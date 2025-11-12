UTET Result 2025 OUT: उत्तराखंड टेट रिजल्ट ukutet.com पर जारी, ये रहा यूटीईटी स्कोरकार्ड लिंक

UTET Result 2025 OUT: उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद (UBSE) ने आज, 12 नवंबर 2025 को UTET 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट www.ukutet.com पर जाकर अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड देख सकते हैं। परिणाम देखने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करने होंगे। परीक्षा 27 सितंबर को राज्यभर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

Uttarakhand UTET Result 2025 Download Link

