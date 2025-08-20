भारत दुनिया में सौंफ का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसे स्थानीय तौर पर सौंफ के नाम से जाना जाता है और इसकी खेती गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है। देश की अर्ध-शुष्क जलवायु और रेतीली-दोमट मिट्टी सौंफ की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। भारत इसका सबसे बड़ा निर्यातक भी है, जो अमेरिका, यूएई, ब्रिटेन और मलेशिया सहित 90 से ज्यादा देशों को सौंफ की आपूर्ति करता है।

भारत में सौंफ का कितना उत्पादन होता है?

भारत हर साल 4,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा सौंफ का उत्पादन करता है। यह दुनिया के कुल उत्पादन का 60% से ज्यादा हिस्सा है। भारतीय सौंफ को इसके ज्यादा तेल और मीठी सुगंध के कारण पसंद किया जाता है। यही वजह है कि यह दुनिया भर में खाने-पीने की चीजों, दवाओं और फ्लेवरिंग इंडस्ट्री में काफी लोकप्रिय है।

दुनिया के 5 सबसे बड़े सौंफ उत्पादक देश