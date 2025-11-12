Revised UP Board Date Sheet 2026
UTET Result 2025 OUT: उत्तराखंड टेट रिजल्ट ukutet.com पर जारी, ये रहा यूटीईटी स्कोरकार्ड लिंक

By Vijay Pratap Singh
Nov 12, 2025, 17:07 IST

Uttarakhand TET Result 2025 OUT: उम्मीदवार जो यूटीईटी परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट देख सकते हैं। उत्तराखंड टेट रिजल्ट अब ukutet.com पर उपलब्ध है। उम्मीदवार इस लेख में दिए लिंक से डायरेक्ट यूटीईटी स्कोरकार्ड 2025 पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

Uttarakhand TET Result 2025 OUT
Uttarakhand TET Result 2025 OUT

UTET Result 2025 OUT: उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद (UBSE) ने आज, 12 नवंबर 2025 को UTET 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट www.ukutet.com पर जाकर अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड देख सकते हैं। परिणाम देखने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करने होंगे। परीक्षा 27 सितंबर को राज्यभर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

Uttarakhand UTET Result 2025 Download Link

उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UBSE) द्वारा UTET परिणाम 2025 और स्कोरकार्ड लिंक आज 12 नवंबर 2025 को आधिकारिक वेबसाइट www.ukutet.com पर एक्टिव कर दिया गया है । उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक पोर्टल से या नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर आसानी से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

UTET Result 2025 Login Link

यहां क्लिक करें

Uttarakhand TET Result 2025: य़ूटीईटी रिजल्ट कैसे चेक करें?

उम्मीदवार यूटीईटी 2025 परिणाम देखने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।

  • पहले उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट www.ukutet.com पर जाएं।

  • वेबसाइट के होम पेज के दाईं ओर, "UTET-2025 Applicant Login" के अंतर्गत लॉगिन विकल्प है।

  • अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज कर, लॉगिन बटन पर क्लिक करें।

  • यूटीईटी रिजल्ट 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  • स्कोर चेक करें और डाउनलोड करें।

यूटीईटी परिणाम 2025 पर उल्लिखित विवरण

उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तराखंड टीईटी परिणाम 2025 जारी कर दिया है। परिणाम डाउनलोड करने के बाद उस पर दिए विवरणों को जरूर चेक करें।

  • उम्मीदवार का नाम
  • रोल नंबर
  • कुल अंक
  • प्राप्त अंक
  • रैंक
  • रजिस्ट्रेशन नंबर
  • अन्य डिटेल

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

