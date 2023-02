PM in Mumbai: देश की 10वीं वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, जानें क्या है इसका रूट?

PM in Mumbai: पीएम मोदी ने आज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से दो वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. मुंबई-सोलापुर वंदे भारत ट्रेन, देश की 9वीं वंदे भारत ट्रेन है. इससे पहले देश के विभिन्न भागों में 08 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है.

यह पीएम मोदी के न्यू इंडिया के लिए बेहतर, दक्ष और यात्री-अनुकूल परिवहन व्यवस्था के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा, हाइलाइट्स:

मुंबई-सोलापुर वंदे भारत ट्रेन: यह देश की 9वीं वंदे भारत ट्रेन है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया. नई विश्व स्तरीय ट्रेन, मुंबई और सोलापुर के बीच रेल-संपर्क में निर्णायक साबित होगी. इसकी मदद से सोलापुर में सिद्धेश्वर, अक्कलकोट, तुलजापुर, पंढरपुर एवं पुणे के पास आलंदी जैसे तीर्थस्थलों पर जाना सुगम हो जायेगा.

मुंबई-साईनगर शिर्डी वंदे भारत ट्रेन: यह भारत की 10वीं वंदे भारत ट्रेन है, जिसको मुंबई और साईनगर शिर्डी के मध्य चलाया गया है. इसकी मदद से नासिक, त्र्यंबकेश्वर, साईंनगर शिर्डी, शनि सिंगनापुर जैसे पवित्र तीर्थस्थलों पर जाना सुगम हो जायेगा.

सैफी अकादमी का उद्घाटन: पीएम मोदी ने मरोल, मुंबई में अल्जामिया-तुस-सैफियाह (सैफी अकादमी) के नए परिसर का उद्घाटन भी किया. अल्जामिया-तुस-सैफियाह, दाऊदी बोहरा समुदाय से जुड़ा एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है.

सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड: पीएम मोदी ने सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड का भी उद्घाटन किया जो मुंबई में सड़क यातायात और वाहनों की आवाजाही को सुव्यवस्थित करेगा. साथ ही उन्होंने कुरार अंडरपास को भी देश को समर्पित किया.

पीएम मोदी का लखनऊ दौरा:

पीएम मोदी ने आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का भी उद्घाटन किया. उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 10-12 फरवरी, 2023 तक आयोजित किया जा रहा है.

इस अवसर पर पीएम मोदी ने ग्लोबल ट्रेड शो (Global Trade Show) का भी उद्घाटन किया साथ ही उन्होंने इन्वेस्ट यूपी 2.0 (Invest UP 2.0.) का भी शुभारंभ किया.

इन्वेस्टर्स समिट का थीम:

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत की समृद्धि में विश्‍व की समृद्धि और उज्‍जवल भविष्‍य निहित है. इस इन्वेस्टर्स समिट का थीम "उत्तर प्रदेश- नए भारत का विकास इंजन" (Uttar Pradesh-New India's Growth engine) है.

