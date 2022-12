'RRR' के म्यूजिक कंपोजर एमएम केरावनी ने जीता लॉस एंजिल्स फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन का अवार्ड

Los Angeles Film Critics Association award: प्रसिद्ध म्यूजिक कंपोजर एम.एम. केरावनी (MM Keeravani) को हाल ही में लॉस एंजिल्स फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन (LAFCA) द्वारा बेस्ट म्यूजिक स्कोर (best music score) अवार्ड दिया गया है.

हाल ही में LAFCA की ओर से इस अवार्ड की घोषणा की गयी है, एसोसिएशन ने विजेताओं की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर जारी की है. 'RRR' के लिए इंटरनेशनल अवार्ड का दौर जारी है.

फिल्म 'RRR' के डायरेक्टर एसएस राजामौली (SS Rajamouli) ने इस अवार्ड शो के बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में रनरअप रहे थे. इस कैटेगरी में टॉड फील्ड (Todd Field) को उनके ड्रामा TAR के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है.

यह अवार्ड जितने के बाद फिल्म 'RRR' की टीम ने ट्वीट के माध्यम से लॉस एंजिल्स फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन को धन्यवाद दिया है साथ ही उन्होंने जूरी का भी धन्यवाद किया है.

Our very own @MMKeeravaani Garu won the prestigious @LAFilmCritics award for the Best Music Director🥳



Our utmost gratitude to the jury for recognising #RRRMovie’s chartbuster album & background score. 🎶🎼 pic.twitter.com/a9KGTsb73j