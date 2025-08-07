CBSE CTET : अब 9वीं,12वीं के टीचर बनने के लिए CTET एग्जाम करना होगा क्लियर, CBSE की नई गाइडलाइन

CBSE CTET: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से मान्यता प्राप्त स्कूलों केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) अनिवार्य कर दी गई है। सीबीएसई की तरफ से जल्द कक्षा 9वीं और 12वीं के लिए सीटेट एग्जाम गाइडलाइन जारी की जाएगी।

दरअसल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के अनुसार केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की ओर से इससे जुड़े गाइडलाइन तैयार किए जा रहे हैं।

उम्मीदवारों को पता हो पहले इस परीक्षा को स्तरों के लिए आयोजित किया जाता था। जिसमें क्लास 1 से 5 और क्लास 6 से 8 शामिल होते थे। लेकिन, अब सीटेट परीक्षा कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए आयोजित की जाएगी। NCTE की ओर से गाइडलाइन जारी होने के बाद इस साल या अगले साल से परीक्षा आयोजित की जाएगी।