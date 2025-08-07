CBSE CTET : अब 9वीं,12वीं के टीचर बनने के लिए CTET एग्जाम करना होगा क्लियर, CBSE की नई गाइडलाइन

CBSE CTET: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से मान्यता प्राप्त स्कूलों केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) अनिवार्य कर दी गई है। सीबीएसई की तरफ से जल्द कक्षा 9वीं और 12वीं के लिए सीटेट एग्जाम गाइडलाइन जारी की जाएगी।
दरअसल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के अनुसार केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की ओर से इससे जुड़े गाइडलाइन तैयार किए जा रहे हैं।
उम्मीदवारों को पता हो पहले इस परीक्षा को स्तरों के लिए आयोजित किया जाता था। जिसमें क्लास 1 से 5 और क्लास 6 से 8 शामिल होते थे। लेकिन, अब सीटेट परीक्षा कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए आयोजित की जाएगी। NCTE की ओर से गाइडलाइन जारी होने के बाद इस साल या अगले साल से परीक्षा आयोजित की जाएगी।
सीटेट परीक्षा किन स्कूलों के लिए होगी मान्य ?
केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। जिसका आयोजन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा किया जाता है। जिन उम्मीदवारों ने डीएलएड, बीएड जैसे ट्रेनिंग कोर्स किया है, वे भी शामिल हो सकते हैं।
वहीं CTET परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले मान्यता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक पद के लिए एलिजिबल माने जाते हैं।
