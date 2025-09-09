संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में पुदीने का सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया भर में पुदीने के तेल के कुल उत्पादन में इसकी 70% से अधिक की हिस्सेदारी है। अमेरिका के अंदर, Idaho पिपरमिंट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि वाशिंगटन स्पीयरमिंट के उत्पादन में सबसे आगे है। अमेरिका में पुदीने की खेती मुख्य रूप से पैसिफिक नॉर्थवेस्ट इलाके में होती है। यहां की जलवायु और मिट्टी अच्छी क्वालिटी के एसेंशियल ऑयल के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। दुनिया में पुदीने का सबसे बड़ा उत्पादक देश Idaho (USA) दुनिया में पिपरमिंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। साल 2023 में यहां 1.13 मिलियन पाउंड से ज्यादा पिपरमिंट तेल का उत्पादन हुआ। इस राज्य का ठंडा तापमान और उपजाऊ ज्वालामुखीय मिट्टी पुदीने की खेती के लिए एकदम सही माहौल बनाती है। Idaho से आने वाले पिपरमिंट तेल का इस्तेमाल दुनिया भर में टूथपेस्ट, च्युइंग गम, मिठाइयों, अरोमाथेरेपी और दवाओं में बड़े पैमाने पर किया जाता है।

Idaho कितना पुदीना पैदा करता है? साल 2023 में, अमेरिका के कुल पिपरमिंट तेल उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा Idaho में पैदा हुआ। राज्य में पुदीने के खेत मुख्य रूप से दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-मध्य Idaho में हैं। इस इलाके में तेल निकालने का काम पूरी तरह मशीनों से होता है और यह बहुत कारगर तरीका है। तेल की शुद्धता और सुगंध बनाए रखने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के 5 सबसे बड़े पुदीना उत्पादक क्षेत्र रैंक राज्य पिपरमिंट तेल का उत्पादन (पाउंड, 2023) 1 Idaho ~1,130,000 2 Oregon ~840,000 3 Washington ~638,000 4 Indiana ~200,000 5 Wisconsin ~165,000 Idaho पिपरमिंट उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे है। यहां के किसान हजारों एकड़ में पिपरमिंट उगाते हैं और गर्मियों में इसकी कटाई करते हैं। इस तेल को स्टोर किया जाता है और दुनिया भर के निर्माताओं को बेचा जाता है। इसका इस्तेमाल ओरल केयर उत्पादों से लेकर कैंडी और बाम तक हर चीज में होता है।

2. Oregon Oregon पिपरमिंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह एक तेज और सुगंधित तेल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। विलमेट वैली पुदीने की खेती का एक बड़ा केंद्र है। यहां ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोध से भी खेती में मदद मिलती है। 3. Washington Washington स्पीयरमिंट तेल के उत्पादन में अमेरिका में सबसे आगे है, और पिपरमिंट उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। कोलंबिया बेसिन और याकिमा वैली यहां के मुख्य खेती वाले क्षेत्र हैं। अमेरिका के कुल स्पीयरमिंट तेल का 68% हिस्सा वाशिंगटन से आता है। यह तेल पिपरमिंट की तुलना में हल्का और मीठा होता है। 4. Indiana Indiana में स्टार्क और जैस्पर जैसे उत्तरी जिलों में पुदीना उगाया जाता है। यहां पुदीने की खेती का एक लंबा इतिहास रहा है। यह आज भी देश के पुदीना तेल की आपूर्ति में बड़ा योगदान देता है। 5. Wisconsin Wisconsin ठंड सहने वाली पुदीने की किस्मों और खेती के नए तरीकों के लिए जाना जाता है। Wisconsin से आने वाले पुदीने के तेल को अक्सर पूरे अमेरिका में ग्राहकों के लिए बनने वाले उत्पादों में मिलाया जाता है।