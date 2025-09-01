IBPS RRB Apply Online 2025, Direct Link
भारत की 10 सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलें कौन सी है? जानें नाम और लोकेशन

By Bagesh Yadav
Sep 1, 2025, 16:30 IST

झीलें लाखों लोगों के लिए जीवनरेखा होती हैं। आइए, भारत की 10 सबसे प्रमुख मीठे पानी की झीलों के बारे में जानें, जिनमें वुलर, डल, लोकटक, नैनीताल, भीमताल, कोल्लेरु, अपर लेक, लोअर लेक, हुसैन सागर और पुकोड शामिल हैं। यहां आप इनके राज्यों, विशेषताओं, पर्यटन और महत्व के बारे में जान सकते हैं।

भारत में कई सुंदर झीलें हैं, जिनमें मीठे पानी की झीलें सबसे महत्वपूर्ण हैं। इनसे पीने का पानी मिलता है, मछली पालन में मदद मिलती है और ये पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। यहां भारत की 10 मीठे पानी की झीलों की सूची दी गई है, जिसमें उनके स्थान और विशेषताओं के बारे में बताया गया है।

भारत में मीठे पानी की झीलों की सूची

1. वुलर झील – जम्मू और कश्मीर

वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसका निर्माण धरती के अंदर की हलचल से हुआ था। यहां कई तरह के प्रवासी पक्षी और मछलियां पाई जाती हैं।

2. लोकटक झील – मणिपुर

लोकटक झील फुमडीस नाम के अपने तैरते हुए द्वीपों के लिए मशहूर है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झील मछली पकड़ने और खेती के जरिए हजारों लोगों की आजीविका का जरिया है।

3. डल झील – जम्मू और कश्मीर

डल झील को “कश्मीर का गहना” भी कहा जाता है। यह अपने हाउसबोट, शिकारा और तैरते बगीचों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह भारत की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली मीठे पानी की झीलों में से एक है।

4. नैनीताल झील – उत्तराखंड

नैनीताल झील, नैनीताल हिल स्टेशन में स्थित एक सुंदर, किडनी के आकार की झील है। यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह झील पर्यटकों के लिए बोटिंग करने और शांत नजारों का आनंद लेने के लिए एक पसंदीदा जगह है।

5. भीमताल झील – उत्तराखंड

भीमताल झील नैनीताल झील से बड़ी है और इसके बीच में एक छोटा द्वीप है। इस मीठे पानी की झील का इस्तेमाल मछली पालन के लिए किया जाता है। साथ ही, यहां बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है।

6. कोल्लेरु झील – आंध्र प्रदेश

कोल्लेरु झील कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित एक बड़ी मीठे पानी की झील है। यह एक रामसर स्थल और एक महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य है। यहां हर साल पेलिकन और सारस जैसे प्रवासी पक्षी आते हैं।

7. अपर लेक (भोजताल) – मध्य प्रदेश

अपर लेक को भोजताल भी कहा जाता है। यह भारत में इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे पुरानी मीठे पानी की झीलों में से एक है। इससे भोपाल शहर को पीने का पानी मिलता है और यह वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी लोकप्रिय है।

8. लोअर लेक – मध्य प्रदेश

लोअर लेक, अपर लेक के पास ही स्थित है। इन दोनों को मिलाकर भोज वेटलैंड्स कहा जाता है। यह मीठे पानी का एक प्राकृतिक स्रोत है, जो जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करता है और पर्यटकों को आकर्षित करता है।

9. हुसैन सागर झील – तेलंगाना

हुसैन सागर इंसानों द्वारा बनाई गई मीठे पानी की एक झील है, जो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ती है। इस झील के बीच में भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति है, जो इसका सबसे बड़ा आकर्षण है।

10. पुकोड झील – केरल

पुकोड झील वायनाड में स्थित एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। इसका आकार भारत के नक्शे जैसा है। यह जंगलों से घिरी हुई है और बोटिंग व घूमने-फिरने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है।

