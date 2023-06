RAW's new chief: कौन है आईपीएस रवि सिन्हा जिन्हें बनाया गया RAW का नया प्रमुख

देश की ख़ुफ़िया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के नए प्रमुख के रूप में आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को चुना गया है. वह अपना पदभार 30 जून को संभालेंगे.

कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सिन्हा को दो साल के कार्यकाल के लिए रॉ के प्रमुख के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी. फिलहाल सामंत गोयल रॉ के प्रमुख हैं. सिन्हा की नियुक्ति चीन के साथ सीमा पर बढ़ें तनाव के बीच अहम माना जा रहा है.

Ravi Sinha, IPS (CG:88) to be the new Secretary, Research & Analysis Wing. pic.twitter.com/vEr3hfokZJ

कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रवि सिन्हा की नियुक्ति को मंजूरी दी है. उनका कार्यकाल दो वर्षों का होगा. रवि सिन्‍हा की गिनती देश के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों के रूप में की जाती है. उन्हें स्‍पाई तौर पर काम करने के लिए भी जाना जाता है.

रवि सिन्हाछत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी है. वर्तमान में वह विशेष सचिव, कैबिनेट सचिवालय में नियुक्त है. रवि सिन्‍हा को 'ऑपरेशन मैन' के नाम से भी जाना जाता है.

रवि सिन्हा बिहार के भोजपुर जिले के है. उहोने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ाई की है. उन्होंने साल 1988 में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी.

शुरू में उन्हें भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के तौर पर मध्य प्रदेश कैडर मिला था. लेकिन वर्ष 2000 में नए राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद सिन्हा तकनीकी तौर पर छत्तीसगढ़ कैडर में चले गए.

रवि सिन्हा सोशल मीडिया से भी दूर रहते है, इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि इंटरनेट पर उनकी फोटो तक ढूंढना मुश्‍किल है.

रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है. इसका गठन वर्ष 1968 में किया गया था. इससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो आंतरिक और बाहरी खुफिया गतिविधियों पर नजर रखता था. इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) का गठन ब्रिटिश राज के दौरान किया गया था.

VIDEO | Senior IPS officer Ravi Sinha appointed as the new RAW chief, replacing Samant Kumar Goel. Sinha is a 1988 batch IPS officer of the Chhattisgarh cadre and currently serving as Special Secretary, Cabinet Secretariat. pic.twitter.com/h78WzDnwVX