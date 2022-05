Russia Ukraine Crisis: यूरोपीय संघ ने रूस से तेल आयात पर लिया बहुत बड़ा फैसला, जानें सबकुछ

Russia Ukraine Crisis: यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने 31 मई 2022 को कहा कि यूरोपीय संघ के नेताओं ने ब्रसेल्स में शिखर सम्मेलन के पहले दिन रूसी तेल आयात के '2/3 से अधिक' पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति व्यक्त की है. यूरोपीय संघ (EU) के नेताओं ने रूसी तेल के आयात में 90 प्रतिशत तक कटौती करने पर सहमति जताई है.

यूक्रेन को नयी वित्तीय सहायता देने हेतु लंबे समय से लंबित पैकेज पर केंद्रित एक शिखर सम्मेलन में यह फैसला किया गया. इस फैसला में प्रतिबंध में समुद्र के रास्ते लाया जाने वाला रूसी तेल भी शामिल है. इससे पाइपलाइन द्वारा आयात हेतु अस्थायी छूट भी मिलती है. इस फैसले पर आम सहमति हेतु हंगरी की मंजूरी अहम थी.

यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने कहा कि समझौते में रूस से आयात किया जाने वाला दो-तिहाई से अधिक तेल शामिल है. ईयू की कार्यकारी शाखा की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि दंडात्मक कदम वर्ष 2022 के अंत तक रूस से ईयू हेतु तेल आयात में प्रभावी रूप से लगभग 90 फीसदी की कटौती करेगा.

