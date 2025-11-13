ब्लैक होल पर सामान्य ज्ञान (GK) क्विज यहाँ देखें और टेस्ट करें अपनी नॉलेज

ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसे क्षेत्र हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी उससे बच नहीं सकता। आज के इस क्विज में, ब्लैक होल के बारे में अपनी नॉलेज को परखें।
ब्लैक होल पर सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उत्तर
1. ब्लैक होल में “पॉइंट ऑफ नो रिटर्न” को क्या कहा जाता है?
उत्तर: इवेंट होराइजन
व्याख्या: इवेंट होराइजन वह सीमा है, जिसके पार जाने के बाद ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से कुछ भी नहीं बच सकता। यहां तक कि प्रकाश भी नहीं।
2. ब्लैक होल की मौजूदगी की भविष्यवाणी किसने की थी?
उत्तर: अल्बर्ट आइंस्टीन
व्याख्या: अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत में गणितीय रूप से ऐसे पिंडों के होने का अनुमान लगाया था, जिन्हें बाद में ब्लैक होल के नाम से जाना गया। हालांकि, यह कार्ल श्वार्जस्चिल्ड थे, जिन्होंने आइंस्टीन के इन समीकरणों का सटीक समाधान दिया था।
3. “ब्लैक होल” शब्द किसने दिया था?
उत्तर: जॉन ए. व्हीलर
व्याख्या: जॉन आर्किबाल्ड व्हीलर ने 1967 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में एक लेक्चर के दौरान “ब्लैक होल” शब्द गढ़ा था।
4. सुपरमैसिव ब्लैक होल क्या है?
उत्तर: सुपरमैसिव ब्लैक होल किसी आकाशगंगा में मौजूद सबसे बड़े ब्लैक होल होते हैं।
व्याख्या: सुपरमैसिव ब्लैक होल (SMBH) सबसे बड़े ब्लैक होल होते हैं, जो ज्यादातर आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित होते हैं। इन ब्लैक होल का द्रव्यमान सूरज से लाखों से लेकर अरबों गुना तक ज्यादा होता है।
5. ब्लैक होल के करीब समय का क्या होता है?
उत्तर: ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है।
व्याख्या: जब कोई वस्तु ब्लैक होल के पास पहुंचती है, तो गुरुत्वाकर्षण की अत्यधिक ताकत के कारण टाइम डाइलेशन (समय का धीमा होना) होता है।
6. ब्लैक होल के केंद्र को क्या कहा जाता है?
उत्तर: ब्लैक होल के केंद्र को सिंगुलैरिटी कहा जाता है।
व्याख्या: ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी उसका केंद्र होती है। यह वह जगह है, जहां ब्लैक होल का सारा द्रव्यमान केंद्रित होता है।
7. मिल्की वे आकाशगंगा में कौन सा सुपरमैसिव ब्लैक होल है?
उत्तर: सैजिटेरियस ए*
व्याख्या: सैजिटेरियस ए* मिल्की वे आकाशगंगा के बीच में स्थित एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। यह सूरज से लगभग 40 लाख गुना ज्यादा भारी है।
8. जब विशाल तारे नष्ट होते हैं, तो वे किस तरह के ब्लैक होल बनाते हैं?
उत्तर: बहुत अधिक द्रव्यमान वाले ब्लैक होल।
व्याख्या: स्टेलर मास ब्लैक होल तब बनते हैं, जब सूरज के द्रव्यमान से 5 से 100 गुना बड़े तारे नष्ट हो जाते हैं।
9. किस टेलीस्कोप ने पहली बार किसी सुपरमैसिव ब्लैक होल की तस्वीर खींची थी?
उत्तर: इवेंट होराइजन टेलीस्कोप
व्याख्या: ब्लैक होल की सबसे पहली तस्वीर इवेंट होराइजन टेलीस्कोप (EHT) द्वारा M87 आकाशगंगा के केंद्र में खींची गई थी।
10. ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे से किस तरह अलग है?
उत्तर: इवेंट होराइजन का न होना।
व्याख्या: न्यूट्रॉन तारों में इवेंट होराइजन नहीं होता है। लेकिन इस बात की संभावना है कि अगर किसी न्यूट्रॉन तारे का द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो जाए, तो वह ब्लैक होल में बदल सकता है।
