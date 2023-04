ट्विटर ने योगी आदित्यनाथ, विराट, शाहरुख समेत कई हस्तियों के अकाउंट से हटाए ब्लू टिक, जानें वजह

माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने भारत के कई चर्चित खिलाड़ियों, फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियों, और कुछ राजनेताओं के ऑफिसियल ट्विटर अकाउंट्स से ब्लू टिक हटा दिया है.

जिनके ट्विटर अकाउंट्स से ब्लू टिक हटाये गए है उनमे अभिनेता शाहरुख खान, क्रिकेटर विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई हस्तियां शामिल है.

Tomorrow, 4/20, we are removing legacy verified checkmarks. To remain verified on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOXAX



Organizations can sign up for Verified Organizations here: https://t.co/YtPVNYypHU