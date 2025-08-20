CGBSE Supplementary Results 2025
दुनिया में सौंफ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा है, यहां जानें

भारत दुनिया में सौंफ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो दुनिया भर की कुल आपूर्ति में 60% से ज्यादा का योगदान देता है। आइए सौंफ उगाने वाले प्रमुख देशों, भारत के मुख्य उत्पादक राज्यों और इस मीठे और सुगंधित मसाले से जुड़े 5 मजेदार तथ्यों के बारे में जानते हैं।

Aug 20, 2025, 16:54 IST
भारत दुनिया में सौंफ का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसे स्थानीय तौर पर सौंफ के नाम से जाना जाता है और इसकी खेती गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है। देश की अर्ध-शुष्क जलवायु और रेतीली-दोमट मिट्टी सौंफ की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। भारत इसका सबसे बड़ा निर्यातक भी है, जो अमेरिका, यूएई, ब्रिटेन और मलेशिया सहित 90 से ज्यादा देशों को सौंफ की आपूर्ति करता है।

भारत में सौंफ का कितना उत्पादन होता है?

भारत हर साल 4,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा सौंफ का उत्पादन करता है। यह दुनिया के कुल उत्पादन का 60% से ज्यादा हिस्सा है। भारतीय सौंफ को इसके ज्यादा तेल और मीठी सुगंध के कारण पसंद किया जाता है। यही वजह है कि यह दुनिया भर में खाने-पीने की चीजों, दवाओं और फ्लेवरिंग इंडस्ट्री में काफी लोकप्रिय है।

दुनिया के 5 सबसे बड़े सौंफ उत्पादक देश

क्रम

देश

सालाना उत्पादन (मीट्रिक टन में)

1

भारत

4,00,000+

2

चीन

20,000+

3

मिस्र

15,000+

4

ईरान

10,000+

5

अफगानिस्तान

5,000+

नोट: यह डेटा FAO और वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू (2023–2024) पर आधारित है।

सौंफ के बारे में 5 मजेदार तथ्य

-दुनिया की 60% से ज्यादा सौंफ भारत से आती है। देश के कुल उत्पादन में से लगभग आधा हिस्सा अकेले गुजरात का है।

-भारत में सौंफ को अक्सर खाने के बाद खाया जाता है। यह एक प्राकृतिक माउथ फ्रेशनर है और पाचन में भी मदद करती है।

-अपनी तेज सुगंध और एसेंशियल ऑयल के कारण भारतीय सौंफ की अमेरिका, ब्रिटेन और खाड़ी देशों में बहुत मांग है।

-आयुर्वेदिक दवाओं में सौंफ का इस्तेमाल पेट फूलने, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। इसे एक ठंडा मसाला भी माना जाता है।

-बीजों के अलावा, सौंफ का इस्तेमाल पश्चिमी देशों, खासकर भूमध्यसागरीय देशों में सलाद और सूप बनाने के लिए किया जाता है।

पढ़ेंःदुनिया में सबसे अधिक खाए जाने वाले फल कौन-से हैं, यहां देखें नाम

 

