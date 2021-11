Tulsi Gowda, Padma Shri Winner: जानें 'जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया', पद्मश्री तुलसी गौड़ा के बारे में

Tulsi Gowda, Padma Shri Winner: तुलसी गौड़ा कर्नाटक की एक आदिवासी महिला हैं जो कर्नाटक में हलक्की स्वदेशी जनजाति (Halakki Indigenous Tribe) से संबंधित हैं. वे एक भारतीय पर्यावरणविद् हैं जो कि 30,000 से अधिक पौधे लगा चुकी हैं और वन विभाग की नर्सरी की देखभाल करती हैं. औपचारिक शिक्षा न होने के बावजूद, उन्होंने पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में अपार योगदान दिया है.

तुलसी गौड़ा के काम को भारत सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा सम्मानित किया गया है. उन्हें 8 नवंबर 2021 को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने आदिवासी पर्यावरणविद् को पुरस्कार प्रदान किया, जो समारोह में नंगे पैर और पारंपरिक पोशाक पहने हुए आई थीं.

Smt Tulsi Gowda is awarded Padma Shri for Social Work.



She is an environmentalist from Karnataka who has planted more than 30,000 saplings and has been involved in environmental conservation activities for the past six decades. pic.twitter.com/pgwXMYx8ZD