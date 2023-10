क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र से जुड़े ये महत्वपूर्ण तथ्य, यहां पढ़ें

महाराष्ट्र, पश्चिम-मध्य भारत में फैला एक राज्य अपनी तेज-तर्रार राजधानी मुंबई (पूर्व में बॉम्बे) के लिए जाना जाता है। यह विशाल महानगर बॉलीवुड फिल्म उद्योग का केंद्र है। यह ब्रिटिश राज-काल के गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक और पास के एलिफेंटा द्वीप में गुफा मंदिरों जैसे स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी।

