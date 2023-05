UPSC Toppers 2023: Delhi University की लड़कियों ने लहराया परचम, देखें उनकी पूरी प्रोफाइल

UPSC Toppers 2023: भारत की सबसे बड़ी परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है. कैंडिडेट्स अपना रिजल्ट upsc.gov.in पर देख सकते है.

इस वर्ष श्रीराम कॉलेज की इशिता किशोर ने इस परीक्षा में टॉप किया है. वहीं दूसरी रैंक बिहार की गरिमा लोहिया और तीसरी रैंक उमा हारथी एन ने हासिल किया. पास हुए कैंडिडेट्स की मार्कशीट आयोग की ऑफिसियल वेबसाइट पर 15 दिनों के भीतर अपलोड कर दी जाएगी, जिसके बाद छात्र अपने प्राप्त अंक देख सकते है.

933 कैंडिडेट्स ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 उत्तीर्ण की है. उनमें से 613 पुरुष और 320 महिलाएं हैं. इस साल टॉप 25 सफल कैंडिडेट्स में 14 महिलाएं और 11 पुरुष हैं.

भारत में सबसे कठिनतम परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सीएसई परीक्षा के परिणाम आज घोषित किए गए. सिविल सर्वेंट्स का चयन करने वाली इस परीक्षा में टॉप 4 पदों | इस बार कुल 933 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की है. ग्रेटर नोएडा की रहने वाली इशिता किशोर को पहला स्थान मिला है. इसमें इश‍िता किशोर के अलावा दूसरे नंबर पर गरिमा लोहिया, तीसरे पर उमा हारथी एन और चौथे पर स्मृति मिश्रा हैं.

UPSC प्रीलिम्स परीक्षा 5 जून 2022 को आयोजित की गयी थी, जिसके परिणाम 22 जून को घोषित किये गए थे. गौरतलब है कि मुख्य परीक्षा 16 से 25 सितंबर 2022 तक आयोजित की गयी थी. मेंस परीक्षा के परिणाम 6 दिसंबर को घोषित किये गए थे.

जिसके बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी थी और UPSC 2022 के सभी पात्र अभ्यर्थियों के इंटरव्यू 18 मई तक पूरे कर लिए गए थे. जिसके बाद अभ्यर्थियों को इस प्रतिष्टित परीक्षा के परिणाम का इंतजार था.

इस बार के फाइनल रिजल्ट में 933 कैंडिडेट्स को शामिल किया गया है. साथ ही 178 कैंडिडेट्स को रिजर्व लिस्ट में रखा गया है. इसमें जनरल कैटेगरी के 89, EWS के 28, ओबीसी के 5 और 4-4 SC और ST के कैंडिडेट्स शामिल है.

इस बार के यूपीएससी एग्जाम 1022 पदों के लिए आयोजित किये गए थे. प्री एग्जाम के बाद, मेंस परीक्षा पास करने वाले 2529 कैंडिडेट्स को फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था. पिछले पांच वर्षो में इस बार सबसे ज्यादा पदों पर एग्जाम कराया गया था.

