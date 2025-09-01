भारत की 10 सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलें कौन सी है? जानें नाम और लोकेशन

भारत में कई सुंदर झीलें हैं, जिनमें मीठे पानी की झीलें सबसे महत्वपूर्ण हैं। इनसे पीने का पानी मिलता है, मछली पालन में मदद मिलती है और ये पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। यहां भारत की 10 मीठे पानी की झीलों की सूची दी गई है, जिसमें उनके स्थान और विशेषताओं के बारे में बताया गया है। Meerut Varanasi Vande Bharat: कौन से स्टेशन पर रुकेगी ट्रेन, जानें किराया, रूट और टाइमिंग्स भारत में मीठे पानी की झीलों की सूची 1. वुलर झील – जम्मू और कश्मीर वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसका निर्माण धरती के अंदर की हलचल से हुआ था। यहां कई तरह के प्रवासी पक्षी और मछलियां पाई जाती हैं। 2. लोकटक झील – मणिपुर लोकटक झील फुमडीस नाम के अपने तैरते हुए द्वीपों के लिए मशहूर है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झील मछली पकड़ने और खेती के जरिए हजारों लोगों की आजीविका का जरिया है। 3. डल झील – जम्मू और कश्मीर

डल झील को “कश्मीर का गहना” भी कहा जाता है। यह अपने हाउसबोट, शिकारा और तैरते बगीचों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह भारत की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली मीठे पानी की झीलों में से एक है। 4. नैनीताल झील – उत्तराखंड नैनीताल झील, नैनीताल हिल स्टेशन में स्थित एक सुंदर, किडनी के आकार की झील है। यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह झील पर्यटकों के लिए बोटिंग करने और शांत नजारों का आनंद लेने के लिए एक पसंदीदा जगह है। 5. भीमताल झील – उत्तराखंड भीमताल झील नैनीताल झील से बड़ी है और इसके बीच में एक छोटा द्वीप है। इस मीठे पानी की झील का इस्तेमाल मछली पालन के लिए किया जाता है। साथ ही, यहां बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। 6. कोल्लेरु झील – आंध्र प्रदेश कोल्लेरु झील कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित एक बड़ी मीठे पानी की झील है। यह एक रामसर स्थल और एक महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य है। यहां हर साल पेलिकन और सारस जैसे प्रवासी पक्षी आते हैं।