracotta Craft Handicraft 15. Bengal Patachitra Handicraft 16. Purulia Chau Mask Handicraft 17. Wooden Mask of Kushmandi Handicraft 18. Madur kathi Handicraft

